Beşiktaş\'ta Yeni Yapılanma Hedefi

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni bir yapılanmayla doğru bir futbol organizasyonu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Adalı, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana sıkıntıların çözülmesi adına çok çalıştıklarını belirten Adalı, "Mazbatayı aldığımızdan beri yaklaşık 40 gün oldu. Bizim için bu sürenin her günü Beşiktaş için çalışarak geçti. Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm, yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Beşiktaş'ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik." diye konuştu.

Son üç sezonda yapılan yanlışların etkilerini ve bunların yarattığı külfeti yaşadıklarının altını çizen Adalı, "Yapılan bu yanlışların ceremesini hala çekiyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Yüksek bedellerin altına imza atarak popülist davranma niyetimiz de yok. Klişe bir söz vardır, 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız.' diye. Evet, biz Beşiktaş'ın her kuruşunu tam olarak böyle ve dikkatle harcamaya çalışıyoruz. Biz Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu da, ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Takımımızın en az 3 transfer dönemine ihtiyacı var"

Mevcut ekonomik şartlarda gerçekçi bir plan yaptıklarını anlatan Başkan Adalı, "Uzun vadeli kazanım ve ideal takım yapılanması doğrultusunda hamleler yaparak ilerleyeceğiz. Bundan sonra da bu tutarlılık içerisinde gideceğiz. Takımımızın, istediğimiz kadro kalitesine ve derinliğine kavuşması için en az 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Dün itibarıyla ara transfer sezonu bitti. Ama biz hız kesmeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık." şeklinde görüş belirtti.

"Eduard Graf ile sözleşmemizi imzaladık"

Göreve geldikten sonra öncelikli olarak teknik direktör sorununu Ole Gunnar Solskjaer ile çözdüklerini vurgulayan Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90'lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız. Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Bize büyük katkılar vermeye de başladılar. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor. Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. O da 1 Mart itibarıyla aramıza katılacak."

"Yeni transferler burada büyük başarılar yaşayacaklar"

Başkan Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo'nun takıma uyum sağlamalarında taraftarlardan sabır isterken, oyuncuların siyah-beyazlı forma altında başarılı olacaklarına da inandığını dile getirdi.

Teknik direktör Solskjaer'in raporuyla dört oyuncuyla yolları ayırdıklarını belirten Adalı, "Transfer operasyonları için hocamız öncelikle eksikleri kendi gözüyle görmek istedi. Üçü yabancı dört oyuncumuzla yolları ayırdık. İki yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu sporcularımız, çok potansiyelli ama çok da genç oyuncular. Bambaşka bir kıtaya ve kültüre geldiler. Burada büyük başarılar yaşayacaklar. Alışma süreçlerinde taraftarımızdan kendilerine gerekli sabrı göstermelerini rica ediyorum. Onlarla birlikte şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırıp büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Amir de tamamen hazır bir şekilde geri döndü. Takımımıza çok katkı sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Rizespor Başkanı Sayın İbrahim Turgut ve teknik direktör Sayın İlhan Palut'a buradan çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Adalı, Arthur Masuaku'nun sözleşmesinde bulunan uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdıklarını da sözlerine ekledi.

"Yaptığımız her iki transfer için de kasadan bir bedel çıkmayacak"

Serdal Adalı, Keny Arroyo ile Elan Ricardo transferlerini sponsor desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adalı, söz konusu transferler için sponsor desteğinde sorun yaşamayacaklarına inandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu iki yeni transferimiz iki önemli iş insanının destekleriyle yapılacak demiştik. İşte bu oyuncularımızı bu şekilde kadromuza kattık. Kendileri bize transferlerle ilgili 2'şer milyon avro olarak bütçe vermişlerdi. Transferlerden birini bu bütçe dahilinde yaptık. Ancak diğer transferimiz verilen bütçenin üzerinde tamamlandı. Bu kısım için de görüşüyoruz. Bizi kırmayacaklarına ve olumlu bir sonuca ulaşacağımıza eminim. Kulüp profesyonellerimiz de bu ödemelerin UEFA ve TFF standartlarına göre doğru şekilde alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sonuçta yaptığımız her 2 transfer için de Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmayacak."

"Beklediğimizin iki katı kötü bir tablo ile karşılaştık"

Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nın ışıklandırma ve çatı membran yenileme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettiklerini anlatarak savcılığa başvuru yaptıklarını açıkladı.

Göreve geldiklerinde kulübün her aşamasında çokbaşlılık olduğunun altını çizen Başkan Adalı, "Seçim sonrası kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin iki katı kötü bir tablo ile karşılaştık. Maddi konulardan öte bir durumdan bahsediyorum. Futbol şubesi dahil kulübün birçok departmanında bir kaos ortamı vardı. Her yerde çokbaşlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Şöyle ki geçtiğimiz 11 ayda satın alma prosedürlerinin yok sayılmış ve ihale süreçlerinin yerine getirilmemiş olduğunu gördük. Biz ilk yönetim kurulu kararımız olarak özellikle son 1 yılı bağımsız denetim firmasına inceletme kararı aldık. Bu amaçla KPMG firmasıyla anlaştık. Ayrıca denetim kurulumuz da bize raporlarını iletti. Özellikle stadımızın ışıklandırma ve çatı membran yenileme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettik. İhalesiz alımlar gördük. Bu mevzularda bazı kişiler tarafından bireysel kararlarla satın alımlar yapılmış. Öyle ki kulüp CEO'sunun (Üst yöneticisi) bile süreçler tamamlanınca haberi olmuş. Bilmenizi isterim ki, bu sabah bu konular için savcılık başvurularımızı yaptık. Bunlar Beşiktaş'ımıza yakışmayan işler." ifadelerini kullandı.

Amatör branşlarda zarar arttı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, söz konusu süreçte altyapı ve amatör branşlarda tarihi zararların da inceleme altında olduğunu anlattı.

Voleybol ve hentbol branşlarındaki sıra dışı durumu dile getiren Adalı, "Bu süreçte hentbol branşımızda 10 milyon lira olan zarar, 88 milyon liraya çıkmış. Voleybol branşımız aynı süreçte 3 milyon lira zarardan, 100 milyon lira zarara ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise bu sürede 104 milyon lira zarardan, 709 milyon lira zarara ulaşmış. Biz konuların peşini asla bırakmayacağız. Denetim kurulumuz da futbol dahil tüm transferler için hem ilgili eski yöneticilere hem de ilgili takımlara başvuruyor. Beşiktaş'ta harcanılan her kuruşun hesabını bulana kadar devam edeceğiz. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını teker teker vereceğiz. Bilmenizi isterim ki devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, en ufak bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç 1 yılda 8 milyar lira, yaklaşık 15 milyar liraya çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış. Bu şekilde devraldığımız bir kulüp var. Geldiğimiz günden itibaren tüm ödemeleri kendi kaynaklarımızdan cepten karşıladık. Bu durum bir süre daha bu şekilde daha gitmek zorunda." diye konuştu.

Adalı, yalnızca futbol takımı için mayıs ayından yıl sonuna kadar ödenmesi gereken toplam 45 milyon avro yükümlülüğün olduğunu da ifade etti.

Serdal Adalı, yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu'nun uğraşlarıyla Akaretler'deki BJK Plaza'nın güçlendirme ruhsatının dün alındığını aktardı.

Yeni sponsorluklar için görüşmeler sürüyor

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Adalı, yeni sponsorluklar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Asbaşkan Kaan Kasacı'nın sponsorluk konularıyla ilgilendiğini belirten Serdal Adalı, "GAİN ve RAMS firmaları ile de karşılıklı mutabakatımız var. İmzaladığımız protokoller var. Firmalar, kendi talepleriyle boş olan sponsorluklarımızın doldurulmasını takiben açıkta kalan neresini uygun görürsek oraya sponsor olmaya hazır olduklarını ilettiler. Bu iki firmayı da buna göre konumlandıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Adalı, seçim zamanında eski başkan Hüseyin Yücel'in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaların ise arandığını ancak bazılarının ticari kayıtlarının olmadığını kaydetti.

"Kimse pusuda beklemesin"

Serdal Adalı, tüm planlamalarını gelecek 3,5 yıl için yaptıklarını dile getirdi.

Altı ayda bir seçim konularının gündemde olmasının siyah-beyazlı camiaya yakışmadığını belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Biz tüm planlamalarımızı 3,5 yıl için yaptık. Bu yüzden ilk olarak 1,5 yıllık süre istedik. Ortaya çıkan büyük tahribatı beş ayda ortadan kaldıramazsınız. İsmi ortaya atılan kişilerin bu camiayı yine bir seçim yarışına ve yeni bir kargaşaya sürükleyeceklerine inanmıyorum. Altı ayda bir bu konuların gündemde olması camiamıza yakışmıyor. Unutmayalım ki 3 Aralık 2023'ten 29 Aralık 2024'e kadar bu camia 13 ayda üç farklı başkan gördü. Artık bu belirsizlikler dönemi sona ermiştir. İcraat dönemi başlamıştır. Eğer aday olmak isteyen arkadaşlarımız varsa, onlara da bugünden çağrıda bulunuyorum. Açıkça çıkın ve söyleyin. Kimse kapalı kapılar ardında ya da sosyal medya operasyonlarıyla Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmasın. Kimse takımımızın başarısız olmasını beklemesin. Kimse pusuda beklemesin. Samimiyetle söylüyorum ki Beşiktaş'ın tekrar bir seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Kimse beni yanlış anlamasın.. Seçimden korktuğum yok. Çekindiğim bir durum yok. 40 gün önce aldığımız oyun da sorumluluğun da farkındayız. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Ötesi camiamızın ve genel kurulumuzun takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Santrfor için transfer şansımız olmadı."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yabancı sayısından dolayı santrfor bölgesine transfer yapamadıklarını aktardı.

Genç santrforlar Semih Kılıçsoy ile Mustafa Hekimoğlu'na güvendiğini vurgulayan Adalı, "Yabancı sayımız biliniyor. Genç oyuncularımız var. Mustafa ve Semih'e güveniyorum. Bu sezon iki oyuncunun da santrfor açığını kapatacaklarına inanıyorum. Giden yabancı sayımız ve gelen yabancıların sayısına da bakınca böyle bir şansımız olmadı. Sol bek sorunumuz var diye üstünde durduk. Sol bek ile ilgili girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Nokta atışı yapmak nasip olmuyor. Hatasız gitmeye çalışıyoruz. Taraftar çok istedi diye böyle bir transfer yapmayı da uygun görmüyorum. Yaz transfer döneminde gerekli transferleri yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Adalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"İki üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. Büyüklük futbol takımıyla ölçülmez camialarla ölçülür. O iki kulübün yarım santim dahi gerisinde değiliz. En büyük camia Beşiktaş'tır. Futbol takımları iyi olur, kötü olur. Bunlar Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez. İki büyüğe indirilme projeleri konuşuluyor ama kötü derecelerden dolayı Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey gitmez."

Serdal Adalı, mayıs ayına kadar Bankalar Birliği sorununu çözeceklerinin altını çizerek, "Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Borcumuzu da ödeyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"TFF ve MHK'nin gidişatını iyi bulmuyorum"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, hakem sorununu yabancı yerine Türk hakemlerle çözülmek zorunda olduğunu anlattı.

Yabancı hakem konusunu 2010'da Beşiktaş Kulübü'nde yönetici olduğu dönemde dile getirdiğini ancak tepki çektiğini belirten Adalı, "Hakem sorunu var. Yabancı hakem konusu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sorunu Türk hakemlerle çözmek zorundayız. Süper Lig iki takımdan ibaret değil. Geniş bir katılımla devletin bu işe el atması lazım ama artık iş çığrından çıkmış vaziyette. Hakkımızın yendiği her anda çıkar hakkımızı ararız. Geldiğimiz noktada spor bakanımızın bu cinnet geçirme şekline el atması lazım. TFF ve MHK'nin gidişatını iyi bulmuyorum. Geçici olarak 1 maç, 2 maç çözebilirsin ama hakem sıkıntısını çözemiyorsak orada başka bir sıkıntı var demektir. İnşallah en kısa zamanda çözülür." ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, Altınordu Futbol Kulübünün 14, 15 ve 17 yaş altı takımlarının faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına üzüldüğünü anlatarak, "Hocalarımız kendi aralarında transfer konusunu tartıştı. Altınordu'dan gelip bize faydalı olabilecek 1-2 oyuncu olacağı sonucu doğdu." dedi.

"Musrati, bavullarını hazırlamıştı"

Moatasem Al-Musrati'nin siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istediği için gelen teklifi kabul ettiğini söyledi.

Başkan Adalı, "3 Ocak'ta tesislere ilk gittiğimde eşyalarını toplamıştı. O dönem konuşulan Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak bakıyordu. Gitmeye hazırlanıyordu. Bavullarını hazırlamıştı. İyi bir oyuncu. Kendisi buradaydı fakat aklı burada değildi. Monaco'dan teklif gelince kabul etti. Umarım başarılı olur, biz de bu yükten kurtulmuş oluruz. Monaco'da oynadığı son maçı da izledim, iyi oynadı." diye konuştu.

Yüksek maaş alan bazı oyuncuların kulüpten ayrılmaya sıcak bakmadığının altını çizen Adalı, "Parasını verip göndereceksin. Bu paraları başka yerde bulma şansı yok." diyerek konuşmasını tamamaldı.