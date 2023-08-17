Fenerbahçe, Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı

Son Güncelleme: 17.08.2023 23:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Maribor ekibiyle karşılaştı. İrfan Can'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, maçı 3-0 kazanarak toplamda 6-1'lik skorla tur atladı. Ancak maç sırasında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe taraftarları stadyumdan çıkarıldı. Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi ise Twente oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu maçı da 3-0 kaznarak toplamad 6-1'le tur atladı.

İRFAN CAN PERDEYİ AÇTI

18'inci dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

EĞRİBAYAT PENALTI KURTARDI

33'de İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

OLAY ÇIKTI

Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

SZYMANSKI'DEHARİKA GOL

Yeniden başlayan karşılaşmada Sebastian Szymanski'nin harika golüyle farkı 2'ye çıktı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

TADIC FİŞİ ÇEKTİ

Soldan Jayden Oosterwolde'nin çevirdiği topa kale önünde Tadic vurdu ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-0.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

RAKİP TWENTE

Sarı-lacivertliler, Maribor'u eleyerek play-off'ta Riga'yı saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Fenerbahçe, Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı
23:38 Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'nin rakibi oldu
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
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