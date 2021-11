Fatih Terim: Tarihi bir galibiyet

"Kıran kırana bir maça gidiyoruz"

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "25 ay sonra Marsilya'ya 4 gol yedirdik. 2019'da PSG'den yemiş. Önemli bir takım, önemli bir kadro, önemli bir hoca. Sonuç ise bence tarihi bir galibiyet" dedi.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5'inci maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyuncu Mbaye Diagne maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Kadına Şiddete Hayır" diyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, şöyle konuştu: "Gayet başarılı işler yapmış bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı dün söylemiştim. Saygı duyuyoruz. Dün taraftarımızın etkisini de söylemiştim. Özellikle oyunda oyuncularımızla beraber oldukları zaman, Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim, bugün o oldu. Futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Az düdük çaldılar, iletişimleri muhteşemdi. Top onlarda bazen daha fazla gözükse de oyunun genel hakimiyeti bizdeydi, bu sevindirici. Yüksek tempolu bir maç oldu. Zaman zaman pres yaptık, çok da başarılı olduk. Topu geri kazanmada bugün çok başarılıydık. Zaten bugünkü mottomuz, 'Acelemiz yok' idi. Bugün herhalde son yılların en iyi geçiş oyununu oynadık. Çabuk hücumlarla bayağı gol pozisyonu yakaladık. Dinamik bir takım görüntüsü verdik. Hakikaten Marsilya ile oynamak kolay değil. Çok kaliteli bir kadrosu var. Topsuz oyunda özellikle Cicaldau ve Berkan iyiydi. Taylan'ın dahil olmasıyla orta sahayı 3'ledik, Cicaldau ve Berkan, savunma arkasına çok güzel koşular attılar. Takım savunmasını da 11 kişi ile yaptık. Bugün evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim ben size. Bunu göremediğimde üzüldüğümü ve kızdığımız da söylemiştim. Giren çıkan oyuncularımız övgüyü hak ediyorlar. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza, 'Budur' diyorum ve teşekkür ediyorum. Garantiledik, namağlubuz ve lideriz. 25 ay sonra Marsilya'ya 4 gol yedirdik. 2019'da PSG'den yemiş. Önemli bir takım, önemli bir kadro, önemli bir hoca. Sonuç ise bence tarihi bir galibiyet.""KIRAN KIRANA BİR MAÇA GİDİYORUZ"Grubun Şampiyonlar Ligi kalitesinde olduğunu söylediğini hatırlatan Terim, "Lazio ve Marsilya da bu grubun en iyi takımları demiştim. Lazio bize yetişti, saha avantajları var, bizim puan avantajımız var. İtalya'yı da özledik, Roma'da güzel bir maç oynadık. Mesele bizim garantilememiz ve namağlup lideriz. Lider başladık, lider devam ediyoruz. Berabere kaldığımız da Lokomotiv Moskova. O maçta kalemizde pozisyon görmeden 1-1 oldu. Neredeyse 2-1 yeniliyorduk. Ama 10 tane ne pozisyon atamadık. Buraya da kalmayabilirdi, 14 puanla Roma'ya gider, 1 hafta önceden giderdik, oyuncularımız da eşleriyle birlikte alışveriş yapardı. Şimdi kıran kırana bir maça gidiyoruz. Çok iyi bir takıma ve iyi bir hocaya gidiyoruz. Güzel bir maç olacak inşallah. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Anlayışımızı, oyun tarzımızı, her geçen gün biraz daha ilerletiyoruz" dedi."MÜKEMMEL İLETİŞİMİ OLAN BİR HAKEMLE MAÇ OYNADIK"Maçı yöneten hakemlerin çok iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Terim, şöyle konuştu: "Seyircilerimizin olayından sonra çok teşekkür ettiler. İlk yarı koridorda orta hakem tekrar teşekkür etti. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de seyirciye teşekkür ederim, bizi dinledikleri için. Oyuncuya tepki göstermiş olabilirler ama sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Mükemmel iletişimi olan bir hakemle maç oynadık. O konuya pek girmek istemiyorum, bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da bir açıklansın, bu konuya gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz biz. Gerektiği şekilde kulübümüz de, biz de neyin nasıl olduğunu anlatacağız. Maçın hakemi geldi sonradan küçük bir ofsayt olduğunu ve ondan golü saymadığını söyledi. Bir pozisyonda sarı kart istedik, neden vermediğini izah etti. Biz de kendisine teşekkür ettik. Benim Avrupa'da kulüp bazında atılmışlığım yok. İtalya'da bir kez atıldım, onu da Türk hakem attı. Hatırlatayım size.""GENÇ KADROMUZ BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR""Dinamik ve yakın, döndürmeyen, ciddi bir takım savunması yaptık, hücumdan başlayan" diyen deneyimli teknik adam, "Çok sert, belli bir yere kadar kabul eden, adam adama, bire bir temaslı bir oyun oynadık. Zaman zaman da ileride kaleciyle olan başlama isteklerini presle rahatsız ederek hataya yönlendirdik. Kaleden çıkışlarımızda hiçbir sıkıntı olmadı. Kendi oyunumuzda kaleden başlayan bir oyun kurulumunu çok net yapabildik. Rakip arkasına, uzun zamandır görmediğiniz uzun topları atıp, oyunumuzu birleştirdik. 8 ve 10 numaralarımızın rakip savunma arkasına topsuz koşularını gördük. Özellikle Cicaldau'nun koşuları çok önemliydi. Baktığınızda boyu yüksek bir takım ama yine de çoğu kafayı biz vurduk. Açıkçası genç kadromuz büyüyerek devam ediyor. Tebrik ederim onları. Topa, rakibe, arkadaşına yakın formülünü çok iyi becerdik takım olarak" ifadelerini kullandı."FEGHOULI BENİ ÇOK ETKİLİYOR, O'NA SAYGI DUYUYORUM"Sofiane Feghouli'nin çok iyi bir profesyonel olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ailesiyle, karakteriyle. Sofiane Feghouli olacaksınız, hocanız sizi oynatmayacak. Hatta bazen ısıtmayacak bile. Siz hiçbir şey olmamış gibi ne suratınızı asacaksınız ne üzüldüğünüzü belli edeceksiniz ve çalışacaksınız. Ben Feghouli ve onun gibi oyunculara saygı duyuyorum. Düdük bende, karar da benim ama mental tarafı çok güçlü olması gereken bir spor yapıyoruz. Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığına ulaşmış, birçok Avrupa ekibinde oynamış bir oyuncunun bu isteği beni çok etkiliyor. Hocanın bir bildiği var diyen bir profesyonel. 5 dakika konuşma isteğim oldu ve ondan sonra da oynamaya başladı zaten. Bu tip profesyonellere ihtiyacımız var böyle genç bir takımda. Soyunma odasında da sahip çıkmaya başladı şimdi. Feghouli'ye teşekkür ederim. Futbolu nasıl oynarsa oynasın, kalbini ve iyi niyetini bildiğim için ben de ona saygı duyuyorum. Oyuncuları kazanıyoruz. Çok kötü zamanlarında da oynattım ben onu. Kötü zamanda biz varız zaten. Galatasaray hiç iyiyken bizi çağırdı mı? Zor zamanlarda geldik her zaman. Oyuncuları yönetmek hiç kolay değil" diye konuştu."BUGÜNKÜ OYUN, BU SEZONKİ EN İYİ OYUNUMUZ"Marsilya karşısında oynanan oyundan çok memnun olduğunu belirten Fatih Terim, "Bugünkü maç, bugünkü oyun, bu sezonki oynadığımız birçok iyi maça oranla en iyisi. Oynama düşüncemize en yakın futbolu oynadık diyebilirim. Daha doğru bir tarif olur. Bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Güzel goller de yemedik. Daha önce direkten dönen bir gol diyebilirdik. Ben onlara çirkin gol diyorum. Sevindirici olan, çok pozisyona girmemiz. Devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum, giremediğimiz çok maç oldu. Bu oyunu tabii ki geliştireceğiz ama bunu oynamak önemli bir şey. Marsilya bugün Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi, en iyi hocalarından birisine sahip, Fransa Ligi'nde de göreceğiz yakında. Kafamdaki oyun anlayışına en yakın oynadığımız maç bu" yorumunu yaptı."CICALDAU'YU İLERİDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM"Cicaldau'yu normalde de ileride kullanmaya çalıştığını kaydeden Terim, "Ama 6 numarasız, Taylan'sız oynadığımız zaman biraz daha yardıma geliyor arkaya. Bugün Taylan onları rahatlattığı için daha ileride oynadı. Bizim ideal 3'lümüz bu ama bazen formasyonda değişiklik yapıyoruz. Özellikle 3'üncü bölge koşularında çok başarılı olduğu bir gerçek. Oraya yakın devam edecek" şeklinde konuştu."BEN ŞAMPİYONLUĞU BIRAKACAĞIM DEMEDİM, HİÇBİR ŞEYDEN VAZGEÇMEM""Planımızı, projemizi ve bu projenin sonundaki misyonumu anlatmıştım. Bazen hatırlatmak gerekiyor. Hafızamız bazen yanıltıyor herhalde" diyen Terim, "Çok galibiyetler gördüm, çok şampiyonluklar gördüm. Zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Avrupa maçlarının önemini ifade ettim. Ne kadar önemli olduğunu da bugün gördük. Ben şampiyonluğu bırakacağım demedim, devam edeceğiz. Ama ondan daha önemli olan, bu projemizdeki gençlerimizi geliştirip, daha iyi bir futbol oynayıp, ekonomik sıkıntıda olan kulübümüzün en büyük silahı bu genç grupla ilerlemek. Kazanmak, kazanırken iyi futbol oynamak, şampiyon olmak, kupalar almak en büyük idealimiz. Hiçbir şeyden vazgeçmem, vazgeçtiğim zaman yenileceğimi bilirim" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.MBAYE DIAGNE: ÖNEMLİ OLAN BENİM SAHADA HER ŞEYİMİ VERMEMGalatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne ise kendi performansıyla ilgili söyleyebileceği çok fazla bir şey olmadığını belirterek, "Çok mutluyum. İyi oynayarak maçı kazandık ve şu anda lideriz. Önemli olan bu" dedi.Taraftarın kendisine yoğun bir ilgi ve sevgi göstermesiyle ilgili konuşan Diagne, "Ben de taraftarları çok seviyorum. Gol atmasam da o gol gelecek zaten. Önemli olan benim sahada her şeyimi vermem" diye konuştu."HAYALİM BU KUPAYI KAZANMAK"UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Mbaye Diagne, "Benim de hayalim bu kupaya uzanmak. Önümüzde bir maç daha var, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bugün takıma yardımcı olmak için sahaya çıktığını söyleyen Diagne, "Bugün takım için oynamaya karar verdim, içimden öyle geldi ve öyle oynadım. Onlara pas vermeye çalıştım, iyi yaptığımı da düşünüyorum. Önemli olan takım için oynamak" diye konuştu.

Diagne son olarak Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylar sonrasında bugünkü maçta rahat gözükmesi hakkında, "Geçen maçtan beri çok kızgındım ama burada oynarken ben evimdeyim. Kardeşlerimle beraberim. Kendimi burada evimde hissettiğim için daha rahat hissettim. Arkadaşlarıma aynı muameleyi yapamayacaklarını düşündüm o yüzden rahattım" diyerek sözlerini noktaladı.