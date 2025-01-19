Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray'ın Hatay'da 2 puan bıraktığı haftada puan farkını 6'ya indirmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe'nin 2 golünün birden iptal olması karşılaşmaya damga vurdu.

19.01.2025 20:57  Güncelleme: 21:14
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe 24. dakikada gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'den pası alan Fred, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına iyi bir orta kesti. Kale önünde En-Nesyri'nin tekte vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi. İlk yarıdaki pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

EN-NESYRI'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi. Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI

Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu. Hakem Meler'in kararı değişmedi.

KANARYA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol de iptal edildi. Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

EN-NESYRI BU KEZ ATTI

Fenerbahçe, aradığı golü 69. dakikada buldu. Szymanski'nin pasını soldan kontrol eden Dusan Tadic, ceza sahasına topu gönderdi. Penaltı noktasında bulunan En-Nesyri gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

FASLI GOLCÜ BİR KEZ DAHA SAHNEDE

En-Nesyri duble yaptı, Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı. Mert Müldür'ün savunma arkasına gönderdiği topu Tadic, sol ayağıyla bekletmeden içeri doldurdu. Kale önünde bulunan En-Nesyri düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

DZEKO FARKI 3'E ÇIKARDI

Fenerbahçe, 74. dakikada farkı 3'e çıkardı. Topu soldan son çizgiye iyi taşıyan En-Nesyri, yerden penaltı noktasına çevirdi. Kaleci Deniz'den seken top Dzeko'nun önüne düştü. Dzeko topu göğsüyle önüne alıp sağ köşe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

CENK İLK GOLÜNÜ ATTI, SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Amrabat'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Cenk Tosun, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Son bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

TADIC FAR YARATTI

Sarı lacivertlilerde maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Sırp yıldız, 69 ve 71. dakikalarda yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

PUAN FARKI 6'YA İNDİ

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 46'ya yükseldi ve lider Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında 1-1 sonuçla 2 puan bıraktığı haftada puan farkını 6'ya indirdi. Ligin dibine demir atan Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta ligin formda ekiplerinden Göztepe'yi konuk edecek Adana temsilcisi ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor\'u 4-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Çelikk:
    Şampiyon GS Olacak Ferhat Pezosu 365 58 Yanıtla
  • ferhat:
    Hakem kayırmasız asla maç kazanamıyor FB. Dün GS'ın 15 hakemin net penaltı dediğini penaltısı verilmedi eliyle topu eve götürdü adam! Ama FB söz konusu olunca Dzeko kavala basar kırmızı olmaz, Adana Demirli krampona basar kırmızı. 41 83 Yanıtla
  • ferhat:
    Golde top FBliden çıkıyor taçı FBli kullanıyor gol atıyor. Yabancı VAR buna kural gereği karışamadı tabi. Her şeyi yaptı FB'ye maçı aldırmak için Halil. Krampona basmaya kırmızı verdi. 37 81 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Adana Demirspor ilk yarıda Fenerbahçe'yi dağıttı kırmızı kart yemeseydi olsaydı Adana demirspor'un maçı alırdı Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor 35 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şike Bahçe 10 Tane Gol Atsanda GS şampiyon olacak KAP'ak Olsun Size 29 20 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Problem yok sezon sonu kanatları yolunmuş civcive dönerler, Şampiyon Galatasaray o la cak 24 24 Yanıtla
  • ferhat:
    Dzeko kavala bastı kırmızı görmedi, Adana Demirsporlu ortada mücadeleye geç kaldığı için krampona bastı diye kırmızı verdi. FB'nin rakip 10 kişi kalana kadar oyunu yoktu. 29 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    haramzadeler Allah yedirmez. Allah var Allah 26 12 Yanıtla
  • ferhat:
    Nihat Kahveci bu düzene isyan eden satılmamış DOBRA adamlardan. Şikespora karşı; Antep'in verilemyen 3 penaltısı, Konya'nın verilmeyen penaltısı ve kırmızı, Eyüp ve Göztepe'nin iptal edilen tertemiz golleri, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar vs vs bunları hep anlattı adam helal olsun. 28 8 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    istanbulun iki büyüğü FB ve GS didişiyor, küçük eziktaslı kcğna oturmaya çalışıyor :D Eziktaslılar takım değiştirmeye başladı. Eziktas ka pa tı la cak ! Çok şükür biz şehrimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 27 1 Yanıtla
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