Maçlar silinirse ortalık karışacak! İşte Türkiye Süper Ligi'nde oluşacak yeni puan durumu

Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebi Kulüpler Birliği'nde oylanmış ve 11 takımın 7'si siyah-beyazlılara destek verdi. Bunun üzerine gözler TFF'ye çevrildi.
TFF eğer maçların geçersiz sayılması talebini kabul ederse Hatayspor ve Gaziantep FK'ye karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor'un 6'şar puanı silinecek. Gaziantep FK'ye karşı hükmen galibiyetten 3 puanı da olan sarı-kırmızıların toplamda 9 puanı silinecek.
Ligden çekilen bu takımlarla oynadığı maçlarda Beşiktaş ve İstanbulspor 5, Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan bırakmıştı. Böylece bu takımlar da rakipleriyle aralarındaki makası daraltacak. Beşiktaş, TFF'nin maçları geçersiz sayması durumunda 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirerek şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri olacak.
İşte maçların geçersiz sayılması durumunda oluşacak yeni puan durumu:
Süper Lig'de mevcut puan durumu:
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