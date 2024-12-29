Beşiktaş\'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu

Spor

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Beşiktaş, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçti. Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı, siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için yarıştı.

Açılan tüm sandıklardan açık ara üstün çıkan ve 8901 oy alan Serdal Adalı siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu. Adalı'nın rakibi Yücel ise 3637 oyda kaldı.

REKOR OYLA BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANI OLDU

13 bin 158 kulüp tarihindeki rekor oyun kullanıldığı seçimde Serdal Adalı, 4. kez yarıştığı Beşiktaş başkanlığı yarışını bu kez kazandı 8901 oyla siyah-beyazlıların başkanlık koltuğuna oturan Adalı, aynı zamanda Beşiktaş tarihinin en yüksek oyla seçilen başkanı unvanının da sahibi oldu.

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

BAŞKAN ADALI'NIN İLK SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk sözleri şu şekilde;

"Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım."

İLK TEBRİK İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN

Öte yandan Adalı'yı ilk tebrik eden isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu paylaşımında "Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı'yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir tebrik de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da "Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı için tebrik mesajı yayınladı;

"Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

SANDIK SONUÇLARI

TOPLAM OYLAR

Serdal Adalı: 8901 oy

Hüseyin Yücel: 3637 oy

Toplam Açılan Sandık Sayısı: 25/25

1. Sandık Sonucu: Serdal Adalı: 281

Hüseyin Yücel: 148 2. Sandık Sonucu: Serdal Adalı: 298

Hüseyin Yücel: 124 3. Sandık Sonucu: Serdal Adalı: 290

Hüseyin Yücel: 168 4. Sandık Sonucu: Serdal Adalı: 286

Hüseyin Yücel: 145

5. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

7. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 314

Hüseyin Yücel: 135

8. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 335

Hüseyin Yücel 139

9. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 304

Hüseyin Yücel: 163

10. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 116

Hüseyin Yücel: 345

11. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 328

Hüseyin Yücel: 131

12. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 348

Hüseyin Yücel: 137

13. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 315

Hüseyin Yücel: 119

14. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 319

Hüseyin Yücel: 136

15. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 381

Hüseyin Yücel: 123

16. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 386

Hüseyin Yücel:128

17. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 399

Hüseyin Yücel: 139

18. Sadık Sonucu:

Serdal Adalı: 360

Hüseyin Yücel: 172

19. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 409

Hüseyin Yücel: 161

20. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 413

Hüseyin Yücel: 191

21. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 418

Hüseyin Yücel: 188

22. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 459

Hüseyin Yücel: 137

23. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 415

Hüseyin Yücel: 157

24. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 464

Hüseyin Yücel: 158

25. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 447

Hüseyin Yücel: 177

REKOR OY KULLANILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

YÜCEL VE ADALI KUCAKLAŞTI

Beşiktaş'ta başkanlık için yarışan adaylar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre salonunda bir araya gelerek kucaklaştı. İkili sonucun netleşmesinin ardından bir kez daha buluşarak birbirlerini tebrik etti. Öte yandan Yücel, resmi sonuçlar açıklanmadan seçim kurulunu da tebrik ederek salondan ayrıldı. Başkan adaylarının bu görüntüsü siyah-beyazlı taraftarların takdirini topladı.

13 AYDA İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti. Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarıştı.

SON 5 BAŞKAN DA OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE SEÇİLDİ

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Bu seçimde koltuğa oturan Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan oldu.

HÜSEYİN YÜCEL İLK KEZ YARIŞTI

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verdi ve kaybetti. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

SERDAL ADALI 4. KEZ SEÇİME GİRDİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı ve bu kez kazandı. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti. Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLARI

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle;