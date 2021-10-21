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Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde - Son Dakika

Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde

21.10.2021 13:12
Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç maç kaybetmeyen bordo-mavililer, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç maç kaybetmeyen bordo-mavililer, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.

Süper Lig'in 10. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Avcı ile deplasmanda hiç yenilgi yaşamadı

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı göreve getirmesinin ardından oynadığı 21 deplasman maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek rakiplerine geçit vermedi.

362 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. 362 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra 22 dış saha maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından puanla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.

Trabzonspor'un bir yıllık yenilmezlik serisi elde ettiği maçlar ve aldığı

2020-21 sezonu

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1

Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2

Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Gençlerbirliği: - Trabzonspor: 2

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

Yeni Malatya: 0 - Trabzonspor: 2

Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2

BB Erzurum: 0 - Trabzonspor: 0

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0

Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

Göztepe: 1 - Trabzonspor: 1

Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

2021-22 sezonu

Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5

Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2

Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 - TRABZON

Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Göztepe, Ekim, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Göztepe karşısında bir yıllık seri peşinde - Son Dakika
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