Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu
Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu

Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu
13.01.2026 19:36  Güncelleme: 19:49
Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 2 bacağını ve babasını kaybeden Medine Ocak (12), Kayseri'de başladığı yüzmeyle hayata sarıldı. Protez bacaklarıyla haftada 6 gün yüzme kursu için 1,5 saat yolculuk yapan Ocak, koşabilmek için yetkililerden yeni protez bacaklar talep ediyor. Medine Ocak, ''Babam, bizi kurtarmak için üzerimize atladı. 2028 yılında düzenlenecek olimpiyat yarışmasında madalya alıp, babama armağan etmek istiyorum'' dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanda yakalanan Medine Ocak, 3 kardeşi ve babası, binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı.

DEPREMDE 2 BACAĞINI VE BABASINI KAYBETTİ

Ocak ve kardeşleri, yaklaşık 13 saat sonra akrabaları tarafından kurtarılırken, babasının cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Medine Ocak'ın 2 bacağı ampute edildi. Yaklaşık 1,5 yıllık tedavisinin ardından Ocak'a, Adana'da protez bacak takıldı. Sonrasında yüzmeye başlayan Medine Ocak, 2025 yılında Sivas'ta düzenlenen Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Şampiyonası'nda 200 ve 800 metrede Türkiye 1'incisi oldu. Yüzme kursu için protez bacaklarıyla haftada 6 gün, 1,5 saat yolculuk yapan Ocak, koşabilmek için yetkililerden yeni protez bacaklar talep ediyor.

'BABAM, BİZİ KURTARMAK İÇİN ÜZERİMİZE ATLADI'

Depremde yaşadıklarını aktaran Medine Ocak, "Depremde ablamla ben uyuyordum. Sallanmaya başladık. Ablam ile ben, babamı çağırdık. Babam, ağabeyimi alıp odamıza geldi. Babam, bizi kurtarmak için üzerimize atladı. Ondan sonra balkonun boşluğuna kaydık, evimiz yıkıldı. Benim üstümde duvar ve kolon vardı. Bacaklarımı hissetmiyordum. 13 saat enkaz altında kaldım. Dışarıdan sesler geliyordu ama benim sesim dışarı gitmiyordu. Beni enkaz altından amcam, dayım, eniştem kurtardı. Enkaz altından ilk beni sonra ablamı sonra da ağabeyimi çıkardılar. 5'inci günde babamı çıkardılar. Babam vefat etti. Çıktıktan sonra Kayseri'ye sevk edildim. Kayseri'de 1,5 yıl hastanede yattım, tedavim sürdü. Bacaklarım kesildi" diye konuştu.

'PROTEZİMDEN DOLAYI KOŞAMIYORUM'

Yüzme sporuna nasıl başladığını anlatan Ocak, "Protezlerim için Adana'ya gidecektim. Orada müdürümle tanıştım. Bana 'Hayalin ne' demişti, ben de yüzmeyi söylemiştim. Beni, Kayseri'de yüzmeye yazdırdı. Ali İhsan Kabakcı müdürümle tanıştım. Hasan Ertuğrul Çakmak hocamla da tanıştım. Öylelikle başladım. Ben aslında yüzmeye rehabilitasyon için başlamıştım. Ertuğrul hocam beni fark edip, beni eğitmeye başladı. Haftanın 6 günü geliyorum. 2 saat kadar yüzüyorum. Ertuğrul hocamla beraber hedeflerimiz çok yüksek. Sivas'ta 800 metrede Türkiye 1'incisi oldum. 200 metrede Türkiye 1'incisi oldum. Sırtta 50 metrede Türkiye 4'üncüsü oldum. 50 ve 100 metrede Türkiye 5'incisi oldum. Benim evimle yüzme kursumun arası 1,5 saat var. Ben yüzmeye gelirken gecikiyorum. Bazen koşmam gerekiyor. Protezimden dolayı koşamıyorum. Devlet büyüklerimden koşmamı sağlayan, beni rahat ettiren bir protez istiyorum. Bunun karşılığında da şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

'MADALYA ALIP, BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM'

Medine Ocak, "Şimdiki amacımız Antalya'da düzenlenen yarışmada 1'inci olmak. Benim durumumda olan insanlar utanmasınlar, gelsinler. 'Ben yüzemem, ben edemem' demesinler. Her şeyi başarıyorlar, biz her şeyi yapabiliriz. 2028 yılında düzenlenen olimpiyat yarışmasında madalya alıp, babama armağan etmek istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK ZORUNDAYIM'

Kızıyla birlikte antrenmanlara gelen Dilek Ocak ise "Depremin olduğu gece ben işteydim. Fabrikada çalışıyordum. 4 çocuğum ve eşim evdeydi. Ben depremi iş yerinde yaşadım. Evi aradım, oğullarımı ve eşimi aradım. Telefona bakan olmadı. Ben feryat figan ağlamaya başladım. Türkoğlu ilçesinde çalışıyordum, merkeze gittik. Oradan yürüye yürüye evime gittim. Gittim ki evim yıkılmış. Bağırarak çocuklarımın ismini seslendim. Onlar zaten ben çağırınca 'anne buradayız' diye hepsi bağırdı. 'Bizi kurtar' diyorlardı. Eşimin sesini hiç duymadım. Eşim zaten ev yıkıldığı anda vefat etmiş. Acım çok büyük ama çocuklarım için yaşamak zorundayım. Hayat devam ediyor. Benim kızımdan beklentim, inşallah milli sporcu seçilip Avrupa'ya gidip, Türk bayrağımızı kaldırması. Bunu Medine'de çok istiyor. Ben de çok istiyorum. Antrenmanlarımız devam ediyor. Ben tüm engelli

olan anne ve babalara buradan söylüyorum; çocuklarımız her şeyi başarabilir. Kimse pes etmesin. Çocuğumuz engelli' demesinler" diye konuştu.

'AMACIMIZ, ULUSLARARASI ARENADA DA ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRABİLMESİ'

Medine'nin antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak da şöyle konuştu:

"Medine ile yaklaşık olarak 1,5-2 yıldır aktif antrenman yapıyoruz. Medine ile amacımız, uluslararası arenada da ülkemizin bayrağını dalgalandırabilmesi. Medine geçen ay Sivas'ta düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Şimdiki amacımız 29 Ocak'ta Antalya ilinde düzenlenecek olan Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda da güzel dereceler elde ederek, Medine'yi 2026 yılında Avrupa Şampiyonası'nda görmek istiyorum. Bu tarz çocuklara sahip çıkmamız lazım. Bizler elimizden gelen desteği yapıyoruz ama Medine kızımıza daha güzel bir protez armağan edebiliriz. Bu protez karşılığında Medine ile Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları sözünü tüm devlet büyüklerimize vermek istiyorum."

