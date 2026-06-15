FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun son toplantısında başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
BAŞKAN: Aziz Yıldırım
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Barış Göktürk: Başkan Vekili
Mahmut Nedim Uslu: Genel Sekreter
Nihat Özbağı: Stadyum İnşaatı, Tesis Renovasyon ve Diğer İnşaat
Mustafa Çağlar: FB TV, FB Radyo, Dış İlişkiler
Ahmet Önder Fırat: Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk
Cihan Kamer: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Fatih Öztürk: Eğitim Kurumları, Üniversite, Kolej, Kamu İlişkileri
Batuhan Özdemir: İnşaat, Yatırımlar, Kamu İlişkileri, Yelken Şubesi
Tanju Kaya: Mali İşler, Finansman, Denetim, Sermaye Piyasaları
Ahmet Murat İman: Amatör Şubeler (Kürek, Boks, Masa Tenisi, Atletizm)
Özgür Peker: İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme, Kamu İlişkileri
Yusuf Buğra Tanık: Fenerium, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme
Mehmet Aydın: İnşaat, Fenerium, Proje Geliştirme
Mehmet Selim Kosif: TFF, Dış İlişkiler
YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Fatih Aslan: Fenerium
Volkan Akan: Kadın Basketbol, Dernekler
Mustafa Aydın Acun: Voleybol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Barış Karagöz: Stadyum, Kombine-Biletleme, FB Travel, Dernekler
Yasemin Babayiğit: Hukuk İşleri, Sosyal Sorumluluk, Kadın Üye İlişkileri
Savaş Adalet: Hukuk İşleri
Demre İşçen: Yüzme, Tekerlekli Sandalye, Espor
FUTBOL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Feridun Geçgel: Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Mehmet İman: Basketbol (Erkek)
İsmail Balcı: Stadyum, Tribün, Futbol Altyapı, Dereağzı
Ömer Onan: Basketbol Şubeleri (Erkek, Kadın, Tekerlekli Sandalye)
Abdullah Çiftçi: Proje Geliştirme ve Gelir Yaratma
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
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