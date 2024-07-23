Canlı Anlatım! Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi

Spor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk oldu. Stockholm Arena'da oynanan ve TSİ 21.30'da başlayan müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

JOSE MOURINHO İLK SINAVINI VERİYOR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı. Portekizli teknik adam yönetimindeki Kanarya, hazırlık döneminde 5 özel maç oynadı. Bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.

CANLI ANLATIM

5' Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortada El Wafi kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

4' GOL! Lugano 1-0 Fenerbahçe

3' LIVAKOVIC! Yanis Cimignani'nin doğrudan kaleye yönelen ortasını Livakovic kornere tokatladı.

1' Lugano-Fenerbahçe maçı başladı.