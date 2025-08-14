Eskihellaç'tan Şampiyonluk Mesajı

TRABZONSPOR'UN 28 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili formayı giymekten gurur duyduğunu belirterek, "Benim de hayalim zaten şampiyonluk. Bu kulüp, bu renkler hep beklenilenin tersini göstermiş, hep insanları şaşırtmıştır. Küçük görünen, önemsemeyen taraf olup, tam tersini hep ispatlamıştır" dedi.

Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı toplantıda Trabzonspor'a uzanan kariyerinden milli takım hedeflerine, Trabzon'a adaptasyonu, genç futbolculara mesajları ve şampiyonluk hayaline kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'a uzanan kariyerinden ve genç futbolculara tavsiyelerine ilişkin soruyu cevaplandıran Eskihellaç, "Emek veriyoruz, insan tabii karşılığını almak ister. Şimdi bir başarı öyküsü müdür, bence olabilir. Yani üçüncülükte oynarken belki ben de çok İhtimal vermiyordum, düşünmüyordum. Hayalini bile kuramıyor da olabilirim. O zaman öyleydi. Genç kardeşlerimiz samimice çalışsın, bir de kalplerini iyi tutsunlar. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur Allah'ın izniyle. Tavsiyelerim bu. Zaten hepsi aslan gibiler. Bizim kardeşlerimiz de öyle. İnşallah onlar da gönüllerindekini yakalarlar, istedikleri, arzuladıkları, emek verdikleri şeyi elde ederler" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU ADIMLARI ATMAK GEREKİYOR'

Eskihellaç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi altyapıdan çıkan bir oyuncunun tecrübe eksikliği, bir de bizim memleketimiz zor bunu kabul edelim. O genç yaşta bu baskıyı, bu stresi yönetebilmek bu baskıyı kırabilmesi kolay değil. Dışarılara gidince, biraz tecrübe kazanınca geldiğimiz zaman işimiz daha kolay olmuyor ama daha güçlü oluyoruz bireysel olarak. Ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Benim buraya 27 yaşında gelmem benim için avantaj da olabilir. Geç kalmış olarak da bakabiliriz buna. Belki 20 yaşında burada olsaydım istediklerimi yapamayabilirdim, istediğim seviyeye ulaşamayabilirdim. Hamdolsun milli takım nasip oldu. Belki nasip olmayabilirdi. Bu hayat herkesin kendi yolu ama kardeşlerim eğer başarılı olmak istiyorlarsa, benim de onlara tavsiyem, bir dönem kendilerini geliştirebilecekleri daha psikolojik olarak iyi seviyeye çıkabilecekleri bir dönem geçirmeleri. Buraya geldikten sonra biraz onu engelleyebiliyorsunuz. Üzerinizdeki baskıyı kırabiliyorsunuz. Fatih hocamın da benimde benzer şeyler yaşamış sayılabiliriz. O çok daha büyüklerini, çok daha iyilerini yaşadı. Benim avantajım bu oldu diyebilirim. Ama tabii ki hiçbir yere gitmeden burada 18, 19 yaşında da çok iyi performanslar gösterip şimdi bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimiz de var, bu memleketin evlatları. Gönülüm ister ki hepimiz alt yapıdan çıkar çıkmaz bu formayı terletmek, gönlümüz hepimizin onu ister ama bazen olmuyor. Olmadığı zaman da kendine doğru bir yol seçip buraya daha güçlü dönebilmek için doğru adımları atmak gerekiyor."

'TRABZON DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ, TRABZONSPOR DÜNYANIN EN GÜZEL KULÜBÜ'

Şehre adaptasyonu ile ilgili olarak hiçbir sorun yaşamadığını dile getiren Mustafa, Trabzon'un dünyanın en güzel şehri ve Trabzonspor'un da dünyanın en güzel kulübü olduğunu söyledi. Eskihellaç, "Ben zaten her izinde 2 gün, 3 gün izin olunca buraya geliyordum. Ailem burada arkadaşlarım burada, burada büyüdüm, 18 yaşıma kadar buradaydım. Şehir olarak bir zorluk çekmedim, yani bir adaptasyon sorunu yaşamadım. Buradaki arkadaşlarım da sağ olsunlar Beni çok güzel karşıladılar. Buradaki işim de kolaylaştı. Zaten geldikten sonra yanılmıyorsam 3 gün sonra maça çıktım. O maç heyecanı, o stresini de çabuk aştım, hamdolsun benim için ilk anlar çok önemlidir. Benim ailem burada şehrim burası zaten şehirden yana benim için hiç bir problem yoktu. Benim için dünyanın en güzel şehri, bu kulüp de dünyanın en güzel takımı. Dediğim gibi çok istiyordum bu formayı giyinmek. İnsan sevdiği şeye kavuşunca da insan bütün kalbiyle bütün azmiyle bunun için mücadele eder. Benim için yaşanan da buydu. O dönem Şenol hocamız vardı, ona da çok teşekkür ederim. Buradaki adaptasyon sürecimi çok kolay aşmam için bana yardımcı oldu. Benim için çok zor olmadı bu durum" şeklinde konuştu.

'MİLLİ TAKIM FORMASINI İNŞALLAH UZUN YILLAR GİYERİZ'

Milli Takımdaki forma rekabeti hakkında konuşan Eskihellaç "Daha önce sol açık da oynadım sağ açık da oynadım, bazen orta saha da oynadığım oldu. Çoğu mevkide oynadım. Şimdi sol bek oynuyorum. Çok klasik ama hocamız nerede görev verirse, nerede bana güveniyorsa orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan bu forma için sahada olmak. Ama tabii ki hocamız ve ben takımımız, benim hangi mevkide bu kulübe en fazla katkı vereceğimi düşünüyorsa orada forma giyinmek isterim. Onlar bizim arkadaşlarımız. Eren benim kardeşim, milli takımda birlikteydik. Onun da başarılı olmasını canı gönülden isterim. Eren de buraya emek verdi. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur. Milli takım için Eren de Ferdi de ben de inşallah uzun yıllar milli takım formasını giyeriz. Hangimiz forma giyersek giyelim elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah onlar da ben de verdiğimiz emeğin karşılığını en iyi şekilde alırız. Onlarla ilgili bir kıyas yapmıyorum, yapmayacağım da. İnşallah hepimiz için iyi olur her şey" dedi.

'GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ'

Yeni sezonun ilk maçında galibiyetle başlamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Eskihellaç, "Başlangıçlar önemli, biz de kazanarak başlamak istiyoruz. İlk maçlar çok zor olur, her yıl bunun zorluğunu yaşıyoruz. Hazırlık maçları önemli, fakat resmi maç havasında olmuyor bazen. Resmi maçın havası başka oluyor, stadımız doluydu, çok iyiydi ambiyans. Taraftarımız bizi çok güzel desteklediler bence. İlk maçlar önemli Galibiyetle başlamak çok önemliydi bizim için. Bir nefes aldık. Bize bir moral oldu başlangıç. Zaten her maçı kazanmak bizim hedefimiz, Kasımpaşa maçı da öyle. Sonra içeride kendi stadımızda oynayacağız Amacımız galibiyetlerle devam etmek" diye konuştu.

'ŞENOL HOCAMDAN DA FATİH HOCAMDAN DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Mustafa Eskihellaç, eski teknik direktör Şenol Güneş ve hemen ardından Fatih Tekke ile çalışıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Mustafa Eskihellaç, "Bilmiyorum çok kişiye nasip oluyor mu, ben gelir gelmez Şenol hocayla başladık, Fatih hoca geldi. Kulübümüzün iki tane efsanelerinden başka kiminle çalışsam bu kadar mutlu olurdum bilemiyorum. Ne öğrendiğime gelirsem, Fatih hocamdan da Şenol hocamdan da çok şey öğrendim. Oyun olarak da duruş olarak da saha içindeki tavırlar anlamında da çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Onlarla vakit geçirdikçe tecrübelerini hissettikçe biz de gelişiyoruz. Bireysel olarak ben de kendime bir şeyler kattığımı hissediyorum. Bir şey söylemesine bir şey yapmasına gerek yok ben bir bakışından tavrından insan anlar. O da futbolcuydu biz de futbolcuyuz Bir bakışından ne söylemek istediğini, neyi yanlış yaptığımızı neyi doğru yaptığımızı. Sağ olsunlar eleştirisini de övgüsünü de güzel yapıyorlar. Teşekkür ederim onlara. Çocukluğumda Şenol Hocamız hala hocaydı, Fatih Hocamız futbolcuydu. Buraya geldikten sonra Ali Kemal Denizci Hocamızla, Turgay Semercioğlu Hocamızla az da olsa vakit geçirdik. Onları görmek çocukluk kahramanını görmek gibi bir şey. Eğer onlar gibi efsane olmak bana da nasip olursa veya efsanesi olmasam da futbol hayatımın sonuna kadar gururla, gayretle ve dürüstçe bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok. Benim için gurur olur" dedi.

'TAKIM ARKADAŞLARIMIZLA GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Takım arkadaşları ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Eskihellaç, "İyi bir oyuncu grubumuz var. Zamanla yeni arkadaşlarımız da dahil oldu. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Aramızda böyle bu grubu bozacak, sıkıntı çıkartacak kimse yok. 25-30 kişiyiz kolay değil bu grubu idare etmek. Herkesin özel hayatı var ama buraya geldiğimizde güzel vakit geçiriyoruz ve ben çok keyif alıyorum. İnşallah böyle devam eder. Genç kardeşlerime takılmayı seviyorum. Arif, Salih… Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Okay, Uğurcan, Ozan hep beraberiz zaten. Yabancı futbolcularımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Tony çok neşeli. Tim ile ilişkimiz çok iyi. Kulüpte sadece takım arkadaşlarımla değil çalışanlarla da aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Herkesle de aramız iyi çok şükür. İnşallah ilişkilerimiz bu şekilde devam eder" diye konuştu.

'BU BİZİM İŞİMİZ'

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Eskihellaç, "Bu kadar kısa bir sürede her şeyin bir anda değiştirilmesini doğru bulmuyorum ben. Bir kural koyuluyor, bizler ve kulüpler de ona göre hareket ediyoruz ama bir yıl sonra başka kurallar getiriliyor. 3'üncü Lig'deki kardeşlerimiz için de bu yıl sürpriz bir kural çıktı. Hala değişmediğini biliyorum. Ben de oralardan geldim. Ne durumda olduklarını biliyorum hala görüşüyorum. Şu anda nelerle mücadele ettiklerini biliyorum. Bu kuralların bu kadar kısa sürede bu kadar ani değişmesini doğru bulmuyorum. Çünkü hepimizin ailesi var. Bu bizim işimiz. Buradan para kazanıyoruz. Sorumlu olduğumuz insanlar var, sorumluluklarımız var. Bu değişikliklerin bu kadar ani olması bize fayda sağlamayacak bence. Irkçılık olarak anlaşılmasın asla ama tabii ki ülkemiz için ben hep kendi evlatlarımız iyi olsun isterim her zaman. Kendi evlatlarımız göz önünde olsun isterim ama bence kurallarla bazı şeyleri daha iyi yapamayız. Zaten kendi evlatlarımız gayet yetenekli, kimseden aşağıda değiller. Önemli olan o çocuklara gerekli değeri ve imkanları sağlayabilmek. Bu imkanları sağlamadıktan sonra koyulan hiçbir kural bizim çocuklarımıza fayda sağlamayacak. Aslında çok da sakin miyim bilmiyorum, dışarıdan belki öyle gözüküyor. Sakin gözüküyorum ama biraz da Karadenizli tarafım var bastırmaya çalıştığım. Çünkü sahada hareketlerime biraz dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BENİM DE HAYALİM ŞAMPİYONLUK'

Başarılı oyuncu, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kendisinin hedeflerine ilişkin bir soruya hayalinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Eskihellaç, "Şampiyonluk yarışı konusunda kimin ne söylediği, nerede ne yazıldığı bizi ilgilendirmiyor Burası saha, bizim işimiz burada, biz burada elimizden gelenin en iyisini yaparsak kulübümüze, bu kulübe gerektiği gibi hizmet edersek inanıyorum ki Allah'ın izniyle şampiyonluklar gelecek. Benim de hayalim zaten şampiyonluk. Biz zaten bu kulüp bu renkler hep beklenilenin tersini göstermiş, hep insanları şaşırtmıştır. Küçük görünen, önemsemeyen taraf olup, tam tersini hep ispatlamıştır. İnşallah biz de tam tersini ispatlayan bir grup oluru bu sene veya önümüzdeki sene Allah'ın izniyle, umudumuz ve inancımız o yönde" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. İki grup halinde 5'e2 top çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçı ile sona erdi. Öte yandan bordo-mavili takımda sakatlıkları sebebiyle Anthony Nwakaeme, Poul Onuachu ile Oleksandr Zubkov yer almadı.

Bordo-mavliler, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.