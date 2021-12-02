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Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı - Son Dakika

Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı

02.12.2021 16:10

Süper Lig'in 15. haftasında yapılan atamalar dikkat çekti. TFF, 4 büyüklerle sıkıntı yaşayan hakemleri uzun süre sonra maçlarına atadı. Bu hafta da gündemi hakem konusu meşgul edecek.

TFF, 15. haftada çok konuşulacak atamalar yaptı. 4 büyüklerle sıkıntı yaşayıp maçlarına yönetemeyen hakemlere bu hafta 'ateşten gömlek' emanet edildi. Hafta sonu oynanacak maçların ardından futbol kamuoyu yine hakem tartışacak.

1,5 YIL SONRA YÖNETECEK

Cüneyt Çakır 6 ay sonra Galatasaray, Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş, Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor ve Zorbay Küçük 1,5 sene sonra bir Fenerbahçe maçı yönetecek.

İşte 15. haftanın programı:

3 ARALIK CUMA

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

4 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Alanyaspor - Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)

19.00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)

5 ARALIK PAZAR

13.30 Kayserispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)

16.00 Hatayspor - Başakşehir (Erkan Özdamar)

19.00 Fenerbahçe - Rizespor (Zorbay Küçük)

6 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)

20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı

Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı - Son Dakika Spor


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