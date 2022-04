Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı: Hedefimiz bütçeyi 25 milyon Euro'nun altına düşürmek - Son Dakika

"Transferleri ilk antrenmana yetiştireceğiz"

"Aboubakar gündemimizde yok"

"Sörloth ve Talisca konusunda hocanın raporu ve maddi şartlar önemli"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kazancı, gelecek sezonun kendileri adına kritik olacağını belirterek, "Beşiktaş markası her zaman şampiyonluğa oynar. Gelecek sezon hem üreten hem yarışan Beşiktaş adına uzun süre önce kolları sıvadık. Detaylı araştırmalar yapıyoruz. Dünyadaki ekonomik kriz, ülkemizdeki kur artışı ve yayın konusundaki belirsizlik, doğru bütçe yapmakta bizleri zorluyor. Gelecek sezon hem taraftarları mutlu edecek hem de başarılı olabilecek, şampiyon olabilecek çalışmalar son sürat devam ediyor. Havaalanı transferinden ziyade saha içi transferi yapmak önemli. Üretmek, satmak ve yeni futbolcularla çarkı döndürmek önemli. Bunların altında iyi çalışma var. Şu an Beşiktaş olarak çok detaylı çalışıyoruz. Sezon başından beri hem bu yaz hem de gelecek yaz için çalışıyoruz. Altyapıya aldığımız oyuncular var. Gençleştirme, akademiden oyuncu çıkarma projesi, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Beşiktaş'ın DNA'sında altyapıdan oyuncu kazandırmak var. Yatırımlarımızı altyapıya yapıyor olacağız" dedi.İlk transferin Gedson Fernandes olduğunu ifade eden Kazancı, "İlk transferimiz Gedson Fernandes. Hem genç hem de kulübümüze uygun bir isim. Bu oyuncuyu gelecekte iyi fiyata satabileceğimizi düşünebiliyoruz. Ayrıca Beşiktaş'ın kendi yıldızlarını kendisinin de üretmesi lazım. Papatya falı açamazsınız tabii ki bununla ilgili ama taraftarlarımız müsterih olsun. Sezon başından bu yana yoğun bir hazırlık yapılıyor. Yaz aylarına en doğru şekilde girebilmek için bütün çalışmalar tamamlanmış olacak. Bize maddi anlamda büyük bir külfet oluşturmayacak oyuncuların listesini çıkarmıştık ve hocamızla da bununla ilgili toplantılar yapıyoruz. Saha içindeki uyum her şeyden önemli. Belki taraftarlar oyuncuların isimlerini ilk duyduklarında belki heyecanlanmayacak ama saha performanslarıyla bu iş değişecek" diye konuştu.Ceyhun Kazancı, yabancı oyuncu transferleri konusunda, futbolcuların son durağının olacağı kulüp olmak yerine saha içinde katkı verecek ve maddi getiri sağlayacak oyunculara yöneldiklerini vurgulayarak, "Hocayla detaylı çalışmalara devam ediyoruz. Sisteme, oyun planına uygun, onun eforlu oyununa ayak uyduracak yaş ve saha içindeki rolüne göre seçimini yapıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle gelecek sezon için şampiyonluğun en önemli adayı olmak için adımları atacağız. Hocamız yeni geldi ve kendisinin önümüzdeki bir iki hafta içinde vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla devam edeceğimizi, hangi isimlerle yollarımızı ayıracağımızı belirleyeceğiz. Maddi anlamda kulübün şartlarına uyacak olan isimlerle devam edeceğiz. Hocanın gelişinin ardından yazılım ve donanım yatırımları yapılmaya başlandı. Gelecek sezondan itibaren dünya standartlarında çalışan, üreten ve bir yandan da şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş'ı izleyeceğiz" şeklinde konuştu.Kendisiyle ilgili gelecek planları hakkında da konuşan Kazancı, "Teknik direktörlük planım yok. Ben Sportif direktörlüğü layıkıyla yapmak istiyorum. Ülkemizde de bunun tanımı bugüne kadar doğru yapılmadı. Sportif direktörlük, teknik direktörlüğe giden bir iş olmamalı. İkisi çok farklı yol. Valerien'le de bu şekilde çalışıyoruz. Onun yolu farklı, benim ki farklı. Tek hedefimiz Beşiktaşlıların mutlu olması yönünde. Benim görev tanımım çok net ve bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.Takımda kadro dışı kalan isimler de dahil olmak üzere 14 oyuncunun sözleşmesinin biteceğini dile getiren Kazancı, "Antrenman yapmayanları da düşününce dahi hatırı kadroda sayılır sayıda oyuncumuz var. Sözleşme konusunda adı geçen oyuncularla ilgili tabii ki görüşmeler vardı ancak şu anda hocamızın bu oyuncularla ilgili raporunu bekliyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar götürdüğümüz görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst boyuta taşıyacağız. Umarım kendisinin olumlu rapor verdiği isimlerle maddi konuda anlaşırız ama bu oyuncularla ilgili bir iki haftaya net bir durum oluşacaktır. Yeni transferlerin yetişmesi konusunda bir çalışmamız var. Avrupa'da Türk takımlarının en çok yaşadığı problemlerden birisi bu. Takım inisiyatifi değişmeyen takımlar karşısında bu zorluklar yaşanıyor. Bizim hedefimiz tabii ki Avrupa'da olmak. Zaman zaman 'Avrupa'da mücadele eden takımların ligdeki performansını aşağıya çektiği' yönünde yorumlar görüyoruz ama buna katılmıyoruz. Beşiktaş'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Şu anda görünen 25 Haziran'da ilk antrenmanı yapmayı planlıyoruz. Amacımız yurt dışı kampına değil, ilk antrenmana yeni transferleri yetiştirmek. 14 oyuncunun sözleşmesi bitecek ama aynı sayıda oyuncu almayabiliriz. 6-7 oyuncu alabiliriz. Ama tabii ki fırsat transferleri de çıkabilir karşımıza. Bizim çalışmalarımız yaz olmadan takımın iskeletini belirlemek" dedi.Sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Atiba Hutchinson hakkında ise Kazancı, "Atiba bizim simge oyuncularımızdan birisi, kaptanımız. Artık aileden birisi. Gelecek sezonla ilgili daha detaylı konuşmadık. Sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Atiba da var. Tabii ki Dünya Kupası'nda oynamak isteyecek ve kendisi bizim için son derece önemli bir oyuncu ve taraftarların gönlünde taht kurmuş bir isim. Önümüzdeki sezon sahada 4 yerli oyuncu olacak ama bunun değişme ihtimali de var. Bunun olabildiğince hızlı olması çok önemli. Çünkü yapılan oyuncu değişikliklerinde dahi bu durum çok daha farklı noktaya getirebiliyor bu işi. Bir iki hafta içinde hocanın raporu doğrultusunda görüşmeleri yapacağız. Teknik ekipte olup olmayacağıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadık. Kiralık oyuncularımız var. Önder hoca kulübümüz bünyesinde hala devam ediyor. Zamanında bahsettiğimiz orijinal plana döndük. İlk görevi kiralık oyunculardan hangilerinin geri dönebileceği konusunda raporlar hazırlamaktı. Çok dolaşıyor, bütün oyuncuları takip ediyor. Kiralığa gönderdiğimiz oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Önder hoca gelecek sezon hangilerinin aramızda olup olmayacağıyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Kiralık oyuncu, vazgeçilen oyuncu değildir, gelişimini tamamlaması istenilen oyuncudur, biz böyle görüyoruz. Altyapıda da Serdar hoca var, Mehmet hocamız var, ortak akılla en fazla katkı sağlanır, kaç evladımızı A takıma kazandırabiliriz, bunun çalışmalarını yapıyor Önder hoca. Kendisi ara dönemde de çok başarılı bir performans gösterdi. Sergen hocanın ardından 1-2 maç olarak başlayan ve sonrasında herkesin beklentisinin üzerinde bir performans oldu. Yol devam etmek isterdik kendisiyle ancak devam ettiremedik. Hem Sergen hoca hem Önder hoca, Beşiktaş'ta uzun yıllar devam etme arzusu içindeydi ve bizler de bunu düşünüyorduk ancak daha fazla katkı sağlayamayacaklarını söyleyerek görevden ayrıldılar. Bizim başlattığımız üreten ve yarışan Beşiktaş projesini başlatan isim de Sergen hocadır. Önder hocanın görev almasında ön ayak olan ve Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan Sergen hocadır. Bazen benim burada kendisini istemediğim şeklinde yorumlar olduğunu görüyorum. Kendisiyle olan yakın ilişkimi de bilen biliyor. Keşke Sergen hoca bu projenin merkezinde var olmaya devam etseydi. Ama futbol bu, yapacak bir şey yok. Beşiktaş sevgisi her şeyin önünde geldi ve daha fazla faydalı olamayacaklarını belirterek ayrıldı. Sergen hoca da Önder hoca da Beşiktaş'a çok değer veren insanlar" yorumunu yaptı.Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen isimleri olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumlarına da açıktık getiren Kazancı, "Ersin ve Rıdvan çok değerli 2 oyuncu. Avrupa takımlarından gelenler ve izleyenler oldu. Benimle kontağa geçenler de oldu ve resmi teklifler gelecektir ikisi için de. Hayali olan oyuncuların önünü açmak bizim boynumuzun borcu. Oyuncular burada oynayacaklar ve zamanı geldiğinde kulübe katkı sağlayarak gidecektir. Ersin ve Rıdvan burada uzun yıllar kalmasını istediğim isimler ama yaz aylarında muhtemelen önemli teklifler alacağız ve buna göre değerlendireceğiz. Genç oyuncuların kontratlarında daha 1'er yıl var. Herhangi bir sorun yok bu isimlerde. Bu çocukların hepsi Beşiktaşlı. Taraftarlarımız müsterih olsun" şeklinde konuştu.Siyah-beyazlılarla adı anılan isimlerden Sörloth ve Talisca'nın transferlerinin teknik direktör Ismael'in raporu doğrultusunda netlik kazanacağını sözlerine ekleyen Kazancı, "Sörloth ve Talisca çok değerli ve ülkemizde başarılı olmuş oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi içinde mantıklı olursa neden olmasın. Hocanın olumlu rapor vermesi ve hocanın onay vermesiyle neden olmasın. Bunun yanında başka isimler de olabilir. Valerien Ismael konusunda doğal olarak tanınmadığı için eleştiriler başladı. Gelmeden başlayan eleştirilerin çok anlamı olmadığını 2 maçta gördük. Ama şu andaki rüzgarın da doğru olmadığını söylemek istiyorum. İki haftada enerjinin çok yukarıda olduğu ortada ama kötü günler de yaşanacaktır. Doğru bir figür bulduğumuzu düşünüyorum. Taktik ve taraftarla birleşme konusunda doğru bir figür olduğunu düşünüyorum. Sörloth ve Talisca olursa ne güzel ama olmazsa hocada olduğu gibi yine önden eleştiriler başlayacaktır. Zaman zaman olmayan da olacaktır. Çok uzun süredir listemizdeki isimlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Eskiden anlık transferler yapılıyordu ve menajerlerden gelen isimler oluyordu. Böylesine büyük harcamaları, çalışmaları yapmadan yapmamız mümkün değil. Farklı yazılımlarla takımla uyumunu bile tartıştığımız birçok oyuncu var. Herkesin tahmin ettiği pozisyonlar vardır ama biz 11 bölge için de oyuncu araştırıyoruz. Gelecek sezon bu kulübün sportif anlamda çok daha farklı yerlere gelmesini sağlayacak oyuncular mutlaka olacaktır" dedi.Teknik direktörlük konusunda birçok hocayla görüştüklerini ve hepsinin farklı tarzının olduğunu söyleyen Ceyhun Kazancı, "Görüştüğümüz bazı hocalar 4'lü oynuyor, bazısı topa sahip olma oyunu oynuyor. Ancak unutulmaması gereken şu, çok fazla oyuncunun kontratı bitiyor. Takımın oyununun nereye evrileceği konusunda iyi bir noktadayız. Önemli olan kulübümüze uyumluluğu kısmıydı. Her hocanın ortak noktası, ciddi bir akademi geçmişi olmasıydı. Antrenman bilimi ve saha içi taktik konusunda oyuna farklı bakan bir takım hocalar üzerinde yoğunlaştık. Profillerin ortak noktası buydu. Yan unsurlar da önemli. Valerien'in 3 dil bilmesi, takımdaki neredeyse bütün yabancı oyuncularla kendi dilinde konuşması, çok disiplinli olması, iş ahlakı ve taraftarla bütünleşme konusunda meşhur olan birisi olması önemliydi. Bütün bu kriterlerle sahada ne yaptığını bilen birisi. Bu 8 haftayı biraz daha riskli gören isimlerin niyeti sezon sonunda gelmekti. Yönetim kuruluna sunduğum listenin içindeki önemli bir isimdi Valerien. Kendisi de 8 hafta kala gelmenin daha iyi olacağını söyledi. Takım evrilirken, kadroyla ilgili net şekilde karar vermenin önemli olduğunu da söyledi" ifadelerini kullandı.Larin'in sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Kazancı, "Larin konusundaki durum maddi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sorun var diyemem. Ortak bir noktada buluşabiliriz. Ancak hocanın raporunu da göz ardı edemeyiz. Larin çok sevdiğimiz, hem saha içinde hem saha dışında önemli bir figür. Kendisinden vazgeçilme gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla şu ana kadar durum maddiydi" şeklinde konuştu.Valerien Ismael'le görüşürken son olarak maddi boyutu konuştuklarına vurgu yapan Ceyhun Kazancı, "Görüşmeleri yaparken, hocanın maddi kısmını en sona bıraktık. Takıma yaklaşımı, taraftarların beklentisi ve gelecek sezonla ilgili planlarla ilgili konuştuk. Kendisi sunumlar hazırladı ama ortak nokta şuydu, birçok hocanın listesi vardır ama ciddi transferler ister. Valerien'in listesi vardı ama üzerinde isim yoktu, istediği oyuncuların özellikleri vardı. Saha içindeki mesafesi, sprint hızı gibi kriterler vardı. Bu kriterlere uyan isimlerin kadroya alınmasını talep etti. Kendisi de bizim kadar denk bütçe konusunu önemsiyor. Gelir gelmez U19 takımıyla ilgili çalışmalar başlattı. Beğendiği isimler var. Yurt dışından alırken bile, yeniden satılabilir oyuncuları alma konusunda kendisi de bizim kadar istekli. Yayın ihalesi nedeniyle de denk bütçeyi yapmak o kadar kolay değil. 40 milyon Euro'lar seviyesinde değil, 25 milyon Euro'nun altına düşen bir maaş bütçesi olacak. Bu küçülme değil, optimize etmedir. Bazı oyuncuların neden satılamadığı yönünde eleştiriler geliyor. Maalesef Avrupa standartlarının çok üzerinde maaşlar verildi. Bu paraları vermezsek Türkiye'ye gelmezler algısı da yanlış. Türkiye pazarı çok yakından takip ediliyor. Hafta sonunda hem bizim maçımız hem de derbi maç Avrupa'dan takip edildi. Hem sportif anlamda hem maddi anlamda bizi yukarıya çekecek oyuncuları almak istiyoruz. Bu noktada bonservis bedeli verilebilir. Bonservissiz oyuncular da yıllık 2.5 milyon Euro istediğinde daha pahalıya gelmiş oluyor. Bizim yöneleceğimiz oyuncular böyle olacak" diye konuştu.Valerien Ismael'in sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi olduğunu açıklayan Kazancı, "Sözleşmede tek taraflı fesihle alakalı bir madde var. Seçimde başka yönetim gelir ve böyle bir karar alırsa, bir tazminat maddesi var. Ama maliyet olarak bakınca son derece uygun bir maliyeti olduğunu söyleyebilirim hocanın. Önder hocanın raporladığı isimler arasında Abdullah da var. Valerien'in önüne sunacağımız raporda kendisine de bir sayfa ayrılacak" dedi.Oyuncu kiralama konusunda da futbolcunun yaşına göre hareket edeceklerini de dile getiren Kazancı, "Kiralık oyuncularda farklı 2 durum olabilir. Oyuncunun yaşına göre bu işler değişebilir. 26 yaşında ve 2-3 yıl daha kontratı olan bir isimle ilgili durum farklı olabilir. Büyük bir ligden 18-19 yaşındaki gelişime uygun bir oyuncu kiralıyorsanız, kiralarken para alma durumu da formata uygun olabilir. Oyuncunun gelişimine uygun bir durum. Herhangi bir oyuncuyu kiralarken mutlaka satın alma opsiyonu koymak istiyoruz. İstisnai durum tabii ki olabilir ama performansından memnun kalırsak tekrar kadromuza katmak isteriz. Özellikle kadro dışı kalan oyuncuların ve kontratı biten oyuncuların maliyeti düştüğünde 25 milyon Euro'nun altına düşmek mümkün. Ben bunu başaracağımızı sanıyorum. Satılacak oyuncular olabilir, gidecekler olur. Bütçe de kendisini bulacaktır" ifadelerini kullandı.Takımdaki kiralık oyunculardan Batshuayi ve Pjanic'le ilgili olarak hocanın raporunu beklediklerini sözlerine ekleyen Kazancı, Alex Teixeira konusunda ise, "Alex'le ilgili yol ayrımı söz konusu değil ama resmi olmayan teklifler geldi. Kulübün menfaati doğrultusunda olursa ve oyuncu da gitmek isterse, gereken yapılabilir" açıklamasını yaptı.Talisca, Sörloth ve Aboubakar hakkındaki soruları da Ceyhun Kazancı, şöyle yanıtladı;

"Talisca'nın aldığı ücret yüksek. Ama geçenlerde 'Ödemelerinin olmaması durumunda serbest kalması' söz konusuydu. Ancak unutulmasın Josef de aynı ülkeden bize geldi. Orada aldığından daha az bir ücret alıyor burada. Tabii ki Talisca, uzun yıllar orada kalmak istediğini söyledi. Sörloth konusunda Real Sociedad'ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de var. Kendisinin buraya gelme arzusu da var. Tabii ki olay sonunda maddi duruma gelecek. İlk adım Real Sociedad'ın opsiyonu kullanıp kullanmaması konusu. Aboubakar ise gündemimizde olan bir oyuncu değil."