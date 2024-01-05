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Kamil Koç, Kahramanmaraş merkezli seyahat ağını genişletti - Son Dakika
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Kamil Koç, Kahramanmaraş merkezli seyahat ağını genişletti

Türkiye'nin köklü firmalarından Kamil Koç, 2024 yılına yurt içi seyahat ağını yaygınlaştırarak başladı. Kahramanmaraş'tan çıkış yapan Kamil Koç araçları ile 24 şehre seyahat edilebilecek. Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, otobüs sayısını artırmayı planladıklarını ve yeni otobüslerle yolculara daha konforlu seyahat imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Kamil Koç, Kahramanmaraş merkezli seyahat ağını genişletti
05.01.2024 - 11:47,
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Türkiye'nin köklü firmalarından Kamil Koç, Kahramanmaraş merkezli seyahat ağını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kamil Koç, 2024 yılına yurt içi seyahat ağını yaygınlaştırarak başladı.

Firmanın, bu sene yatırım yaptığı ilk yer, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden en fazla etkilenen kentlerden Kahramanmaraş oldu.

Bugünden itibaren başlayacak karşılıklı seferlerle Kamil Koç, bu kentten 24 şehre yolcu taşıyacak. Yeni seferler kapsamında, Kahramanmaraş'tan çıkış yapan Kamil Koç araçları ile Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'e seyahat edilebilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, otobüs sayısını artırmayı planladıklarını belirterek, "2023 yılını bitirdiğimiz noktada, yeni yıla da yatırımlarla giriyoruz. Bu yıl özellikle yüzde 10'luk büyüme hedefimiz doğrultusunda filomuza 53 adet yeni otobüs katmayı planlıyoruz. Yeni otobüslerimiz ile filomuzun yaş ortalamasını düşürmenin yanında, yolcularımıza yeni teknolojilerle donatılmış güvenli ve çok daha konforlu araçlarla seyahat etme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş bizim için özel bir şehir"

Kahramanmaraş'ın kendileri için özel bir kent olduğunu vurgulayan Kepek, "Kamil Koç'un hizmet kalitesini, ülkemizin her noktasına taşımak adına çıktığımız bu yolda, yeni yıldaki ilk durağımız ise Kahramanmaraş. 6 Şubat 2023'teki ülke tarihimizin en büyük deprem felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş, hepimiz için çok özel bir kent. Yeniden ayağa kalkmak adına verdiği bu mücadeleye biz de Kamil Koç olarak, destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden de yeni yıldaki ilk yatırımımızı bu şehrimize yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta kaliteye önem veren yenilikçi seyahat anlayışıyla hizmet vereceklerini kaydeden Kepek, "Kahramanmaraş'tan ülkemizin 7 bölgesindeki 24 ilimize ulaşımı sağlayacak bu yeni seferlerimizin, hem Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hem de tüm yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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