Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Transfer Etti

Fenerbahçe, kış transfer döneminde Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak 11. transferini yaptı.

30.01.2025 18:16
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Fenerbahçe'nin Diego Carlos ve Anderson Talisca'nın ardından takıma dahil ettiği Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayı giyecek üçüncü Slovak oyuncu oldu.

Kış transfer döneminde üçüncü transferini Milan Skriniar ile yapan Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmayı sürdürdü.

Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında önce Diego Carlos, ardından da Anderson Talisca'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı açıklayarak bu sezonki transfer sayısını 11'e yükseltti.

Skriniar, Fenerbahçe tarihinin 196. yabancı transferi oldu.

Fenerbahçe'nin Slovak oyuncuları

Fenerbahçe tarihindeki ilk Slovak futbolcu, Miroslav Stoch oldu. 2010-2011 sezonu öncesinde İngiltere'nin Chelsea ekibinden transfer edilen Stoch, Fenerbahçe kariyerinde 1 şampiyonluk, 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli kulübün bir diğer Slovak oyuncusu ise Martin Skrtel. 2016-2017 sezonu öncesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kadroya katılan Skrtel, sarı-lacivertli formayı 3 sezon terletip İtalya'nın Atalanta Kulübüne, 1 ay sonrasında ise Başakşehir'e transfer oldu.

Fenerbahçe, tarihindeki 2 Slovak oyuncuyu da İngiltere'den transfer ederken, üçüncü isim Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kadroya dahil edildi.

Ali Koç döneminin ilk Slovak oyuncusu

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde Milan Skriniar ile 64. yabancı oyuncu transferine imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, Ali Koç yönetiminde 39 farklı ülkeden oyuncu transfer ederken, bu dönemin ilk Slovak oyuncusu Skriniar oldu.

Futbola Slovakya'nın Zilina ekibinde başlayıp yarım sezon ViOn forması giyen Milan Skriniar, daha sonra Zilina'ya geri dönüp ardından İtalya'nın Sampdoria ekibine transfer olmuştu. Sampdoria'daki performansının ardından Inter'e transfer olan Skriniar, Milano ekibiyle 6 sezonluk macerasının ardından 2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain'le sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki altıncı kulübü oldu.

Fenerbahçe'nin tarihteki yabancı oyuncuları

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 196 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic.

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Transfer Etti - Son Dakika

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