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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu - Son Dakika

FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu

17.01.2022 22:38

FIFA tarafından verilen ödüllerde 2021 yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'in oldu. Polonyalı yıldız, Messi ve Salah'ı geride bırakarak üst üste ikinci kez ödülü kazandı. Ödül sonrası açıklama yapan Polonyalı forvet, "Kendimi çok onurlu, çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.

LEVA ÖDÜLÜ İKİNCİ KEZ KAZANDI

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile FIFA'ya kayıtlı taraftarların katılımıyla yapılan oylama sonucunda FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Muhammed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Robert Lewandowski (Bayern Münih) geçen yıl da bu ödüle layık görülmüştü.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, İspanyol Alexia Putellas (Barcelona) aldı. Putellas, bu ödülü kazanan ilk İspanyol oldu.

CHELSEA'DE İKİ İSİM ÖDÜL ALDI

Chelsea'nin başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Thomas Tuchel (Chelsea), erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiliz Emma Hayes (Chelsea) aldı.

Senegalli Edouard Mendy (Chelsea), yılın erkek kalecisi, Şilili Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon) da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

PUSKAS ÖDÜLÜNÜ LAMELA KAZANDI

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Tottenham forması giyerken Arsenal maçında yaptığı rabona vuruşuyla fileleri havalandıran Arjantinli Erik Lamela kazandı.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in fenalaştığı maçtaki rolüyle Danimarka A Milli Futbol Takımı ve takımın sağlık ekibi aldı.

FIFA Taraftar Ödülü ise Eriksen'in fenalaştığı maçtaki desteğiyle Danimarka- Finlandiya taraftarlarına verildi.

Kadınlarda FIFA Özel Ödülü'nün sahibi Christine Sinclair oldu. Kanadalı futbolcu, uluslararası müsabakalarda attığı 188 golle rekor kırmıştı.

RONALDO FIFA ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Erkeklerde FIFA Özel Ödülü'nün sahibi ise Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, milli takımlarda en çok gol atan oyuncu olduğu için ödüle layık görüldü.

YILIN 11'LERİ

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

ERKEKLER

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Savunma: Ruben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Jorginho (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Lionel Messi ( Barcelona/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern Münih)

KADINLAR

Kaleci: Christiane Endler (Şili)

Savunma: Lucy Bronze (İngiltere), Wendie Renard (Fransa), Millie Bright (İngiltere), Magdalena Eriksson (İsveç)

Orta saha: Estefania Banini (Arjantin), Carli Lloyd (ABD), Barbara Bonansea (İtalya)

Forvet: Vivianne Miedema (Hollanda), Alex Morgan (ABD), Marta (Brezilya)

FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu
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Robert Lewandowski, Bayern Münih, Chelsea, Milli, Spor, Son Dakika

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