FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı

FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı
14.08.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA sıralamasında 1 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti. ABD yine zirvede.

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. Sıralamada arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) şampiyonluğu yaşayan Belçika, İspanya'nın önüne geçti ve beşinciliğe yerleşti. FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinci, Fransa üçüncülüğünü sürdürdü. Türkiye ise 1 basamak yükselerek 392 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

Nijerya, üst üste beşinci kez FIBA Kadınlar AfroBasket şampiyonu oldu. Üç sıra birden yükselerek 8'inci sıraya yerleşti. Yeniden ilk 10'da yer aldı. Nijerya hala tarihte ilk 10'da yer alan tek Afrika takımı olma unvanını sürdürüyor.

İlk 10'daki diğer yükseliş ise FIBA Kadınlar AmeriCup'ta bir kez daha finale kalarak 9'unculuğa yükselen Brezilya'dan geldi. Kupayı ise ABD kazandı ve sıralamada liderliğini korudu.

Avustralya, FIBA Kadınlar Asya Kupası 2025'te altın madalyayı kazanarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ev sahibi olan ve üçüncülük madalyası alan Çin de ilk dörtteki konumunu korudu.

Sıralamanın ilk 20'sinde ise İtalya, 30 yıl sonra FIBA Kadınlar EuroBasket'te ilk madalyasını kazanmasının ardından iki basamak yükselerek 14'üncü sıraya çıktı. Almanya, Türkiye ve Çekya da turnuvalardaki olumlu performansları sayesinde birer sıra yükseldi.

Lübnan, FIBA Kadınlar Asya Kupası 2025'te gösterdiği performansla 13 sıra birden çıkarak 41'inci sıraya yerleşti. Endonezya ise 19 sıra yükselerek 60'ıncı sıraya geldi.

Sıralamada ilk 20'de yer alan ülkeler şu şekilde:

1 ABD 880,9 puan

2 Avustralya 719,6 puan

3 Fransa 719,2 puan

4 Çin 712,7 puan

5 Belçika 702,1 puan

6 İspanya 698,2 puan

7 Kanada 661,6 puan

8 Nijerya 640,1 puan

9 Brezilya 637,8 puan

10 Sırbistan 615,2 puan

11 Japonya 613,3 puan

12 Almanya 602,4 puan

13 Porto Riko 534,3 puan

14 İtalya 477,6 puan

15 Kore 474,7 puan

16 Türkiye 392 puan

17 Çekya 389,2 puan

18 Mali 343,7 puan

19 Kolombiya 331,6 puan

20 Macaristan 325,2 puan

Kaynak: DHA

Uluslararası, EuroBasket, Basketbol, Belçika, Türkiye, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 16:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.