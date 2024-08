Spor

- Mauro Icardi: "Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konu konuşuyor olması enteresan"

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi:

"Galatasaray buranın en büyüğü, her zaman bize karşı konuşanlar olacaktır"

"6 ay antrenmansız şekilde gol kralı oldum"

"Gollerimle insanların yüzünü güldürebiliyor olmak benim için gurur meselesi"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk ile ilgili açıklamaları hakkında, "Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardan böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sezon lige kendi taraftarları önünde başladıkları için şanslı olduklarını söyleyen Icardi, "Bu sene evde taraftarımızın önünde galibiyetle başladık lige. Bundan mutluyuz. Gelecek de şimdiye kadarki gibi olacak diye tahmin ediyorum. Çok çalıştık. Her zaman gelişmeye açığız ve bunlara odaklanıyoruz. Ben de kulüp de, takım da hep beraber hedefimize doğru yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.

"Mourinho'nun önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine konuşan 31 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ülke için kötü bir şey oldu tabii. Bu sene bizim de play-off'umuz var, geçen seneyi tekrar etme fırsatımız var. Bunun için mücadele edeceğiz. 2 senedir saha dışında bize karşı birçok şey yapıldı. Biz her zaman sahaya odaklandık ve bunun sonucunda da 2 sene üst üste şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar bazen ama başarısız oldular. İlk senemde 14 galibiyet üst üste kazanıp rekor kırdık. İkinci senemde 17 maç üst üste kazanıp rekor kırdık. Rakibi rahatsız ediyor olabilir bu tarz şeyler. Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardan böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü, her zaman bize karşı konuşanlar olacaktır. Daha sezonun bu kadar başlarındayken böyle söylemleri başlatmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biz futbola odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"6 ay antrenmansız şekilde gol kralı oldum"

Her zaman fit olmak için çalıştığını ve kilonun çok da önemli bir faktör olmadığını söyleyen deneyimli golcü, "Kilo bir faktör değil benim gözümde. Ben her zaman müsait olmaya çalıştım. Beşiktaş maçında yaşadığım sakatlıktan sonra biraz antrenmanlardan alıkoyuldum diyebilirim. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılabiliyor. Söylenene göre ben formda olmadığımda bile gol kralı oldum. Rekorlar kırdık ve birçok şey başardık. Başardığımız şeylerin fit olmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Her zaman fit oldum. Soyunma odasında mental olarak nasıl olduğumu hiç kimse bilmiyor tabii. 6 ay antrenmansız şekilde gol kralı oldum. Günün sonunda en önemlisi bu" şeklinde konuştu.

"Gollerimle insanların yüzünü güldürebiliyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi"

Takıma liderlik etmeye ve her zaman yardımcı olmaya çalıştığının da altını çizen Mauro Icardi, "Ben her zaman liderdim; senelerdir hangi takımda olduysam. Hayatta da rekabetçiyim ve mükemmeliyetçiyim. Galatasaray'da da gollerle, rekorlarla belli bir başarıya imza attık. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum. Öncelikle ben buraya yardıma geldim. Saha içerisindeki potansiyelimi biliyorum. Paslarımla, gollerimle yardımcı olmaya çalışıyorum; benim daha çok üstlendiğim rol bu. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden bir insan haline geldim. Gollerimle insanların yüzünü güldürebiliyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi" diyerek sözlerini tamamladı.