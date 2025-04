Geleceğin Yıldızları Antalya\'da Buluştu

GELECEĞİN yıldız futbolcuları, 16-20 Nisan tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya (JWCA) için bir araya geldi.

Bu sene ikincisi düzenlenen turnuvaya 5 kıta 28 ülkeden, 300'ün üzerinde takım ve 3 bini aşkın genç futbolcu katılıyor.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürü Merve Kocagöz, ATG Hotels İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, Spor Adamı ve Spor Yorumcusu Mahmut Alparslan, Spor Yazarı Kartal Yiğit, Teknik Direktör Ferda Ramanlı ve daha bir çok önemli isim yer aldı.

Turnuva Koordinatörü Cüneyt Gazioğlu, "Bugün burada, dünyanın en büyük çocuk futbol turnuvalarından biri olma hedefiyle yola çıktığımız bu büyük organizasyonun bir yenisini daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl attığımız ilk adımda 2.500'den fazla kişiyi Antalya'da ağırladık. Bu yıl ise 28 farklı ülkeden gelen takımlar, oyuncular, antrenörler ve aileleriyle birlikte turnuvamız uluslararası arenada çok daha güçlü bir konuma ulaştı. Selectum Junior World Cup Antalya ile yalnızca sporseverleri değil, tatil amacıyla Antalya'yı tercih etmemiş, ancak bu vesileyle kenti tanıma fırsatı bulacak olan önemli bir kitleyi kendi imkanlarıyla bölgeye çekiyoruz. Bu da spor turizminin, Antalya'nın mevcut turizm potansiyelini büyütme ve farklı bir boyuta taşıma gücünü açıkça ortaya koyuyor. Bu sayede hem pastayı büyütüyor hem de spor turizminin, Antalya'nın mevcut potansiyelini farklı bir boyuta taşıyabilecek güce sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Amacımız sadece futbolu değil; dostluğu, kültürel paylaşımı ve sportmenliği de sahaya yansıtan bir festival ortamı sunmak. JWCA, çocukların spor aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine, farklı ülkelerden arkadaşlıklar kurmalarına ve hayatlarının en özel deneyimlerinden birini yaşamalarına olanak tanıyor. Bugüne kadar dünyada bu kadar fazla ünlü takımın katıldığı başka bir çocuk futbolu turnuvası gerçekleştirilmedi. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere destek olan tüm kurum ve paydaşlara, özellikle de ev sahibi belediyemize şükranlarımızı sunuyorum. Aynı şekilde, turnuvamıza uluslararası değer katan spor insanlarına ve yorumcularımıza da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

GSB Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu da, "Antalya, dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip; sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda spor ve organizasyon altyapısıyla da fark yaratıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de, Uluslararası Organizasyonlar Genel Müdürlüğü çatısı altında büyük bir özveriyle, bu tür organizasyonların gerçekleşmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Burada bulunan çok kıymetli yerel yöneticilerimize, organizasyon paydaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Selectum Junior World Cup Antalya gibi etkinlikler, sadece bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda sevgiyle, özveriyle, ilke ve tutkuyla yapılan büyük bir kültürel buluşmadır. Antalya, birçok spor branşının aynı anda yapılabildiği nadir şehirlerden biri. Bu yönüyle adeta spor turizminin başkenti konumundadır. Dört bine yakın yabancı katılımcının yer aldığı bu organizasyonun, sosyal medyada yapılacak paylaşımlarla ve katılımcı ailelerin Antalya'da yaşadığı deneyimlerle çok güçlü bir geri dönüş sağlayacağına inanıyoruz. Bu sadece bir turnuva değil, aynı zamanda ülkemizin tanıtımı açısından da büyük bir fırsattır" şeklinde konuştu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da, "Bu çok özel ve anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmiş olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Selectum Junior World Cup Antalya, sadece büyük bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi destekleyen uluslararası bir çocuk buluşmasıdır. Gelecekte kurulacak dostlukların temelleri, bugün burada atılıyor. Bu anlamda, Antalya'da gerçekleştirilen bu etkinliği çok kıymetli buluyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya, misafirlerimizin uçaktan indiği andan itibaren tüm paydaşlarımızın güçlü iş birliği sayesinde sporun ve organizasyonun huzurla buluştuğu bir şehir haline gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde; Dışişleri Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emniyet teşkilatımızdan sağlık hizmetlerine kadar birçok kurumla uyum içerisinde çalışarak Antalya'yı spor organizasyonları için ideal bir merkez haline getirdik. Antalya, bir turizm ve tarım şehri olmasının yanı sıra, artık büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan global bir marka konumundadır. JWCA gibi organizasyonlar sadece spor değil, aynı zamanda turizm açısından da önemli birer üründür" derken; Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürü Merve Kocagöz ise, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın saygı ve selamlarını getirdim. Ben de eski bir futbolcu ve yeşil sahalarda forma giymiş birisi olarak futbola verilen desteği önemsiyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekler her anlamda sürecek. Bu desteğin birçok branşta olacağını da söylemek istiyorum. Burada çok fazla bir emek var. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan ATG Hotels İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, etkinliğin yalnızca bir spor müsabakası olmadığını, aynı zamanda çocukların hayatlarında silinmeyecek izler bırakacak bir deneyim sunduğunu vurguladı.

"Selectum Hotels & Resorts olarak, çocuklarımızla kurduğumuz bağ; bizim için sadece bir iş ortaklığı değil, çok daha derin ve anlamlı bir ilişkiyi temsil ediyor. Markamızı bu tür etkinliklerde görünür kılmanın ötesinde, dokunmak, iz bırakmak ve duygusal bağ kurmak bizim asıl hedefimiz. Sporun sadece kapalı alanlarda değil, hayatın her anında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu organizasyonla hem çocuklara ilham veriyor hem de onlara unutamayacakları anılar kazandırıyoruz" diyen Turanlıoğlu, bu tür etkinliklerin markanın nitelikli büyüme ve sürdürülebilirlik vizyonunun da önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Spor Yazarı Kartal Yiğit, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yaklaşık 35 senedir sporla ilgileniyorum. Yurtdışında bir çok kampa katıldım. İnanın buradaki tesisler orada yok. Antalya'nın kıymetini oralarda çok daha iyi anlıyorsunuz. Antalya sadece deniz, kum, yat turizmi değil, spora da destek veriyor" dedi.

Spor Adamı ve Spor Yorumcusu Mahmut Alparslan da, "İkincisi gerçekleşen bu organizasyon çok kıymetli. Sadece futbol değil, Antalya'nın turizme katkısı tartışılmaz. Böylesi bir organizasyonu başka bir yerde görmek zor. Ülkemizin tanıtımı ve turizm açısından çok önemli bir organizasyon. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Ferda Ramanlı da, "Bu organizasyonda emeği geçenleri saymaya kalksak, inanın saatler sürer. Antalya'da, yıllardır spor camiasına hizmet eden biri olarak, Türkiye'nin en şanslı spor adamlarından biri olduğumu söylemeliyim. Çünkü bu şehirde kapısını çalmamıza gerek kalmadan, her zaman kapısını sonuna kadar açan bir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz var. Sadece bana ya da Antalyaspor'a değil; Antalya'daki tüm spora gönülden destek veriyor. Geçen yıl yaşadığımız bir anıyı da paylaşmak isterim: Arjantin'in köklü kulübü River Plate, ilk kez kıtalararası bir yolculuk yaparak Antalya'ya geldi ve final maçında kazandıkları kupayı ülkelerine götürdüler. O kupa, Arjantin'de 80 bin kişinin önünde kaldırıldı ve o an Antalya'nın adı tüm dünyaya duyuruldu. Bu, şehrimiz adına inanılmaz bir tanıtım ve prestij anlamına geliyor. Turnuvamızın uluslararası etkisini gösteren çok önemli bir örnek. Bugün burada Frank Ribery gibi dünya futboluna damga vurmuş bir ismi de ağırlıyoruz. Şu anda bir veli olarak çocuğunun peşinde, Antalya'ya kadar geldi. Bu da turnuvamızın ulaştığı noktayı gösteriyor. İnanıyorum ki turnuva sonunda herkes mutlu ayrılacak" diyerek sözlerini tamamladı.