GençLig 2026 lansmanına ünlü akını
GençLig 2026 lansmanına ünlü akını

GençLig 2026 lansmanına ünlü akını
12.01.2026 18:32  Güncelleme: 18:51
GençLig 2026 lansmanına ünlü akını
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul'da yapıldı.

LANSMANA BİR ÇOK ÖNEMLİ İSİM KATILIM GÖSTERDİ

Lansman programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

GençLig 2026 lansmanına ünlü akını! Gösteri maçında karşı karşıya geldiler

GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi. Karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

GençLig 2026 lansmanına ünlü akını! Gösteri maçında karşı karşıya geldiler

DERECE YAPAN TAKIMLARA ÖDÜL VERİLECEK

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası "Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek Sezonu" sonunda birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 25 bin TL, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 20 bin TL, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül verilecek.

GençLig 2026 lansmanına ünlü akını! Gösteri maçında karşı karşıya geldiler

SON BAŞVURU TARİHİ

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesine son başvuru tarihi ise 2 Mart 2026 olarak açıklandı.

'60 BİN LİSE ÖĞRENCİSİNİN YARIŞMASINI BEKLİYORUZ'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 60 bin lise öğrencisinin müsabakalarda mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi. Organizasyonda katılımın her sene arttığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün GENÇLİG 2026'nin tanıtımını yapıyoruz. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştı. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene gençlik müsabakalarında yarışmasını hedefliyoruz. Bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla bu turnuvalara katılan yıldız adayı kardeşlerimizin futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun, bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan, bu milletin kardeşliğini çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum."

GençLig 2026 lansmanına ünlü akını! Gösteri maçında karşı karşıya geldiler

'TÜRK FUTBOLUNA ÇOK BÜYÜK KATKISI OLUR'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da "Öncelikle Bilal Bey bu etkinliklere büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bu sene 60 bin gencimiz oynayacak müsabakalarda. Tabii bu çok önemli. Hem milli takım hocaları hem de kulüp başkanları da zaten bu işin içinde. 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Zaten son zamanlarda hepiniz takip ediyorsunuz. Buradaki temiz futbol hareketinden dolayı takımlarımızdan birçok oyuncu gitti ama alttan gelen genç çocuklara bakıyorsunuz, yurt dışına transferi olanlar da var içinde. Demek ki gençliğe, gençlere önem vermemiz lazım. Hem federasyon olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de kulüplerimiz olarak bu gençlerin içinden ne kadar yıldızı katarsak büyük bir görev yapmış oluruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GençLig 2026 lansmanına ünlü akını - Son Dakika

SON DAKİKA: GençLig 2026 lansmanına ünlü akını - Son Dakika
