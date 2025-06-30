Saadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
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Saadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adaylığını Açıkladı

Saadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adaylığını Açıkladı
30.06.2025 15:16
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Eski yöneticisi Saadettin Saran, Eylül'deki genel kurulda Fenerbahçe başkan adayı olacağını duyurdu.

İş insanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Saadettin Saran, kulübün Eylül ayında yapılması planlanan seçimli genel kurulunda başkan adayı olacağını açıkladı.

Saran tarafından yapılan yazılı açıklamada "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz" ifadelerine yer verildi.

Voleybol ve basketbol branşlarında üst üste başarılı sezonlar geçiren Fenerbahçe, futbolda 2013-2014 sezonundan bu yana şampiyon olamadı.

Futbol şubesinin geçen sezonki başarısızlığın ardından çok sayıda taraftar kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Bunun üzerine Ali Koç yönetimine muhalif kulüp üyeleri ve taraftar grupları imza toplayarak kulübü erken seçime götürmek için kampanya başlattı.

Fenerbahçe TV'de 18 Mayıs'ta kulübe ve taraftarlara seslenen Ali Koç, imza toplayarak seçime gitmenin geri dönüşü olmayan yaralar açacağını savundu ve kulübün Eylül ayında başkanlık seçimine gideceğini açıkladı.

Koç bu açıklamasında Eylül ayındaki seçimde aday olacağını doğrudan söylemedi ancak ima etti:

"Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim."

Saadettin Saran ise 30 Haziran'daki açıklamasında olağanüstü kongre imza kampanyasını demokratik bir hak olarak gördüğünü belirtti ancak "seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmadığını" söyledi.

Saran, imza kampanyasının sonucu ne olursa olsun ilk kongrede ekibiyle birlikte aday olduklarını açıkladı.

Başka kimler aday?

Eski Fenerbahçe yöneticileri Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu da olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylıklarını duyurmuşlardı.

Ancak kulüpte 20 sene başkanlık görevini üstlenmiş Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması durumunda Uslu'nun aday olmayacağı söyleniyor.

Aziz Yıldırım ise Ali Koç'un Haziran 2018'de ilk kez başkan seçildiği seçimde aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde başkanlık için tekrardan aday olacağını söylemişti.

Fenerbahçe camiasını yakından takip eden spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun 25 Haziran'da Sports Digitale isimli YouTube kanalında aktardığına göre seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle toplanan imza sayısı 9 bin 500 civarında. Sabuncoğlu, bu imzaların henüz kulübe teslim edilmediğini söyledi.

Kulüp yönetimi ise 13 Haziran'da kendilerine ulaşan 234 imza olduğunu açıkladı.

Saadettin Saran kimdir?

Başta medya olmak üzere beş ana sektörde, 33 şirketle faaliyet gösteren Saran Group'un Yönetim Kurulu BaşkanıSaran, Aziz Yıldırım yönetimlerinde Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu olarak görev yaptı.

Yıldırım ve yönetimiyle görüş ayrılıklarının ardından kulüpten ihraç edildi.

Yargıtay, sekiz yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Saran'ın kulüpten haksız yere ihraç edildiğine karar verdi.

Haziran 2024'teki Fenerbahçe seçimlerine önce aday olan Saran, daha sonra mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

1964 yılında ABD'de dünyaya gelen Saran, Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını üstlenen, bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekoru, Master Cumhuriyet Şampiyonası'nda da 50 metre serbest ve 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a ait.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Saadettin Saran Fenerbahçe Başkan Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

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