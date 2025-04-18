Hababam Sınıfı Efsaneleri 50. Yılda Buluştu

Hababam Sınıfı'nın efsaneleri 50'nci yılda buluştu: Fenerbahçe demek Hababam demek
-Ercan Gezmiş: Hayatımda iki önemli olay var; biri Hababam, diğeri Fenerbahçe
-Ahmet Arıman: Fenerbahçe başka takımlara güvenerek şampiyonluk beklemez
-Teoman Ayık: Golde Hayta'nın ayakları yerden kesilmişti
-Bülent İğdiroğlu: Fenerbahçelilik bir duruş, bir kültürdür
SÜPER LİG
20.00 Hatayspor - Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray - Bodrum FK (RAMS Park)
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Takım özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
17.00 Kafilenin kente varışı. (BÜRO)
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının çalışmaları sürecek.
1. LİG
20.00 Manisa FK - MKE Ankaragücü
BASKETBOL
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
19.00 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin (1-0)
- Basketbol Süper Ligi
18.00 Anadolu Efes - Y. Merkezefendi
20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir
SPOR BAKANLIĞI
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılış törenine katılacak.
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