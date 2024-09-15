Erbaaspor, Beyoğlu\'na 3-1 Mağlup Oldu

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),
STAT: İlçe
HAKEMLER: Enver Aydın, Birtan Yavuz, Mehmet Ali Vardar
ERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Selim Kayacı (Dk. 90 Onurcan Güler), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 64 Hasan), Stanley, Gökhan, Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 64 Oktay Balcı), Abdullah Aydın(Dk. 64 Cemal), Mustafa Şengül, Oğulcan, Bahadır
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Boran, Batuhan, Fatih (Dk. 90+2 Taha), Embiya (Dk. 86 Bahattin), Batuhan Ekinci, Ulaş (Dk. 78 Bora), Mutlu, Adem Doğan, Mehmet Soyarslan (Dk. 78 Kaan), Mustafa Kaçan (Dk. 46 Bilal), Sedat
GOLLER: Dk. 29 Stanley (Erbaaspor), Dk. 9 Sedat, Dk.59 Mutlu, Dk. 61 Embia (Beyoğlu Yeni Çarşı)
SARI KARTLAR: Ozan, Oktay Balcı, Hasan, Cemal (Erbaaspor), Mehmet Soyarslan, Mustafa Kaçan (Beyoğlu Yeni Çarşı)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.45+1 Ozan Dk. 70 Oğuz Han Aynaoğlu (Yedek Kulübesinde) (Erbaaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında ağırladığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 3 - 1 mağlup oldu.
9'uncu dakikada gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı atağında Fatih'in sol kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Sedat kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
29'uncu dakikada Beyoğlu Yeni Çarşılı Mehmet Soyarslan'ın kalecisine bıraktığı topta araya giren Stanley topu filelerle buluşturdu: 1-1
45+1'inci dakikada gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı atağında Mutlu'ya ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gören Ozan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
59'uncu dakikada gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı atağında Mehmet Soyarslan'ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mutlu topu filelerle buluşturdu: 1-2
61'inci dakikada gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı atağında ceza sahası dışında Fatih'in pasıyla buluşan Embia'nın sert şutu ağlara gitti: 1-3
70'inci dakikada yedek kulübesinde hakemle girdiği diyalog sonrası Oğuz Han Aynaoğlu kırmızı kart gördü.
Karşılaşma Beyoğlu Yeni Çarşı'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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