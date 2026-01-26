Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

Haberin Videosunu İzleyin
Crespo\'dan Galatasaray\'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf
26.01.2026 17:40  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Crespo\'dan Galatasaray\'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf
Haber Videosu

Rams Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı attığı golün çok önemli olduğunu ve bununla gurur duyduğunu belirtirken, yaşadığı sevincin ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Crespo, ''İnsanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Golüm çok önemliydi ve bununla da gurur duyuyorum'' dedi.

Rams Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Miguel Crespo, Süper Lig'e dair düşünceleri ve Fenerbahçe dönemi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

'ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR GELDİ'

Süper Lig'de 98 karşılaşmaya ulaşan ve dalya için son 2 maçı kalan Crespo, "Süper Lig'de 100 maça ulaşırsam doğru yoldayım demektir. Daha fazla, hatta daha fazlasını da oynamak isterdim. Son 2 yıl içerisinde Süper Lig ile ilgili; çok gelişti, çok kaliteli oyuncular geldi. Biz de her şey için hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE GELMEK BÜYÜK BİR ADIMDI'

Türkiye'ye transfer sürecinde yalnızca Teknik Direktör Victor Pereira ile görüştüğünü ve Fenerbahçe'ye gelmenin kariyeri adına büyük bir adım olduğunu vurgulayan Crespo, "Portekiz'den çok oyuncu var. Sadece Portekizli değil, Portekiz liginden gelen de çok oyuncu var. Ben de buraya gelmeden önce buranın nasıl olduğu, futbolun nasıl olduğu ile ilgili konuştum. Türkiye'ye gelmeden önce herhangi bir futbolcu ile görüşmedim, sadece Victor Pereira ile görüşmüştüm. Kendisi buraya gelip oynamaya hazır olup olmadığımı sormuştu. Ben de ona 'tabii ki' dedim. Çünkü Fenerbahçe'ye gelmek benim için büyük bir adımdı. Ben de ona buna hazır olacağımı söyledim. Sonrasında tabii ki Portekizli oyuncularla karşılaştığımızda; Galatasaray'dan Sergio Oliveira, Beşiktaş'tan Joao Mario ile her zaman sohbetlerimiz oldu. Takımlarımız hakkında, idmanlarımız hakkında, takımlarımızı karşılaştırma anlamında da sohbetlerimiz oldu. Bunların dışında çok özel konuşmalarımız olmadı" diye konuştu.

Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

'MOURINHO DÖNEMİNDE FAZLA ALANIM OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle takımda fazla süre bulamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle ayrılık kararı aldığını aktaran başarılı futbolcu, "Hepsinden öğrendiğim bir şeyler var diyebilirim. Farklı düşünceleri, farklı fikirleri olan hocalarla çalıştım. İyi olan düşünceleri almak açısından bu benim için iyi oldu. İlişkilerim açısından hiç kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman işimi yüzde 100'le yapan bir oyuncu oldum. Hiçbiriyle bir sorun yaşamadım, zaten hepsi de iyi insanlardı. Jose Mourinho hoca ile bütün yaz kampını beraber geçirdik. Onunla tabii ki konuştum. Takıma birçok oyuncu da geleceği için daha fazla alanım olamayacağını düşündüm. Bununla alakalı da bir karar vermem gerekti. İspanya'dan opsiyonlar vardı. Sonrasında da Başakşehir ilgi gösterdi. Ailem ve ben İstanbul'da yaşamayı da sevdiğimiz için bu şekilde bir karar verdik" dedi.

Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

'ÇOK İYİ BİR ANIMDA İSPANYA'YA GİTME KARARI ALDIM'

Yarım sezon kiralık olarak forma giydiği La Liga temsilcisi Rayo Vallecano dönemine de değinen Portekizli futbolcu, "Benim için İspanya'daki zaman çok iyi bir tecrübeydi. Aslında Fenerbahçe'deki çok iyi bir anımda İspanya'ya gitme kararını aldım. Bununla alakalı olarak, hayatım sadece futbol değil. Özel hayatımı da bazen düşünmem gerekiyor. O zamanlar eşim hamileydi. İspanya ve Portekiz birbirine yakın ülkeler. Böyle bir karar aldık. Tabii ki La Liga çok iyi bir tecrübe oldu. Harika statlar, harika takımlar. Teknik ve taktik farklılıkları görmek açısından da çok güzel bir tecrübeydi. Ben bundan çok keyif aldım" açıklamasını yaptı.

Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

'GALATASARAY'A KARŞI GOLÜM ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Fenerbahçe'de forma giydiği 2021-2022 sezonunda Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı son dakikalarda attığı ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili de konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse insanlar o gol sevincini anlamadı. Benim yaptığım sevinç Galatasaray taraftarına karşı bir sevinç değildi. O anda çok önemli bir gol atmıştım tabii ki ama kendimle alakalı bir sevinçti. Takımım ve kendi adıma, yeni bir adım atabilmek için çok önemli bir goldü. Anlamı da dışarıdan gelen eleştirileri çok fazla dinlemediğimle ilgiliydi. Hakkımda iyi şeyler de kötü şeyler de söylense bunları çok fazla dinlemediğim ve her zaman kendime odaklandığımla ilgiliydi. Golüm çok önemliydi ve bununla ilgili de gurur duyuyorum."

Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

'ARDA GÜLER UMARIM DAHA FAZLASINI BAŞARIR'

Son olarak Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği ve şu an Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Crespo, "Çok çok mutluyum onun için. Umarım daha fazlasını başarabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Miguel Crespo, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri
Kenan Yıldız varsa sorun yok Juventus, Napoli’yi adeta ezdi Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi
Rizespor’dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece
Manchester United’ın Manchester City’den sonra yeni kurbanı Arsenal Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
Başkentte korkutan yangın Çok sayıda eve sıçradı Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan transfer tepkisi MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:26
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:49:13. #7.11#
SON DAKİKA: Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.