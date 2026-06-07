Dünya, En Büyük İnsan Dalgasına Hazırlanıyor

Stadyumda yerinizde oturuyorsunuz, sağınıza bakıyorsunuz ve yükselen, giderek büyüyen bir dalga görüyorsunuz. Dalga geliyor.

Size ulaştığında, ayağa kalkıp ellerinizi kaldırıyor ve uygun gördüğünüz herhangi bir sesi çıkarıyorsunuz. Tekrar oturuyorsunuz ve dalga kendi yaşam döngüsünü sürdürerek devam ediyor.

Bu, dünyanın dört bir yanındaki farklı spor dallarındaki stadyumlarda tekrarlanan bir gelenek.

Guinness Dünya Rekorlarına göre, şimdiye kadarki en büyük dalga, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir Nascar yarış etkinliğinde gerçekleşti.

Yüz elli yedi bin 574 kişilik bir dalga stadyumu sardı ama bazı diğer dalgalar kadar uzun sürmedi.

En uzun kesintisiz dalga ise 17 dakika sürdü ve 2015'te Japonya'daki bir stadyum konserinde gerçekleşti.

Şimdi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na geri sayımın bir parçası olarak, Mexico City dünyanın en büyük insan dalgası için Guinness Dünya Rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Seçilen konum, görünür ve sürekli bir dalga yaymak için ideal bir kent ortamı. Avrupa bulvarlarından ilham alan tarihi, finansal ve kültürel koridor, sembolik Paseo de la Reforma.

Şehrin kendisi de uygun. Bu eşsiz kolektif ifade biçimi, 40 yıl önce ilk kez dünyanın dikkatini orada, özellikle Estadio Azteca'da çekmişti.

O zamandan beri, bu fenomen Meksika ile yakından ilişkilendirildi. Birçok ülkede Meksika dalgası olarak biliniyor. 1986'da evrensel anlamda popülerleştiği yer Meksika olsa da ilk uygulandığı yer bu ülke değil.

Meksika'dan dünyaya

Birçok kişi, ilk dalga hareketini başlatan ve yönetenin Krazy George olarak da bilinen ABD'li George Henderson olduğuna inanıyor.

Ona göre ilk dalga, 15 Ekim 1981'de Oakland Athletics ile New York Yankees arasında oynanan bir beyzbol maçında gerçekleşti.

"Oakland A. zaten iki deplasman maçını kaybetmişti" diye hatırlıyor.

"Üçüncü devrede daha önce kimsenin görmediği bir şey denemeyi düşündüm. Üç taraftar bölümü buldum ve ne istediğimi anlatmaya başladım."

İlk iki deneme başarısız oldu ama üçüncü denemede dalga stadyumun etrafını tamamen sardı. Dördüncü denemede, kesintisiz bir dalga yaratmayı başardı.

Henderson "Ortam çılgına dönmüştü" diyor.

Maç televizyonda yayınlandığı için, takımı motive etmenin bu eğlenceli yolu popüler hale geldi ve diğer sporların tutkunları da bunu benimsedi.

Hatta 1984'te Los Angeles'taki Olimpiyat Oyunları'nda bile yer aldı. Fakat 1986'daki Meksika Dünya Kupası muazzam bir küresel izleyici kitlesine yayınlandı ve böylece bir fenomen haline geldi.

Tuhaf bir proje

15 yıl sonra, bu fenomen Budapeşte'deki Macar Bilimler Akademisi'nin istatistiksel ve biyolojik fizik grubundan bir bilim insanının ilgisini çekti.

Fizikçi Illes Farkas, "Stadyum dalgalarıyla ilgilenmemizin nedeni, insanların çok sık parçacık gibi davranmalarıydı" dedi.

İki meslektaşı Tamas Vicsek ve Dirk Helbing ile birlikte, dalgayı üreten kuralları belirlemeye koyuldular.

Fizikçiler olarak, birkaç basit kuralı izleyen parçacıkların görünüşte karmaşık bir fenomen yaratabileceğini biliyorlardı.

Bunun "biraz tuhaf bir yaz projesi" olduğunu, ancak "sonradan çok ciddi bir şeye dönüştüğünü" ekledi.

2002'de Nature dergisinde yayımlanan araştırmaları için ekip, 50 binden fazla seyircinin bulunduğu futbol stadyumlarındaki dalgaların video kayıtlarını analiz etti ve ortaya çıkardıkları şey karşısında şaşırdılar.

Tipik bir insan dalgasının saat yönünde hareket ettiğini ve saniyede yaklaşık 12 metre (veya 20 koltuk) hızla ilerlediğini buldular.

Dikkat çekici derecede istikrarlı bir profile sahip olan dalga, kalabalık içinde hareket ederken genellikle 6 ila 12 metre genişliğinde (yaklaşık 15 koltuğa eşdeğer) oluyor.

Belki de en çarpıcı bulgu, kritik kütle ile ilgili. Büyük stadyumlarda, bir dalgayı tetiklemek için aynı anda ayağa kalkan sadece 25 ila 35 kişi yeterli.

Başka bir deyişle, bir avuç kararlı insan on binlerce kişiyi harekete geçirebiliyor.

Bu davranışı açıklamak için oluşturdukları matematiksel model yeni değildi. Kalp dokusundan geçen elektriksel sinyalin yayılımını veya orman yangınının yayılmasını tanımlamak için kullanılan modelle aynıydı. Fark şu ki, hücreler veya ağaçlar yerine "uyarılabilir madde" insanlardı.

Fizikçiler, herhangi bir taraftarın tahmin edebileceği bir sonuca vardılar. Dalganın oluşma ihtimali, stadyumda pek bir şey olmadığında daha yüksekti. Bu da bizi ilginç bir paradoksa götürüyor.

Tutkunun mu can sıkıntısının mı sembolü?

Dalga hareketi, kolektif coşkunun, topluluk ve ortak neşenin bir sembolü olarak kabul ediliyor.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Psikoloji Fakültesi'nden akademisyen Erik Salazar Flores'in açıkladığı gibi "Dalga hareketi yaptığımızda, sadece bir kişi olmadığımızı ifade ederiz."

Bu anlamda, bu, bizim varlığımızın fiziksel ve görünür bir teyidi.

Ancak, dalga hareketi için yapılan açıklamalarda bir çelişki de var.

Bir teşvik ve katılım işareti olabileceği gibi, Meksika dalgası aynı zamanda seyircilerin ilgisini kaybetmesini ve dolayısıyla bir tür kopukluğu da gösterebilir.

Dünya Kupası Hikayeleri kitabının yazarı Chris Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun oyunculardan bir eylem talebini ve maçtan bir şeyler elde isteğini de gösterebileceğini söylüyor.

"Bir maç uzadığında ve sahada ilginç hiçbir şey olmadığında, taraftarlar bunun bilet paralarının karşılığını en iyi şekilde alma yolu olduğunu düşünüyorlar" diye açıklıyor.

Bir Dünya Kupası finalinin son dakikalarında maç berabereyse, dalga hareketi olmaz. Ev sahibi takımın ezici bir şekilde kazandığı bir hazırlık maçıysa, muhtemelen olur.

Elbette her zaman değil.

Uzmanlar, bunun ayrıca maç öncesi coşku anlarında, ısınma sırasında veya skor zaten belli olduğunda, kutlamalar sahada yaşananlardan bağımsız bir hal aldığında da ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

Ancak stadyumlardaki dünyanın en ünlü "kendiliğinden oluşan fenomeni"nin, sahada olanların dikkat çekmeyi başaramadığı anlarda tam olarak ortaya çıkabilmesi dikkat çekici.

Psikoloji bir açıklama sunuyor. Toplu dikkatin net bir nesnesi olmadığında, grup aktif olarak kendi uyarıcısını yaratmaya çalışıyor.

Hala popüler mi?

Meksika'da dünyanın dikkatini çekmesinden 40 yıl sonra, dalga beş kıtadaki stadyumlarda yayılmaya devam ediyor. Ancak biraz tartışmalı hale de geldi.

Bazı gözlemciler, 1980'lerdeki ilk başarısından sonra, yavaş yavaş popülaritesini kaybettiğini ve spor etkinliklerinde daha seyrek görüldüğünü söylüyor.

Bazı sporlarda, özellikle ABD'deki beyzbol maçlarında, dalga hararetli bir tartışma konusu haline geldi.

Örneğin, 2014'te Washington Nationals'ın stadyumunda, #killthewave (dalgayı öldür) sloganını taşıyan tişörtlerle bu fenomene son verme kampanyası ivme kazandı. Karşıtları ayrıca bunu "saygısız", "hakaretamiz" ve "dikkat dağıtıcı" diye nitelendirdi.

2019'da, ABD Ulusal Futbol Ligi takımı Green Bay Packers, koç Matt LaFleur'ün taraftarlardan takımının topa sahip olduğu zamanlarda dalga yapmaktan kaçınmalarını kamuoyuna açıklamasıyla tartışmanın merkezinde yer aldı.

Oyun kurucu Aaron Rodgers, taraftarların "dalga anlarını daha iyi seçmeleri" gerektiğini söyleyerek bu talebi destekledi.

Karşıtlarının taraftarlara sorduğu soru şu gibi görünüyor: Stadyumda maçı izlemek için mi yoksa gösterinin bir parçası olmak için mi bulunuyorsunuz? 40 yıldır cevap "her ikisi de ve bazen aynı anda" gibi görünüyor.

Destekçileri, dalganın herhangi bir talimat kılavuzuna ihtiyaç duymadan neşeli, kolektif bir an yaratma kabiliyeti olduğunu söylüyor.

Sadece orada olmak ve kendinizi akıntıya bırakmak yeterli.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.