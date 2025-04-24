Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Rakip Galatasaray! Göztepe\'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, ikinci finalist oldu. Bordo-mavililer, Konyaspor'u 5-1 ile geçen Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Kupanın sahibini belirleyecek dev karşılaşma 14 Mayıs'ta oynanacak.

24.04.2025 22:25
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, final biletini almayı başardı.

FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, en son ligde oynadığı Adana Demirspor maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, sakat oyuncular nedeniyle özellikle orta alan kurgusunu değiştirdi. Cezası bulunan Mendy ile sakatlığı bulunan Folcarelli'nin yerine Ozan Tufan ve Lundstram görev yaptı. Yedek kulübesine çekilen Cihan Çanak'ın yerine Nwkaeme, Cham'ın yerine Sikan, Visca'nın yerine Zubkov 11'de forma giydi. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan takımda yer alamadı.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

SIKAN SÜRPRİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi. Tekke, 2 Nisan'da Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

TARAFTAR, BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Ligde arzu etmediği bir sezon yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, yarı final maçında takımlarına destek verdi. Göztepe taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, misafir taraftar tribününde yer aldı.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

FİLİSTİN'E DESTEK

Trabzonspor taraftarları Filistin'e destek mesajları verdi. Bordo-mavili taraftarlar, tribünlere 'Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil', 'Gazze'de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var', 'Zulme Lanet, Gazze'ye Özgürlük' yazılı pankartları tribünlerin önüne astılar.

ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Yavru Fırtına olan ismini "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak değiştirdiği tribünden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar maçı ücretsiz olarak izledi. Trabzonsporlu oyuncuların formaların göğsünde çocukların çizdiği resimler yer aldı. TSYD Trabzon Şubesi'nin organizasyonu ile basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izledi.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Trabzonspor ve Göztepe, ilk 45 dakikada yakaladığı gol pozisyonlarını gole çeviremeyince devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Trabzonspor'da 50. dakikada sol çaprazda Mustafa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme şutu çekti, top savunmada Heliton'dan sekti. Hakem Cihan Aydın, elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakem, pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı kaldırdı. Daha sonra VAR tarafından incelenen pozisyonda ofsayt olmadığı tespit edildi ve Trabzonspor 54. dakikada penaltı kazandı.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

BANZA PENALTIYI ATAMADI

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Simon Banza, penaltıdan yararlanamadı. Göztepe kalecisi Arda Özçimen, Banza sağ ağıyla yaptığı vuruşta köşeyi bildi. Arda, müdahalesinin ardından direğe çarpan topa sahip oldu.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

OZAN'DAN ESTETİK GOL

Trabzonspor'a final biletini getiren gol, 78. dakikada Ozan Tufan'dan geldi. Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Banza'nın kafayla indirdiği topa estetik bir vuruş yapan Ozan, fileleri havalandırmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

ZUBKOV SKORU BELİRLEDİ

Üstünlüğü ele geçiren Karadeniz ekibi, 89. dakika ise Oleksandr Zubkov ile farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanatta topla buluşab Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine girerek içeriye çevirdiği topa ikinci hamlesinde vuruşunu yapan Zubkov, takımı 2-0 üstünlüğe taşıdı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf bordo-mavililer oldu.

Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

RAKİP GALATASARAY

Bu sonuçla adını finale yazdıran ikinci takım olan Trabzonspor, Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'ın rakibi oldu. Kupanın sahibinin belli olacağı karşılaşma 14 Mayıs'ta oynanacak. Öte yandan 49 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe de 55 yıl sonra finale çıkıp kupa kazanma fırsatı tepti.

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Son Dakika Spor Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fatih mazlum:
    Kupa beyi trabzonapor finalde gerekeni yapip affettirie kendini 4 6 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Galatasaray için çok iyi oldu.üç veya dört gün önce lig maçı yapacak Trabzon sporla Trabzonspor bu lig maçını önemsemez kupa maçına çıkıyor diye Galatasaray rahat bir lig maçını daha geçmiş olur. 9 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Trabzonun Avrupa kupalarına katılması artık kesinleşti nede olsa kupayı büyük ihtimalle Galatasaray alır şampiyonluk da garanti nasılsa Trabzon Avrupa liginde doğrudan lig aşamasından başlar. Final oynaması bile böyle kötü bir sezonda büyük başarı helal olsun hak eden kazansın kupayı. 5 0 Yanıtla
  • bozkurt37:
    kupa Trabzon maç fetosaray zaten belliydi 1 3 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    16.00'daki iki haberde yorumlarimi ve baska insanlarin yorumlarini silip farkedilince niye haberi sildiniz? mhp kanun teklifi ve ulastirma bakaninin haberinden bahsediyorum. herhalde deprem vergilerimizin sizin gibi yandaslara rusvet olarak verilmesi vesilesiyle patronlarinizdan emir gelmis. bir de gazeteciyim diyorsunuz ya 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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