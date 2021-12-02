Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı

Süper Lig'in 15. haftasında yapılan atamalar dikkat çekti. TFF, 4 büyüklerle sıkıntı yaşayan hakemleri uzun süre sonra maçlarına atadı. Bu hafta da gündemi hakem konusu meşgul edecek.

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