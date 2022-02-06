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Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor

06.02.2022 17:42

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 yenildiği mücadele hakkında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu. Dilmen'in yorumlarına sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirken, takımın içinde bulunduğu durumdan ünlü yorumcunun da sorumlu olduğunun altı çizildi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"SÜRPRİZ DEĞİL"

"Öncelikle dünkü oyun sürpriz değil. Bu sadece Başakşehir'in iyi oyunculardan kurulu organize bir takım olmasından dolayı değil. (ki dün beklentinin altında bir Başakşehir vardı) Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi adeta ezbere bilmesi de önemli tabii ki.

"SEZONU BİR İLERİ İKİ GERİ TAMAMLAR"

Ancak en önemlisi, her zaman söylediğim gibi, büyük kulüplerimizin ligin ilk yarısında zirveden uzaklaşınca HAVLU ATMASI! Havlu atmış takımın oyuncu grubunu hazırlamak çok zor. Hep söylerim; sezonu bir ileri iki geri tamamlarlar.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN EN AZ BİRİSİ FİNAL OYNAR"

Fenerbahçe adına elde iki tane kupa var: Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası. Bu maçlarda oyuncuların biraz daha fazla konsantre olacağını düşünüyorum. Kaldı ki; Galatasaray'ın elendiği kupada favori gözüken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan en az birisi final oynar.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TAKIMINI ŞİMDİDEN HAZIRLAMALI"

Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyük avantajı da Avrupa Ligi'ne katılım. Dolayısıyla Fenerbahçe bu kestirme Avrupa yolculuğunu hedefleyip rotasyonunu ona göre yapmalı ve önümüzdeki yılın takımını şimdiden hazırlamalı.

"DÜĞME BAŞTAN YANLIŞ İLİKLENDİ"

Yine söylüyorum; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ligde istikrar beklemek hayal olur ki bu da Türk futbolunun ve büyük kulüplerimizin yıllardır en büyük handikapıdır. Son olarak Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim: Düğme baştan yanlış iliklendi!"

FENERBAHÇE TARAFTARI, RIDVAN DİLMEN'E İSYAN ETTİ

Fenerbahçe taraftarı, Rıdvan Dilmen'in yaptığı bu değerlendirmelere sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü yorumcuyu takımın içinde bulunduğu durumdan sorumlu tuttu.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Başakşehir, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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