Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu

Portekizli star Cristiano Ronaldo, sevgisili Georgina Rodriguez'un fotoğrafını Dubai'de 828 metre uzunluğundaki Burj Khalifa gökdelenine yansıttı.

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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın doğum gününü kutlama amacıyla böyle bir harekette bulunduğu konuşulurken başka iddialar da gündeme atıldı. Georgina'nın Netflix'te yer alacağı proje için yapılan bir çalışma olduğu da öne sürüldü.

"BAŞKASI VESİKALIK TAŞIR"

Ronaldo için sosyal medyada hayli eğlenceli yorumlar yapıldı. Ancak buna "Görgüsüzlük" diyenler de oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: