Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası\'nda İran krizi
04.03.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya Elemeleri'ni lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan İran'ın, ABD ile tırmanan askeri ve diplomatik gerilim nedeniyle turnuvaya katılıp katılamayacağı belirsizliğini koruyor. Vize ve güvenlik sorunları gündeme gelirken, FIFA'nın vereceği olası kararın hem İran'ın kaderini hem de turnuvanın organizasyon sürecini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. Detaylar haberimizde...

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını sahada elde eden İran Milli Takımı, şimdi siyasi ve diplomatik gelişmeler nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. ABD ile tırmanan askeri ve diplomatik gerilim sonrası İran'ın turnuvaya katılıp katılamayacağı tartışma konusu oldu.

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

48 TAKIMLI TARİHİ TURNUVADA GERİ SAYIM

11 Haziran'da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Asya Elemeleri'ni lider tamamlayan İran turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Ancak ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim nedeniyle İran'ın turnuvaya katılımının riske girdiği konuşuluyor.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, son gelişmelerin Dünya Kupası'na katılım konusunda belirsizlik yarattığını dile getirdi.

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

ASYA'NIN GÜÇLÜ TAKIMI BELİRSİZLİKTE

Dünya sıralamasında 20. basamakta yer alan İran, son sekiz Dünya Kupası'nın altısında boy gösterdi. Aralık ayında Washington'da yapılan kura çekiminde ikinci torbadan turnuvaya katılan İran; Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile birlikte G Grubu'nda yer aldı.

Genişletilen yeni formatta grup üçüncülerine de üst tura çıkma şansı tanınırken, İran için en büyük soru sahadaki performanstan çok siyasi gelişmeler oldu.

ABD-İRAN EŞLEŞMESİ İHTİMALİ

Turnuvada dikkat çeken senaryolardan biri de ABD ile İran'ın karşı karşıya gelme ihtimali. Her iki takımın gruplarını ikinci sırada tamamlaması durumunda son 16 turunda ABD–İran eşleşmesi yaşanabilir. Bu durum organizasyonun güvenlik planlaması açısından ciddi bir sınav anlamına geliyor.

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

FIFA'NIN YETKİSİ GENİŞ

Dünya Kupası talimatının 6.7 maddesi, bir takımın çekilmesi ya da ihraç edilmesi halinde kararın tamamen FIFA'nın takdirinde olduğunu belirtiyor. İran'ın turnuvadan çekilmesi durumunda yerine otomatik olarak başka bir takımın alınması zorunlu değil.

Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi

OLASI SENARYOLAR MASADA

İran'ın turnuvadaki durumu için farklı ihtimaller gündemde bulunuyor. FIFA ve ev sahibi ABD'nin koordinasyonuyla vize ve güvenlik sorunlarının çözülmesi halinde İran turnuvaya katılabilir. İran'ın çekilmesi halinde Asya Futbol Konfederasyonu içinde yeni bir play-off süreci başlatılması da ihtimaller arasında gösteriliyor. Vize veya güvenlik engellerinin ortaya çıkması durumunda ise FIFA'nın zor bir karar vermesi gerekebilir.

TARİHTE BENZER ÖRNEKLER VAR

Futbol tarihinde siyasi gelişmeler nedeniyle turnuvaların etkilendiği örnekler de bulunuyor. 1950 Dünya Kupası'nda Hindistan turnuvadan çekilmiş, 1992'de Yugoslavya savaş nedeniyle ihraç edilmişti. 2022'de ise Rusya, Ukrayna savaşı sonrası FIFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men edilmişti.

KUPADAN BÜYÜK KRİZ

2026 Dünya Kupası tarihin en büyük organizasyonlarından biri olmaya hazırlanırken, küresel gerilimlerin gölgesinde gerçekleşecek. FIFA'nın vereceği karar yalnızca İran'ın değil, turnuvanın genel atmosferini de etkileyebilir.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Vize, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fuat göker Fuat göker:
    Hadi Erkeklerse Âbd den alın Turnuvayı 0 0 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    UEFA Rusya ya ne uyguladıysa aynısını İran a uygular yeter ki israil oynasın gerisinin ne önemi var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor
Samsunspor’un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta Samsunspor'un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
Belçika, savaşa dahil olma ihtimaline açık kapı bıraktı Belçika, savaşa dahil olma ihtimaline açık kapı bıraktı
Gedson Fernandes Süper Lig’e geri dönüyor Yeni takımındaki maaşı bile belli Gedson Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımındaki maaşı bile belli
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji

18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
17:15
Dubai’de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:43:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.