Milli Voleybol Takımı ABD\'yi Yendi, A Milli Futbol Takımı İtalya Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor

VOLEYBOL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi 25-21, 20-25, 21-25, 25-12 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi. Milliler, dün gece oynanan maçta Milletler Ligi'ndeki altıncı galibiyetini alırken, ABD'deki ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 12-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'ta; Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

10.00 Ay-yıldızlılar, İtalya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

16.30 A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı için Bologna'ya gidecek.

16.30 İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve bir futbolcu soruları yanıtlayacak.

17.45 İtalya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

18.45 Ay-yıldızlılar, İtalya ile hazırlık maçı oynayacağı Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yürüyüş yapacak.

20.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

FENERBAHÇE

14.00 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TRANSFER

- Takımların transfer çalışmaları devam ediyor.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final

20.30 Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

20.00 Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI

13.00 Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.