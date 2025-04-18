Hababam Sınıfı Efsaneleri 50. Yılda Buluştu

Hababam Sınıfı'nın efsaneleri 50'nci yılda buluştu: Fenerbahçe demek Hababam demek

-Ercan Gezmiş: Hayatımda iki önemli olay var; biri Hababam, diğeri Fenerbahçe

-Ahmet Arıman: Fenerbahçe başka takımlara güvenerek şampiyonluk beklemez

-Teoman Ayık: Golde Hayta'nın ayakları yerden kesilmişti

-Bülent İğdiroğlu: Fenerbahçelilik bir duruş, bir kültürdür

SÜPER LİG

20.00 Hatayspor - Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray - Bodrum FK (RAMS Park)

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.00 Takım özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

17.00 Kafilenin kente varışı. (BÜRO)

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının çalışmaları sürecek.

1. LİG

20.00 Manisa FK - MKE Ankaragücü

BASKETBOL

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

19.00 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin (1-0)

- Basketbol Süper Ligi

18.00 Anadolu Efes - Y. Merkezefendi

20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir

SPOR BAKANLIĞI

11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılış törenine katılacak.