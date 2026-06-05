Merih Demiral: 'Hedefimiz herkesin istemediği takım olmak' - Son Dakika
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Merih Demiral: 'Hedefimiz herkesin istemediği takım olmak'

Merih Demiral: \'Hedefimiz herkesin istemediği takım olmak\'
05.06.2026 09:19
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A Milli Takım kaptanı Merih Demiral, Dünya Kupası hazırlıklarında kulübeye ve birlikteliğe vurgu yaptı.

MİLLİ futbolcu Merih Demiral, "Benim özel anlamda karşılaşmak istediğim bir takım yok. Sadece şunu hedefliyorum. İnşallah herkesin karşılaşmak istemediği takım biz oluruz. Öyle bir etki bırakırız bence en önemlisi bu olur" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarına Miami'de devam ediyor. Ay-yıldızlılarda takım kaptanlarından Merih Demiral, Miami kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kampın çok iyi gittiğini belirten Merih Demiral, "Her şey yolunda. Kamp süper gidiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Uzun bir yolculuk geçirdik. Bir rejenerasyon yaptık, şimdi daha sert antrenmanlar olacak. Her şey yolunda. Ortam çok güzel. Eğleniyoruz aynı zamanda çok çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor" diye konuştu.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ'

Takımın en önemli artısının birliktelik olduğuna dikkat çeken tecrübeli savunmacı, "En büyük gücümüz birlikteliğimiz. Birbirimize inanmamız. Bence bunlar çok önemli faktörler. Zaten bizi en güçlü kılan en önemli şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH UNUTULMAZ BİR TURNUVA OLACAK'

Dünya Kupası'nın sadece kendisi için değil, tüm takım için farklı bir yeri olduğunu söyleyen Demiral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu turnuva sadece benim özelimde değil bütün futbolcular özelinde çok önemli bir yeri var tabii ki. İnşallah sakatlıksız, belasız başladığımızda çok önemli olacak. İnşallah unutulmaz bir turnuva olacak. O yüzden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün takım arkadaşlarım için unutulmaz anlar olacak. Keyfini çıkartmaya bakıyoruz, her gün en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İÇİN HER GÜN HAZIRLANIYORUZ'

Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için kendini çok şanslı hissettiğini belirten 28 yaşındaki savunmacı, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir duygu kendimi çok şanslı hissediyorum. 2002'den sonra burada, takımın içinde bulunmak çok özel. Çok büyük bir sorumluluğumuz var. Ülkemizi temsil etmek için her gün hazırlanıyoruz. Bunun farkındayız. Ülkemizi, insanlarımızı gururlandırmak için her gün çalışıyoruz. Önemli bir turnuva, hepimizin hayaliydi. Belki hayal etmekte zorlandığımız bir an ama ona rağmen buralara kadar gelmemiz bizim iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu birlikteliğimizi devam ettirip, ülkemizi en iyi şekilde gururlandırırız."

'İÇİMİZDE HEPİMİZİN KOYDUĞU HEDEFLER VAR AMA MAÇ MAÇ GİTMEYİ TERCİH EDİYORUM'

Birçok hedefleri olduğunu ancak bunu dile getirmeyi tercih etmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Kupada birçok hedefimiz var. Ben böyle bir hedef koymayayım. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Turnuvalarda ben maç maç gitmeyi tercih edenlerdenim. Tabii ki içimizde hepimizin koyduğu hedefler var ama maç maç gitmeyi tercih ediyorum. Bütün maçları en iyi şekilde geçirip, en yukarıya çıkarız" dedi.

'HOCAYLA ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yakalanan başarıda en önemli faktörlerden biri olduğunu ifaden eden Demiral, "Sizler de görüyorsunuz dışardan Montella'nın etkisini. Ne yaptığını bilen, hem saha içinde hem saha dışında takımı en iyi şekilde organize eden bir hoca. Onunla çalıştığımız için şanslıyız. Böyle bir ortam kurulmasında en büyük pay sahiplerinden birisi de o. O yüzden hocayla çalıştığımız için çok mutluyuz. İnşallah hep beraber nice başarılara imza atarız" diye konuştu.

'İNŞALLAH HERKESİN KARŞILAŞMAK İSTEMEDİĞİ TAKIM BİZ OLURUZ'

Özel olarak karşı karşıya gelmek istediği bir takım olmadığını sözlerine ekleyen Merih, "Dünya Kupası'nda olan takım arkadaşlarım var. Onlarla şakalaşıyorduk karşılıklı oynayalım diye. Benim özel anlamda karşılaşmak istediğim bir takım yok. Sadece şunu hedefliyorum. İnşallah herkesin karşılaşmak istemediği takım biz oluruz. Öyle bir etki bırakırız bence en önemlisi bu olur" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda yer alan jenerasyonun en yetenekli jenerasyonlar biri olduğuna dikkat çeken tecrübeli savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En yeteneklilerinden birisi diyebiliriz. Çok iyi jenerasyonlar da var. En iyisi demek haksızlık olur bence. Yıllar boyunca hep iyi jenerasyonlar geldi milli takıma. Bazıları bunu değerlendirdi, bazıları değerlendiremedi. Yıllar boyu yetenekli futbolcular geldi. Benim küçüklükten beri izlediğim abilerim inanılmaz yeteneklilerdi. O yüzden en iyi jenerasyon demek yanlış olur ama en iyi olabilecek potansiyele sahip diyebiliriz."

'ÜLKEMİZİN GENÇLERİ HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMESİN'

Gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemeleri yönünde öğüt veren Merih Demiral, "Gençler için çok önemli. Özellikle bizim ülkemizin gençleri hayal kurmaktan vazgeçmesin. Ben de onlar gibiydim. O yaşlarda hayal kuruyordum. Milli takımda oynamak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyordum. Allah bana nasip etti. Onlara da inşallah nasip eder. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çok çalışsınlar, nerede olursa olsun çalıştıklarında göze çarpacaklardır. Bizim milletimiz özelinde çok önemli bu yetenekleri kaçırmamak ve hak ettiği değerleri vermek. O yüzden ben çok pozitifim. En iyi şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Yurt dışında ülkemiz en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Futbolun dışında her şeyimize dikkat ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gençlerimiz, bizi izleyenler de yıllar sonra inşallah buralarda olur" dedi.

'TAKIMDA HEM SAHA İÇİNDE HEM SAHA DIŞINDA BİRÇOK LİDER VAR'

Takımda lider karakterli birçok oyuncu olduğuna değinen Merih Demiral, şöyle konuştu:

"Takımda hem saha içinde hem saha dışında birçok lider var. Ben şanslıyım, böyle takım arkadaşlarım var. Onlarla oynamaktan çok mutluyum. Biraz tecrübeli futbolcu olduk artık. Yaşımız genç olmasına rağmen. Konuşuyoruz, birbirimize aktarıyoruz. Onlar bir şey söylüyor, bizler bir şeyler söylüyoruz. Birbirini anlamak bence çok önemli. Bunu takımda çok iyi yapıyoruz."

'KALABİLDİĞİMİZ KADAR BURADA KALMAK İSTİYORUZ'

Üzerlerindeki baskıyı pozitife çevirmek istediklerinin altını çizen Merih Demiral, şu ifadeleri kullandı:

"Baskı ister istemez olur. Bizim ülkemizde her zaman baskı var. Milli futbolcu olduğunuzda da ayrı bir baskı oluyor. Biz bunu pozitife çevirmek istiyoruz. Maç maç giderek, elimizden gelenini en iyisini yaparak göstermek istiyoruz. Tabii ki hepimizin hedefi var. Bunu dile getirmekten ziyade maç maç giderek en iyi şekilde, kalabildiğimiz kadar burada kalmak istiyoruz."

Dünya Kupası yolculuğu öncesinde kendileri için hazırlanan uğurlama merasiminin kendilerini çok duygulandırdığını belirten Demiral, "İnanılmaz bir konvoydu. Ülkemize yakışan şeyler bunlar. Gerçekten çok duygulandık. Hala videolarını izliyoruz. Bunlar, bizler için unutulmaz anlar. Böyle anların içinde bulunmak bize ayrı bir gurur katıyor, itici bir güç oluyor. Milletimize teşekkür ediyoruz. İnşallah döndüğümüzde de böyle bir mutluluk olur" dedi.

Hayalleri olduğunu söyleyen Merih Demiral sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes hayal eder. Çok uçuk bir hayal. Hepimizin hayalleri var. Asansörde inerken, birlikte otururken konuşuyoruz. Karşılamaları düşünüyoruz. 2002'de F16'ların, uçağın yanına geldiği bir video var. Gelirken onu çok konuştuk mesela. İnşallah bize de nasip olur. Böyle şeylerin içinde olmak insanı hem gururlandırıyor hem onore ediyor."

'HER SEFERİNDE İLK MAÇIMA ÇIKIYORMUŞ GİBİ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Milli takımdaki her maçına ilk maçına çıkıyormuş gibi çıktığını söyleyen Merih, "Milliyetçiyim zaten. Bu duyguları konuşurken duygulanıyorum. Benim için milli takımda, bu bayrağın altında oynamak gerçekten inanılmaz bir duygu. Her seferinde ilk maçıma çıkıyormuş gibi oynamaya çalışıyorum. O heyecanı hiçbir zaman kaybetmiyorum. Çünkü; ülkemi ve milletimi çok seviyorum. Milli takımda oynadığım için çok gurur duyuyorum. Tabii ki bunu çok konuşuyoruz. Mutlu ve gururluyum" ifadeleri kullandı.

Takımdaki herkesin birbirini iyi motive ettiğine değinen Merih, "Maç öncesinde herkesin başka ritüelleri var. Biz beraber olduğumuzda birbirimizi çok iyi motive ediyoruz. Motivelerimiz birbirimizi inanılmaz derecede etkiliyor. Bu yüzden çok şanslıyız. Bazen videolarda gözüküyordur. En önemli motivasyonumuz birliktelik diyebilirim" diye konuştu.

'TARİHE İSMİMİ YAZDIRDIĞIM ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'

Asya Şampiyonlar Ligi'nde üstü üste kazandığı şampiyonluktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Demiral, "Asya Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 2 kere kazandım. Çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ediyorum. Orada bir birey olarak değil, tüm milletimi temsil ediyorum. 2 şampiyonluk bize nasip oldu, inanılmaz bir duygu. Oradaki insanların mutluluğunu görseydiniz… 2 kere kazanan çok takım yok Asya'da. İlkleri başardığım, tarihe ismimi yazdırdığım çok mutlu ve gururluyum" dedi

Al-Ahli'den birçok arkadaşının Dünya Kupası'nda boy göstereceğini söyleyen Merih, şöyle konuştu:

"Mahrez geliyor, Cezayir ile. Kessie var, kaleci var Senegal'de o da. Baya konuşuyoruz. Suudi Arabistan'da arkadaşlar var. Onlar da Dünya Kupası'nda. Gruptan çıkarsa denk gelir miyiz diye hep muhabbeti oluyor aramızda. Çok ayrı bir tecrübe olur."

Tamamen milli takıma odaklı olduğunu söyleyen Merih Demiral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an milli takım özelindeki hedeflerim büyük. İnşallah burada en iyi şekilde temsil edip, sakatlıksız, belasız, yukarılara çıkmak istiyoruz. Şu an sadece milli takıma odaklıyım. İnşallah milletimizi gururlandırırız."

Kaynak: DHA

Merih Demiral, Milli Takım, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral: 'Hedefimiz herkesin istemediği takım olmak' - Son Dakika

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