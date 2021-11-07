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İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu damga vurdu - Son Dakika

İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu damga vurdu

07.11.2021 22:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43. İstanbul Maratonu sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan maratona Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun samimi görüntüleri damga vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte start vermesiyle başladı.

ASYA'DAN AVRUPA'YA

Altunizade'den başlayan yarışta katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa yakasında koşuyu tamamladı. Toplamda 40 bin kişinin koştuğu organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Maratonun startının ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu da birlikte maraton heyecanını yaşadı. Üç isme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, maratona Cumhuriyeti'n kuruluş tarihi olan 1923 göğüs numarasıyla katılırken, Akşener'in numarasının ise 2023 olması dikkat çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyerek geçen Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun samimi tavırları damga vurdu

MARATONA İMAMOĞLU VE AKŞENER'İN GÖRÜNTÜLERİ DAMGA VURDU

Spor İstanbul'un düzenlediği maratona damga vuran isimler kuşkusuz Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu olurken, yürüyüşü birlikte yapan 3 ismin samimi tavırları, kameralara birlikte poz vermeleri ve kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara el sallamaları da son dönemde ortaya atılan "Millet İttifakı dağılıyor" söylemine yanıt olarak yorumlandı. Öte yandan Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun açılış sırasında fısıldaşarak konuşması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun samimi görüntüleri damga vurdu

ÖZGÜR ÖZEL DE MARATONDA KOŞTU

Maratonun halk koşusuna katılan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eğitim hakkından mahrum kalan öğrenciler için düzenlediği kampanyaya destek olmak için koştuğum #İstanbulMaratonu'nda köprüyü geçiyorum. Gençlerimize destek olmak için bağışlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun samimi tavırları damga vurdu

İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu damga vurdu
40 bin kişinin Asya'dan Avrupa'ya koştuğu İstanbul Maratonu'nda startı Ekrem İmamoğlu verdi
İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu damga vurdu

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Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İstanbul Maratonu'na Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu damga vurdu - Son Dakika
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