FIFA'dan 64 Takımlı Dünya Kupası Açıklaması - Son Dakika
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FIFA'dan 64 Takımlı Dünya Kupası Açıklaması

FIFA\'dan 64 Takımlı Dünya Kupası Açıklaması
13.07.2026 09:15
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Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması için değerlendirmelerin yapılacağını duyurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, organizasyonun "tüm dünya için" olması gerektiğini söyleyerek, bu yılki turnuvanın ardından erkekler Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması planlarının değerlendirileceğini açıkladı.

Genişletilmiş bir turnuva önerisi geçen yıl gündeme gelmişti. Infantino, 48 takımlı genişletilmiş turnuvanın başarısının, FIFA'nın 64 takımlı bir Dünya Kupası'nın nasıl işleyeceğine bakması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor.

İsviçreli yayıncı Blue Sport'a konuşan Infantino, turnuvanın 64 takıma çıkıp çıkamayacağı sorulduğunda şunları söyledi:

"Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra inceleyeceğimiz konular.

"Bir Dünya Kupası düzenlerken, onu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Her ülkenin Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmelidir.

"Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinde giderek daha da arttığını görebilirsiniz. Daha küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma fırsatı vermezseniz, gelişmeye devam etmeleri için teşvikleri olmaz."

Infantino, ilk 48 takımlı Dünya Kupası'nın "büyük bir başarı" olduğunu söyledi ve Afrika'dan katılan 10 takımın dokuzunun eleme aşamalarına yükselmesini örnek gösterdi.

"Son Dünya Kupası'nda Afrika'dan yalnızca beş takım vardı" dedi:

"Bu da tüm takımları dahil etmenin ve onlara katılma fırsatı vermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

FIFA Konseyi, 2017 yılında Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasını onayladı.

2030 Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılmasına yönelik resmî öneri, Nisan 2025'te Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL tarafından sunuldu ancak henüz bir karar alınmadı.

2030 turnuvasına ağırlıklı olarak İspanya, Portekiz ve Fas ev sahipliği yapacak. Turnuvanın açılışındaki üç maç ise organizasyonun yüzüncü yılını kutlamak amacıyla Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da oynanacak.

İlk Dünya Kupası'na 1930 yılında Uruguay ev sahipliği yapmıştı.

Avrupa, Asya ve Amerika'dan itirazlar

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 64 takım önerisini reddeden isimler arasında yer alıyor. Sloven yönetici, bunun hem turnuva hem de eleme süreci açısından "kötü bir fikir" olduğunu söyledi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife de buna katılarak, daha fazla genişlemenin "kaos" getireceğini ifade etti.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler futbolunun yönetim organı CONCACAF'ın başkanı Victor Montagliani ise önerinin "doğru gelmediğini" söyledi ve genişlemenin "daha geniş futbol ekosistemine" zarar vereceğine inandığını belirtti.

Bununla birlikte, Beyaz Saray'ın Dünya Kupası görev gücünün icra direktörü Andrew Giuliani, ABD'nin 2038 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için adaylığı değerlendirebileceğini ve turnuva 64 takıma çıkarılsa bile bunun "üstesinden gelebileceğini" söyledi.

FIFA'nın resmî tutumu, genişleme fikirlerini paydaşlarla görüşeceği ve konsey üyelerinden gelen tüm önerileri değerlendirmekle yükümlü olduğu yönündeydi.

Nihai kararı FIFA Konseyi verecek, ancak bunun yakın zamanda gerçekleşmesinin beklendiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Genişleme ev sahipleri için zorluklar yaratacaktır

Dale Johnson | BBC Spor Futbol Muhabiri

Infantino 2016 yılında ilk kez seçildiğinde, seçim vaatlerinin bir parçası Dünya Kupası'nın takım sayısını 32'den 40'a çıkarmaktı.

Bir yıldan kısa süre içinde bu sayı 48'e yükseldi ve 2026 finallerinden itibaren geçerli olmak üzere FIFA Konseyi tarafından onaylandı.

O tarihten bu yana FIFA'nın daha ileri gitmek istediğine dair spekülasyonlar hiç sona ermedi.

2022 finallerinin 48 takımla oynanması da tartışıldı, ancak Katar'ın bu büyüklükte bir turnuvaya tek başına ev sahipliği yapamayacağı kabul edildi.

Sorun da bu: Dünya Kupası ne kadar büyürse, ev sahipliği yapmak o kadar zorlaşıyor.

Bu yıl turnuva, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış üç ülkede düzenleniyor.

2030'da maçlar altı ülkede oynanacak — Fas, Portekiz, İspanya ile yüzüncü yıl ev sahipleri Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da.

2034 yılında 128 maçlık 64 takımlı bir turnuvanın üstesinden Suudi Arabistan'ın nasıl gelebileceği ise bilinmiyor.

Ancak bu, Infantino için iki açıdan büyük bir oy kazandırıcı unsur.

Birincisi, daha fazla ülkeye Dünya Kupası'nda oynama fırsatı veriyor.

Nitekim 64 takımlı bir Dünya Kupası, FIFA'ya bağlı 211 ülkenin neredeyse üçte birinin finallere katılması anlamına gelir.

Daha büyük bir Dünya Kupası ayrıca üye federasyonlara dağıtılacak daha fazla gelir anlamına geliyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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