Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Spor

Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi

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Sahadan çekilen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'tan zehir zemberek açıklama geldi. Sancak, ''Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye 'S... git' deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk'' ifadelerini kullandı. Buruk ise bu iddiaya ''Rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası gerçek dışıdır'' yanıtını verdi.

09.02.2025 20:46
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve 34. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"BU YAPILAN GALATASARAY'A DEĞİL, MHK'YA TEPKİ"

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz: "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ya yapılan bir tepki. Murat bey bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

MURAT SANCAK'TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Korkmaz'ın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sessizliğini bozdu. Sancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

"ALİ KOÇ BANA TALİMAT VEREBİLECEK BİRİ DEĞİL"

Bu hareketin Galatasaray'a karşı olmadığını söyleyen Sancak, "Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil, bunu net söyleyeyim. Galatasaray'ın o penaltıya da ihtiyacı yok onu biliyorum. Beni ne Ali Koç satın alabilir, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ali Koç, bana talimat verebilecek biri değil. Bu operasyon TFF ve MHK'ye yapıldı. Oradaki eski hakeme söylüyorum, siz avuçlarınızı ovuşturmayın. Levent Tüzemen'e söylüyorum, Galatasaray taraftarlığını bırak! Burada bir olay yapıldı! Türk futboluna katkı olacaksa, biz ceremesini çekeriz. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi oyuncu penaltı için kendini yere atmasın, uyarılmalı" sözlerini sarf etti.

Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

"OKAN BURUK OYUNCUMA S.... GİT DEDİ"

Okan Buruk'un oyuncusu Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini söyleyen Sancak, "Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz" dedi.

"BİZ KİMSENİN PİYONU DEĞİLİZ"

Yaşananları tiyatro olarak yorumlayan Sancak, "Burada tiyatro oynanıyor! Biz kimsenin arka bahçesi değiliz! Galatasaray maçına denk geldi. Medya taraftarlık yaparsa, bu iş düzelmez! medyanın işi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray! Anadolu takımlarının hakkını savunacak birini koysanıza! Biz kimsenin piyonu değiliz!" ifadelerini kullandı.

Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

"GALATASARAY'IN BUNA İHTİYACI YOK"

Yabancı VAR hakemine tepki gösteren Sancak, "VAR'a yabancı geldi, demek bu yapı o kadar güçlü ki, onlara bile müdahale ediyor! Bu Danimarkalı da yapının adamı. Bu yapı sadece Türkiye'de mi var? Bahisin dünyada temsilcileri var. Sahada çantalarla gezinenler var. Burada hedef Galatasaray değil. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok!" sözlerini sarf etti.

"BU YAPI O KADAR GÜÇLÜ Kİ..."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçlayan Sancak, "Galatasaray ve Fenerbahçe yüzünden bunlar yaşanıyor! Bütün takımlara arada presleniyor. Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Biz bu iki takımı memnun etmek zorunda değiliz! Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için. 4 tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin. Anadolu kulüpleri ne olacak? Kimse bizim ne çektiğimizi bilmiyor, ilgilenmiyor!" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ AĞABEYİM, DURSUN ÖZBEK BABAM"

Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları hakkında konuşan Sancak, "Ali Koç benim ağabeyimdir, Dursun Özbek de benim babamdır ve gördüğümde elini öperim. Ancak ne talimat alırım ne de boyun eğerim. Kellemi hayatım boyunca kimseye kiralık vermedim! İnsan hayatta bir kere ölür! Benim bu mübarek ağzımı daha fazla açtırmayın" dedi.

Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

OKAN BURUK'A; "BENİ KONUŞTURMA!"

Okan Buruk'un açıklamalarına yanıt veren Sancak, "Okan Buruk, sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!" dedi.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUNUZ!"

Geçmişte TFF binasına yapılan saldırı hakkında konuşan Sancak, " "TFF'ye iki mermi sıkıldı! Bir mermi Mehmet Büyükekşi'nin kafasının üstünden geçti. Diğeri Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti! Bu nasıl sarhoş mermi! Bu sarhoşları alsınlar keskin nişancı yapsınlar o zaman! Ortaya oynamayın, Türk futbolunda ne olduğunu bilmiyor musunuz siz? "İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu delikanlı adamlar. Arkalarında olmazsak, bu işi yapamazlar. Kafanızın arkasındakilerle hareket etmeyin, cesur olun biraz! Ben 'Varan 1-2-3...' diye bir sürü tweet attım. Bugüne kadar ekranlarınıza aldınız mı?" ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAMIN SEBEBİ MERTENS!"

Murat Sancak, "Okan Buruk, benim oyuncuma küfür edeceğine, git Mertens'i uyar. Bu akşamın sebebi Mertens'tir. Erman Toroğlu zamanında bunları Arif yapıyordu, siz de bunları çalıyordunuz!" dedi.

"DEVLET BİR ŞEY YAPMALI!"

Murat Sancak, "Devletimiz bir şey yapmalı, gerekirse 5 sene Avrupa'ya da gitmeyelim! Binayı komple yıkacağız, baştan inşa edeceğiz!" açıklamasını yaptı.

Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

"TFF BAŞKANI İLE KONUŞTUM!"

Murat Sancak, "TFF Başkanı'nı aradım ve takımı çekeceğimi söyledim. Telefonu kapattım, o beni aradı ama cevap vermedim. O da şaşkın, VAR'dan dönmesini bekliyordu o da. Bu operasyon TFF ve MHK'ye yapıldı" dedi.

OKAN BURUK'TAN YANIT: GERÇEK DIŞI

Murat Sancak'ın bu açıklamalarına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yanıt geldi. Buruk, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddiasına yanıt verdi. Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi'ye küfür etmediğini söyleyen Okan Buruk "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" dedi.

Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk\'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi

Adana Demirspor, Metin Korkmaz, Galatasaray, Okan Buruk, Operasyon, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (119)

  • Mehmet Yüksel:
    Ulan hala yüzsüz yüzsüz konusan fanatik dallamalar var.öyle penaltı mı olur.neyi savunuyonuz dallamalar.mertens denen kendini yere atan şerefli yoksununa ve bunlara çanak tutanlara da bir lafınız olsun. 2046 75 Yanıtla
    Apple User:
    90 artılarda zart zurt penaltıyla puan almayı kendini balıklama yere atmaları sizden öğrendik kodumun ağlakları rize maçındanda olmayan haysiyetinizi gördü cümle alem ne anlatıyon zırlıyon gt 4 0
    Mehmet Atilgan:
    ULAN BİZİMKİSİ AYAGİNİ RAKİBE TAKİYOR BAZİLARİ RAKİBE TEMAS ETMEDEN PENALTİ KAZANLAR VAR ONLARA NEDEN BİRSEY SOYLEMEDİLER SİMDİ TAKİMİ CEKİYORLAR MURAT BASKAN DEDİNİZ ADAM ACABA ALİ KOCTAN KAC PARA ALDİ DİYENİNİZ YOK BİZE GELİN FETOCU ONLARA OLUNCA PENALTI 1 0
  • Sercan Polat:
    Helal olsun başkana bundan sonra en En büyük takım Adana Demirspor 1875 122 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray Kümeyeeeeeeeeeeeeeeeeee 1474 105 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BU YAPI ÇÖKERTİLMEDEN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ 1432 137 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Galatasaraylıların yüzsüzlüklerini okumaya geldim 1508 47 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    bu gs kadar taraftarları da aynı sahtaker olmuş 1453 65 Yanıtla
  • Osman A:
    Ha Mhk ha cincon.Haksız penaltı,hep cincon lehine kararlar.Bu böyle nereye kadar.Avrupada kollama olmayınca cinconun maskesi düşüyor. 1193 306 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    Bu bir gerçek. 0 0
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