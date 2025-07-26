Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
26.07.2025 10:14
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Fenerbahçe, Kürt iş insanı Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani firmasıyla sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında sarı-lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğundan 10 yıl boyunca toplam 100 milyon Euro, forma göğüs sponsorluğundan ise 5 yılda en az 20 milyon Euro gelir elde edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü, Chobani firması ile yaptığı 10 sezonluk anlaşmayı duyurdu.

120 MİLYON EURO

Sarı lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplamda 100 milyon Euro, forma göğüs sponsorluğu içinse 5 senede en az 20 milyon euro gelir elde edileceğini açıkladı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeniden Türkiye gündeminde. Erzincan doğumlu olan Ulukaya, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

DÜNYAYA YAYILAN MARKA

1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında ise New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu.

Türkçede 'çoban' anlamına gelen bu isim, Ulukaya'nın Anadolu'daki köklerine bir gönderme niteliği taşıyor. Şirketin büyümesiyle birlikte çalışanlara da ortaklık sunan Ulukaya, Chobani hisselerinin yüzde 10'unu çalışanlara devretti.

Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

MÜLTECİLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Ulukaya, 2016 yılında kurduğu 'Tent Partnership for Refugees' adlı vakıf aracılığıyla küresel mülteci krizine özel sektörün katkı sunmasını amaçlıyor. Bugüne kadar 260'tan fazla şirketi mültecileri istihdam etmeye teşvik eden vakıf, 39 binden fazla mültecinin iş bulmasına katkı sağladı.

Bu çalışmalarından dolayı Ulukaya, Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucusu ilan edildi.

TÜRKİYEDE'Kİ ÇALIŞMALAR

Ulukaya şirketini ABD'de kursa da Türkiye ile bağlarını sürdürdü. Ulukaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 milyon dolarlık kişisel bağış yaptı. Ayrıca, ABD'deki iş dünyasına yaptığı çağrılarla Turkish Philanthropy Funds aracılığıyla 100 milyon doları aşkın yardım toplanmasına öncülük etti.

2017 yılında kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile Türkiye'deki genç girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk ve uluslararası bağlantı imkânı sundu. Bugüne kadar 63 şehirden yüzlerce genç bu programa katıldı. Katılımcıların yüzde 70'i yurt dışına açılırken, yüzde 60'ı ilk girişimlerini kurdu ve toplamda 17 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Programın yüzde 54'ünü kadın girişimciler oluşturuyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET KÖPRÜSÜ

Hamdi Ulukaya, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olarak da görev yapıyor. Bu çerçevede, uzun süredir askıda olan Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) görüşmelerinin yeniden başlamasına katkıda bulunan Ulukaya'nın liderliğinde, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda enerji, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi sektörlerde iş birlikleri teşvik edildi.

Fenerbahçe, Chobani, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı - Son Dakika

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