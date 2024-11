Kırşehirspor, Kuşadasıspor\'a 3-2\'lik Skorla Yenildi

Spor

SAHA: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Bülent Korkmaz, Furkan Şekerci

KIRŞEHİR FSK: Kadir Balcı - Emre Can Coşkun, Hüseyin Can Öztürk (Dk. 82 Mehmet Akif Şerifoğlu), Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü, Furkan Yiğit (Dk. 86 Okan Sarı), Caner Uzun (Dk. 62 Abbas Demir), Caner Çolak (Dk. 62 Muhammed Egemen Pehlivan), Mehmet Bağlı (Dk.46 Kerem Kök), Ahmet Can Arık, Yunus Emre Karakaya

KUŞADASISPOR: Miraç Fatih Değirmenci - Ender Alkan, Abdulkadir Kuzey, Abdullah Çınar (Dk.90+2 İsmail Onur Kalkan), Serkan Yola, Muhammet Sait Özvardar (Dk.79 Berke Avcı), Yunus Emre Dursun (Dk.73 Bilal Selamet), Mirzacan Yıldırım (Dk.46 Olkan Batıkan Kilmen), Hakan Temizkan (Dk.90+2 Eren Tutarlar), Muhammet Fatih Öztekin, Batuhan Özduran

GOLLER: Dk. 10 Furkan Yiğit, Dk. 65 Ahmet Can Arık (Kırşehirspor) - Dk. 28 Muhammet Sait Özvardar, Dk. 44 Yunus Emre Dursun, Dk. 90 Abdulkadir Kuzey (Kuşadasıspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 11'inci hafta mücadelesinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Kuşadasıspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.