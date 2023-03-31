Maçlar silinirse ortalık karışacak! İşte Türkiye Süper Ligi'nde oluşacak yeni puan durumu - Son Dakika
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Maçlar silinirse ortalık karışacak! İşte Türkiye Süper Ligi'nde oluşacak yeni puan durumu

31.03.2023 10:34

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla maç yapacak ekiplere 3 puan ve 3 gol verilmesini kararlaştırmıştı. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantı sonrası 7'ye 4 oyla maçların geçersiz sayılması istenirken, TFF'nin vereceği yeni karar merakla bekleniyor. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılması durumunda ise puan tablosunda ciddi değişiklikler yaşanacak.

Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebi Kulüpler Birliği'nde oylanmış ve 11 takımın 7'si siyah-beyazlılara destek verdi. Bunun üzerine gözler TFF'ye çevrildi.

GALATASARAY'IN 9, FENERBAHÇE'NİN 6 PUANI SİLİNECEK

TFF eğer maçların geçersiz sayılması talebini kabul ederse Hatayspor ve Gaziantep FK'ye karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor'un 6'şar puanı silinecek. Gaziantep FK'ye karşı hükmen galibiyetten 3 puanı da olan sarı-kırmızıların toplamda 9 puanı silinecek.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ORTAK OLACAK

Ligden çekilen bu takımlarla oynadığı maçlarda Beşiktaş ve İstanbulspor 5, Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan bırakmıştı. Böylece bu takımlar da rakipleriyle aralarındaki makası daraltacak. Beşiktaş, TFF'nin maçları geçersiz sayması durumunda 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirerek şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri olacak.

İşte maçların geçersiz sayılması durumunda oluşacak yeni puan durumu:

  • Galatasaray/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +25/ Puan: 51
  • Fenerbahçe/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +30/ Puan: 48
  • Beşiktaş/ Oynanan maç: 23/ Averaj: +25/ Puan: 48
  • Adana Demirspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +17/ Puan: 40
  • Başakşehir/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +8/ Puan: 39
  • Trabzonspor/ Oynanan maç: 21/ Averaj: +6/ Puan: 35
  • Kayserispor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -5/ Puan: 29
  • Konyaspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -1/ Puan: 28
  • Fatih Karagümrük/ Oynanan maç: 22/ Averaj: +1/ Puan: 27
  • Alanyaspor/ Oynanan maç: 23/ Averaj: -12/ Puan: 25
  • Antalyaspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -6/ Puan: 24
  • Sivasspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -7/ Puan: 23
  • İstanbulspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -20/ Puan: 23
  • Ankaragücü/ Oynanan maç: 21/ Averaj: -10/ Puan: 22
  • Kasımpaşa/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -14/ Puan: 20
  • Giresunspor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -20/ Puan: 19
  • Ümraniyespor/ Oynanan maç: 22/ Averaj: -13/ Puan: 17

Süper Lig'de mevcut puan durumu:

Maçlar silinirse çarşı pazar karışacak! İşte Süper Lig'de oluşacak yeni puan durumu
YORUMLAR (2)
  • Alper006 : Oynanmış bir mavi geçersiz saymakta amaç nedir birileri sahada yapamadığını masa başında yapmaya çalışıyor galiba bu işi kasiyanlar acaba bu takımlarla maçlarında galip gelmiş olsalar sesleri cikarmi ne zamanki bu takımlar ligden çekildi öncesi geçerlidir sonrası için konusulmalidir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: AMAÇ NE BURADA? MÜCBİR SEBEPTEN SONRA MAÇ OYNANMAYACAK, OYNAYAN KAZANMIŞ NE ALAKA? HANİ BİRİLERİNİ Mİ ŞAMPİYON YAPMAK Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
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Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçlar silinirse ortalık karışacak! İşte Türkiye Süper Ligi'nde oluşacak yeni puan durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçlar silinirse ortalık karışacak! İşte Türkiye Süper Ligi'nde oluşacak yeni puan durumu - Son Dakika
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