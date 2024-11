Beşiktaş, Malmö ile kritik maça hazır

Spor

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Biz, bu sezon çok fazla kez olduğu gibi aynı ritmi tekrar göstermek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda odaklandığımız tek şey bu" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda TSİ 18.30'da oynanacak mücadeleyi Alman Hakem Sven Jablonski yönetecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'ne galibiyetle devam etmek istediklerini ifade eden Giovanni van Bronckhorst, "Her maçın kendi ayrı hikayesi oluyor. Mağlubiyet ya da puan kayıplarında dönüp analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz. ya da tam tersi de olabilir, kötü oynadığınızda kazanabilirsiniz. Son 1 ay özelinde sakatlıklar yaşadık. Değiştirmemiz gereken oyuncularımız oldu. Ama benim aklımda her zaman oynadığımız son maç olur. Kasımpaşa maçında gösterdiğimiz performans ve mağlubiyet benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçına göre de farklı bir maç oldu. Yarın Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Avrupa Ligi'ndeki son maçımızda Lyon'a karşı iyi bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyoruz. 6 puana ulaşmak istiyoruz ki bu bizi sonraki turlara daha yaklaştırabilsin. Son günlerde Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Neleri yanlış yaptık, neleri geliştirmemiz gerekiyor diye konuştuk. Ama benim için önemli olan bu maçta kendi oyunumuza dönmek. Kendi seviyemize ulaştığımız zaman herkesi yenebiliriz. Ama daha azı olursa her takıma karşı zorluklar yaşayabiliriz. En önemlisi yarın birinci dakikadan itibaren enerjiyi, mantaliteyi ve galip gelme isteği ve arzusunu göstermemiz" diye konuştu.

'ÇOK İŞİMİZ OLDUĞUNU BEN GELDİĞİM İLK GÜNDEN BERİ BİLİYORDUM'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok işimiz olduğunu ben geldiğim ilk günden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu olduğunu, yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu. Bunu yaparken de gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Örnek vermek gerekirse defans ve stoper hattı. Geçen seneye kıyasla daha az gol yemek, daha stabil olmak için bu bölgelere transfer yaptık. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz lazım. Bütçenizin müsait olması lazım. Bu noktada finansal fair-play kurallarına uymanız lazım. Forvet konusuna gelirsek, elimizde Ciro, Mustafa ve Semih var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da bu bölgede kullanabiliriz. Kadro planlaması bu şekildeydi. Kadroyu inşa ederken bir transfer dönemini geride bıraktık. Bu süre zarfında iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama hala daha hazır değiliz. Hala daha değişiklikler gerekiyor. Bir transfer dönemi daha gerekebilir. Herkes alternatifler ister. Bizim de alternatiflerimiz var. Şu anda Ciro kadromuzda müsait değil, sakatlığı var. Biz de arkasında bekleyen oyuncularımıza süre verebiliriz. Mustafa ve Semih santrfor pozisyonlarında oynayabilen oyuncularımız. Keşke daha fazlasını yapabilseydik ama birçok finansal konular bizi sınırlandıran etkenler oldu. Karşılaştığımız gerçekler bunlardı. Tabii ki de kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Kış transferi bittiği zaman elimizdeki kadro daha güçlü olmuş olmasını hedefliyoruz."

'BUNU DÜŞÜNMEK İÇİN BİR GECE DAHA VAR ÖNÜMDE'

Gabriel Paulista'nın sakatlığını atlatmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, "Kendisi döndü. Bugün antrenmandaydı. Pazar günü de aynı zamanda takımımızla antrenmana çıkmıştı. Yarın bizimle olacak ama ilk 11 konusuna yarın bakacağız. Bizim için geride çok önemli ve tecrübeli bir futbolcu. Bunu düşünmek için bir gece daha var önümde. Şu an daha fazla opsiyonlarımız var. Kendisinin geri dönmesinden dolayı mutluyum. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor. Bu da demek oluyor ki daha fazla opsiyonumuz olacak" yorumlarında bulundu.

'HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK'

Malmö maçının önemli bir adım olacağını, ellerinden gelenin en iyisini yapıp mücadele edeceklerini söyleyen 49 yaşındaki teknik adam, "3 maçta 3 puan, tabii ki daha fazlasını almaya çalışırsınız bu durumda ama biz bu grup aşamasının ilk 3 maçında 3 iyi takımla karşılaştık. Bunların ikisini de deplasmanda oynadık. Bu durum her zaman zordur. İyi oynamadığımız tek maç Ajax maçıydı. Hak edilmiş bir mağlubiyet aldık. Frankfurt maçında iyi oynadık ama sonucunda maçı kaybettik. Lyon maçında iyi bir rakibe karşı oynadık. İyi başlamadık ama maçın içerisinde iyileştik. Önemli bir 3 puana imza attık. Bunu 6 ve 9 olarak devam ettirebiliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Bu yoldayız ve normale göre 2 maç fazla yapıyoruz. Yarın da bizim için önemli bir adım olacak. Yarın iç saha avantajımız olacak. Ne yazık ki Tel Aviv maçını içeride oynayamayacağız. O maç da deplasman maçı gibi olacak. Biz elimizden geldiği şekilde savaşacağız ve mücadele edeceğiz. Gruplardan sonraki aşamalara kalmak için" ifadelerinde bulundu.

'EN UFAK SORUNLARA BİLE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Takımdaki tüm oyuncuları her gün gözetlediklerini ifade eden van Bronckhorst, "En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmemiz. Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufak sorunlara bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm ekibimiz bu enerji ve dikkat gösteriyor" dedi.

'OYUNCULARIMIZLA KONUŞTUM, ONLAR DA İNSAN'

Gol yeme konusuyla ilgili mutlu olmadığını söyleyen Giovanni van Bronckhorst, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Son iki maçta yediğimiz gollerden dolayı değişim fikrim yok. Gol yeme konusuyla ilgili ben de mutlu değilim. Son maçlarda yediğimiz gollerden mutsuzum. Oyuncularımızla konuştum, onlar da insan. İnsanın doğasından gelişen bir şeyden dolayı onları suçlayamam. Önemli olan hatadan bir şeyler öğrenmektir. Başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Futbol komplike bir oyun. Üzerine düşünülmesi gereken çok şey var. Biz, bu sezon çok fazla kez olduğu gibi aynı ritmi tekrar göstermek istiyoruz. Zor bir maç olacak. Fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda odaklandığımız tek şey bu."