Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı\'nı tebrik etti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek tebrik etti.

07.07.2024 02:37
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek tebrik etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Mücadeleyi Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda protokol tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan millilere, "Siz gönüllerimizin şampiyonusunuz" şeklinde seslenirken, milli oyuncular da destekten ötürü kendilerine teşekkür etti.

Şampiyona boyunca sergilemiş oldukları başarılı performanstan ve büyük gururdan ötürü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve ay-yıldızlı futbolcuları teker teker kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi, bundan sonraki turnuvalar için başarı dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Sizi çok seviyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerinde bulundu. Aynı zamanda Büyükekşi, gelecekte elde edecekleri başarılara dair inancını da dile getirdi.

Kaynak: DHA

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