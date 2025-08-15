Fenerbahçe Lige Göztepe Deplasmanıyla Başlayacak

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında iç sahada oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakası ertelenen Fenerbahçe, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında başlayacak. Sarı-lacivertliler aralıksız yer aldığı ligde 68'inci sezonuna çıkacak.

Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde toplam 2 bin 232 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, 1288 galibiyet elde ederken, 370 yenilgi yaşadı, 4 bin 34 gol atıp, kalesinde 1976 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

En iyi sezonu: 1988-1989 (Şampiyon)