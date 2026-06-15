Fenerbahçe'de Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Yeni Görev Dağılımı

Fenerbahçe\'de Yeni Görev Dağılımı
15.06.2026 21:05
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Aziz Yıldırım başkanlığında görev dağılımını belirledi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun son toplantısında başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN: Aziz Yıldırım

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Barış Göktürk: Başkan Vekili

Mahmut Nedim Uslu: Genel Sekreter

Nihat Özbağı: Stadyum İnşaatı, Tesis Renovasyon ve Diğer İnşaat

Mustafa Çağlar: FB TV, FB Radyo, Dış İlişkiler

Ahmet Önder Fırat: Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk

Cihan Kamer: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

Fatih Öztürk: Eğitim Kurumları, Üniversite, Kolej, Kamu İlişkileri

Batuhan Özdemir: İnşaat, Yatırımlar, Kamu İlişkileri, Yelken Şubesi

Tanju Kaya: Mali İşler, Finansman, Denetim, Sermaye Piyasaları

Ahmet Murat İman: Amatör Şubeler (Kürek, Boks, Masa Tenisi, Atletizm)

Özgür Peker: İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme, Kamu İlişkileri

Yusuf Buğra Tanık: Fenerium, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme

Mehmet Aydın: İnşaat, Fenerium, Proje Geliştirme

Mehmet Selim Kosif: TFF, Dış İlişkiler

YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Fatih Aslan: Fenerium

Volkan Akan: Kadın Basketbol, Dernekler

Mustafa Aydın Acun: Voleybol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

Barış Karagöz: Stadyum, Kombine-Biletleme, FB Travel, Dernekler

Yasemin Babayiğit: Hukuk İşleri, Sosyal Sorumluluk, Kadın Üye İlişkileri

Savaş Adalet: Hukuk İşleri

Demre İşçen: Yüzme, Tekerlekli Sandalye, Espor

FUTBOL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Feridun Geçgel: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)

Mehmet İman: Basketbol (Erkek)

İsmail Balcı: Stadyum, Tribün, Futbol Altyapı, Dereağzı

Ömer Onan: Basketbol Şubeleri (Erkek, Kadın, Tekerlekli Sandalye)

Abdullah Çiftçi: Proje Geliştirme ve Gelir Yaratma

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika

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