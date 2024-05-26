Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Tamamlandı

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir\'de Tamamlandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla tamamlandı. Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden ve KKTC'den sporcular katıldı. Gaziantep ve Bursa'dan gelen takımlar birincilik elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

26.05.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de tamamlandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, İstanbul, Edirne, Yalova, Erzurum, Bolu, Diyarbakır, Ordu, Bursa, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Batman, Bingöl, Çorum, Zonguldak, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Giresun, Adıyaman, Eskişehir, Tekirdağ ve Kırşehir'in yanı sıra KKTC'den sporcular katıldı.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Erkeklerde Gaziantep'ten Özel Benim Ortaokulu birinci, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinci, Muğla'dan Türdü 100. Yıl Ortaokulu üçüncü olurken, kızlarda ise Bursa'dan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu birinciliği, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinciliği, Sakarya'dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sakatlık ve herhangi bir sorun olmadan, misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak müsabakaları tamamladıklarını belirtti.

Kırşehir'de masa tenisi branşının yaygınlaştığını vurgulayan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Kırşehir, Gençlik, Türkiye, Tenis, Bursa, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
17:48 1 puan şampiyon yapıyor İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri 1 puan şampiyon yapıyor! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 18:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement