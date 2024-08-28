Giovanni van Bronckhorst: "Tek planımız var; o da gruplara kalmak" - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst: "Tek planımız var; o da gruplara kalmak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, 'Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirmenin fırsatına sahip olabiliriz. Bir görevimiz var. Tek planımız var; o da gruplara kalmak' dedi.

28.08.2024 23:17
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- Giovanni van Bronckhorst: "Tek planımız var; o da gruplara kalmak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst:

"Yarışmacı bir kadromuz olması gerekiyor"

"İşlerin iyi gittiğini söyleyebilirim"

"Kolay gol yeme konusunu engellemek istiyoruz"

"Yeni format heyecan verici"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirmenin fırsatına sahip olabiliriz. Bir görevimiz var. Tek planımız var; o da gruplara kalmak" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.00'de İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirten Van Bronckhorst, "Yeniden maç oynayacağımız için heyecanlıyız. Önemli bir maç oynayacağız. Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirmenin fırsatına sahip olabiliriz. Bir görevimiz var. Tek planımız var; o da gruplara kalmak. Çok çalışacağız ve Beşiktaş olarak gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelişmeye devam etmek istiyoruz"

Lugano karşısına çıkacak 11 ile ilgili gelen soruya Hollandalı teknik adam, "Yarınki maç farklı bir yaklaşım olacak. Her maça farklı yaklaşıyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Geçen haftaki sonuç daha iyi veya daha kötü olabilirdi. Sahamızda maçı kazanacak takımı çıkarmak istiyoruz. Gelişmeye devam etmek istiyoruz. Yarın da tabii bazı farklılıklar görebiliriz" diye konuştu.

"İşlerin iyi gittiğini söyleyebilirim"

Avrupa Ligi'nde gruplara kalacaklarından emin olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar olan durumu da şöyle özetledi:

"Benim buradaki ilk sezonum. Oyuncuların oynaması gerektiği gibi oynamasını istiyorum. Takımımıza katılanlardan memnunum. Şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Sezona Süper Kupa ile harika şekilde başladık. Avrupa Ligi'nde de gruplara katılacağımızdan eminim. Pazar günü lig maçıyla birlikte hedeflediğimiz yere gelebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Tüm oyuncuların enerjilerini kullanmaya çalışıyoruz. Şu anki gidişattan memnunum."

"Kolay gol yeme konusunu engellemek istiyoruz"

Giovanni van Bronckhorst, savunmada gelişme göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Oynadığımız her maçı izliyoruz. Analiz ediyoruz. Kolay goller yediğimizi söyleyebilirim. Bu konuda gelişeceğiz. Hem antrenman hem toplantılarda bu konu hakkında konuştuk. İki maçta yenilen 5 gol, evet çok gol atıyoruz. Savunmada da gelişme göstermeliyiz. Kolay gol yeme konusunu engellemek istiyoruz" dedi.

"Yarışmacı bir kadromuz olması gerekiyor"

Felix Uduokhai'nin takıma katılması ve transfer dönemiyle ilgili görüşlerini aktaran Van Bronckhorst, "Felix'in gelmesinden dolayı çok memnum. İyi bir savunmacı. Hala gelen ve gidenler olabilir. Transfer tamamlandığında tek düşüncemiz kadromuzun daha güçlü olması olacaktır. Son bir kaç ayda enerjimizi bu konuya harcadık. Yarışmacı bir kadromuz olması gerekiyor. Transfer henüz bitti diyemem" şeklinde konuştu.

"Kısa vadede hedefimiz gruplara kalmak"

Rangers ile Avrupa kupalarında final oynadığı hatırlatılan Hollandalı teknik adam bu sezonki hedefiyle ilgili, "Finali şu an itibarıyla düşünmüyorum. Kısa vadede hedefimiz gruplara kalmak. Play-off maçlarının sonuçlarını görüyoruz. Gruplara kalmak isteyen takımlar var. Hedeflediğimiz gruplarda olmak. Avrupa Ligi grupları zordur. Her maçta elinizden gelenin en iyisini vermeniz lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız final oynayabilirsiniz. Önümüzde 8 maç olacak. Oyuncuların gelişimi için ve kulüp için çok önemli olacaktır. Hedefimiz yarın ki maçtan sonra gruplara kalmak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli aradan sonra rotasyon ihtiyacımız olacak"

Sakatlıktan çıkan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile ilgili sorulan soruya Van Bronckhorst, "Her oyuncunun başına ciddi sakatlıklar gelebilir. Ben de Arsenal'da çapraz bağ sakatlığı yaşadım. Oynamanın süresi fazla oluyor. Tayyip de çok fazla çalışıyor. Necip de aynı şekilde takımımızın kaptanı; karakteri gereği daha hızlı dönecektir. Şu an çok fazla maç oynamıyoruz. Milli aradan sonra haftada 2 maç temposuna gireceğiz. O zaman rotasyon ihtiyacımız olacak. Bu sadece Tayyip için değil, her oyuncumuz için geçerli olacaktır" dedi.

"Yeni format heyecan verici"

Hollandalı teknik adam Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için heyecan verici. Eski formatta 3 iç saha, 3 deplasman maçı oynuyordunuz. Yeni formatta 8 farklı takıma karşı oynayacağız. Daha farklı takımlar daha farklı stadyumlar olacak. Daha heyecan verici olacaktır. Bu konuya olumlu bakıyorum. Eski de bir futbolcu olarak heyecanlı olacağını söyleyebilirim."

"Ritmimizi kaybetmedik"

Süper Lig'de maç oynamadan geçen haftanın takımı etkileyip-etkilememesiyle ilgili soruya Van Bronckhorst, "Tabii ki de bir şeyleri etkilemez. Pazar günü maçımız var gibi devam ettik. Cumartesi günü rejenerasyon çalışması yaptık. Pazar günü de çalışmamızı yaptık. Ritmimizi kaybetmedik. Yarın herkesin maçı oynayacak zihinde olacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

"Büyük takımdaysanız normal sezon da bu şekilde gitmeli"

Giovanni van Bronckhorst, kadro derinliği ve sezonla ilgili ise "Transfer dönemi bittiğinde kadro derinliğimizin olmasını istiyorum. Uzun bir sezon olacak. Ocak ayına kadar çok fazla maç oynayacağız. Elimizde olan tüm oyuncuları kullanacağız. Kupa bizim geçen seneden güzel hatıraların olduğu bir turnuva. Büyük takımdaysanız normal sezon da bu şekilde gitmeli" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giovanni van Bronckhorst: 'Tek planımız var; o da gruplara kalmak' - Son Dakika

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