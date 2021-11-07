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Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı

07.11.2021 18:41
Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca (TAF) düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası sona erdi.

Mersin'de, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca (TAF) düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası sona erdi.

Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 60 kulüpten tabanca ve tüfek branşında 420 sporcunun katılımıyla Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyon, müsabakaların ardından sona ererken dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Tabancada 3 Türkiye rekoru kırıldı

Büyük erkekler tabancı ferdi kategorisinde birinciliği Ankara TSK Spor'dan Yusuf Dikeç elde etti. Ankara Jandarma Spor Kulübü, aynı kategorinin takım birincisi oldu.

Genç erkekler tabanca ferdi kategorisinde birinciliği Mersin Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübünden Alperen Erdur kazandı. İzmir Atıcılık İhtisas Kulübü, söz konusu kategoride takım birinciliğine ulaştı.

Yıldız A erkekler tabanca ferdi kategorisinin birincisi, Trabzon Nişantaşı Atıcılık Spor Kulübünden Mehmet Efe Alemdaroğlu oldu. Çanakkale Gelibolu Spor Kulübü aynı kategoride takımlarda zafer elde etti.

İzmir Atıcılık İhtisas Kulübünden Ömer Tuna Göktekin, Yıldız B erkekler tabanca ferdi kategorisinde birinciliğe imza attı.

Büyük kadınlar tabanca ferdi kategorisinde Ankara Osmanlı İzcilik Kulübü'nden Şimal Yılmaz birinciliğe ulaştı. Yılmaz, 237.1 puanla Lami Türkoğlu'na ait Türkiye rekorunu 239.6'ya çekerek yeni rekortmen oldu.

Ankara Osmanlı İzcilik Spor, aynı kategoride takımlarda zafere ulaştı.

Genç kızlar tabancı ferdi kategorisinde birinciliği, İzmir Atıcılık Spor Kulübü'nden İlayda Nur Çürük aldı. Ankara Gençlik Hizmetleri Spor, söz konusu kategoride takım birinciliğine ulaştı.

Yıldız A kızlar tabanca ferdi kategorisinin birincisi, Ankara Osmanlı İzcilik Spor'dan Gülsunar Tarhan oldu.

Yıldız B kızlar tabanca ferdi birinciliğini ise Ankara Gençlik Hizmetleri Spor'dan Esma Demir elde etti. Demir, 277 puanla Süheyla Sultan Kunur'a ait Türkiye rekorunu 4 puan geliştirip 281'e taşıyarak yeni rekorun sahibi oldu.

Yıldız B kızlar tabanca kategorisinin takım birinciliğine, Bursa Osmangazi Spor ulaştı. Bursa Osmangazi Spor, 286 puanla Türkiye rekoruna imza attı.

Tüfekte 2 Türkiye rekoru

Büyük erkekler tüfek ferdi kategorisinde birinciliği, Ankara TSK Spor'dan Özer Elabsi kazandı.

Genç erkekler tüfek ferdi kategorisinde, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden Yiğit Geçim, birinciliğe ulaştı.

Yıldız A erkekler tüfek ferdi kategorisinde, Erzincan Gençlik Spor Kulübü'nden Kerim Can Karanlık birinci oldu.

Yıldız B erkekler tüfek ferdi kategorisini, Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü'nden Abdullah Eren Yıldız birincilikle tamamladı.

Büyük kadınlar tüfek ferdi kategorisinde birinciliği, Diyarbakır Spor Kulübü'nden Şeymanur Koca kazandı. Aynı kategorinin takımlar bazında birincisi, Ankara Jandarma Gücü Spor oldu.

Genç kızlar tüfek ferdi kategorisinde, Mersin'den organizasyona katılan Elife Eda Çınar, birinciliğe ulaştı. Çınar, aynı zamanda 246.5 puanla Şule Nur Tekeli'ye ait Türkiye rekorunu 247.7'ye çekerek yeni rekortmen oldu.

Yıldız A kızlar tüfek ferdi kategorisinde, Mardin'den katılan Hira Nur Ağrakçe birinci oldu.

Yıldız B kızlar tüfek ferdi kategorisini, Mardin Altın Atıcılık Kulübü'nden Beyza Ceren Şengül birincilikle tamamladı. Şengül, 290.7 puanla Nisa Nur Özatalay'a ait Türkiye rekorunu 293.1'a taşıyarak yeni rekorun sahibi oldu.

Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı
Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı
Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı
Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı
Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı

Cumhuriyet, Atıcılık, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri tamamlandı - Son Dakika Spor


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