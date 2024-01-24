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Futbol Gelişim Projesi 500 Bine Yakın Çocuğa Ulaştı - Son Dakika
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Futbol Gelişim Projesi 500 Bine Yakın Çocuğa Ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi, 22 Eylül 2023 tarihinde imzalanan protokolle başladı. Proje kapsamında hedeflenen 100 bin öğrenci sayısı hızla aşılarak, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca toplam 1 milyon çocuğa ulaşılması planlanıyor. Proje kapsamında 16 pilot ilde çalışmalar yapıldı ve yeni iller eklenerek, öğrenci sayısının 1 milyona çıkması hedefleniyor. Eğitimlere sınıf öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri ve futbol uzmanlık öğrencileri katılıyor. Proje kapsamında futbol malzemeleri de okullara dağıtılacak. Şu ana kadar 500 bine yakın öğrenci projeden faydalandı.

Futbol Gelişim Projesi 500 Bine Yakın Çocuğa Ulaştı
24.01.2024 - 16:06,
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliğiyle 22 Eylül 2023 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi, 500 bine yakın çocuğa ulaştı.

Kısa süre içinde ilk etapta 100 bin öğrenci olarak belirlenen hedefler hızla katlanırken, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca toplam 1 milyon çocuğa ulaşılması planlanıyor. Öğrencilere eğitici ve eğlenceli etkinlikler aracılığıyla bu güzel oyunu sevdirip bir futbol kültürü oluşturulması amaçlanıyor.

16 PİLOT İLDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Futbol Gelişim Projesi kapsamında; 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde 16 pilot il belirlendi. Projenin startı 4-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Sakarya'da verildi. Bugüne kadar Antalya, Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, İzmir, İstanbul, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Rize illerinde uygulamalar yapıldı. Bu 16 ile yeni iller eklenerek, projenin dokunduğu öğrenci sayısının 1 milyona çıkarak rekor seviyesine ulaşması planlanıyor. Sakarya dışındaki 15 ilde eğitimler Aralık 2023 ve Ocak 2024 içerisinde yapılırken, 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm illerdeki teorik ve saha eğitimleri tamamlandı. Projenin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 41 ile taşınması hedefleniyor.

EĞİTİMCİLERE 'TFF GÖNÜLLÜ LİDERLİK BELGESİ' VERİLİYOR

Eğitimlere sınıf öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri, Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) Antrenörleri ile birlikte üniversitelerin spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören futbol uzmanlık öğrencileri katıldı. Eğitimlere katılan sınıf öğretmenlerine "TFF Gönüllü Liderlik" belgesi veriliyor. Beden eğitimi öğretmenlerine ise "Çocuk Futbolu" sertifikası verilecek.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE MALZEMELERİN DAĞITIMI TAMAMLANMIŞ OLACAK

FIFA "Football for Schools" kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek futbol malzemeleri de okullara dağıtılacak. Bu kapsamda binlerce futbol topunun yanı sıra, her okula yelek, işaret tabağı, kondisyon merdiveni ve portatif kale gibi malzemeler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından temin edilerek belirlenen ilkokul ve ortaokullara gönderimi sağlanacak.

Devam eden 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Futbol Gelişim Projesi'ne ilişkin sayısal veriler şu şekilde;

Proje kapsamına 316 ilkokul ve 324 ortaokul dahil edildi.

Tamamı gönüllü 3 bine yakın sınıf öğretmeni, bine yakın beden eğitim öğretmeni, 200'e yakın EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) antrenörüne hem teorik hem de saha eğitimi verildi.

Projeye 220 spor bilimleri fakültesi futbol uzmanlık öğrencisi gönüllü olarak katılım gösterdi.

Şu ana kadar 200 bin civarında ilköğretim, 280 bin civarında ortaokul olmak üzere yarım milyona yaklaşan öğrenci Futbol Gelişim Projesiyle tanıştı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Futbol Gelişim Projesi 500 Bine Yakın Çocuğa Ulaştı - Son Dakika


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