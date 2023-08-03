Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı

03.08.2023 16:16

Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen, 3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalarak yeni rekorun sahibi oldu. Ayrıca, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti. Slovenyalı sporcu Alenka Artnik ise 111 metreyi 3 dakika 41 saniyede dalarak dünya rekorunu kırdı.

Dünya Serbest Dalış Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı. Ercümen'in başarısı tüm ülkeyi sevince boğarken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum" sözleriyle tebrik etti.

100 METREYE İNEN İLK SPORCU OLDU

Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak rekorun yeni sahibi oldu. Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti. Slovenyalı kadın sporcu Alenka Artnik ise 111 metreyi 3 dakika 41 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı. Ercüman'ın başarısı tüm ülkeyi sevince boğdu. Sosyal medyada sporcuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.

BAKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı. Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum. Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum."

CEM YILMAZ DA KUTLADI

Şahika Ercümen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Serbest Dalış Tarihinde hem kadın hem erkeklerde sabit ağırlık ile ilk 100 Metreye inen sporcu olduk ve rekor kırdık. Duygularım tarifsiz. 100. Yılımıza armağan olsun" açıklamasını yaptı. Ercümen'in paylaşımının altına Cem Yılmaz başarılı sporcuyu tebrik eden mesaj yazdı.

Türkiye, Şahika Ercümen'in rekorunu konuşuyor! Bakan Bak'tan başarılı sporcuya tebrik mesajı
Türkiye, Şahika Ercümen'in rekorunu konuşuyor! Bakan Bak'tan başarılı sporcuya tebrik mesajı
Türkiye, Şahika Ercümen'in rekorunu konuşuyor! Bakan Bak'tan başarılı sporcuya tebrik mesajı
Türkiye, Şahika Ercümen'in rekorunu konuşuyor! Bakan Bak'tan başarılı sporcuya tebrik mesajı
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Selim Kayisi: Suyun altında 10 metrede 10 sn duramayacak insanlar gelmiş burada kıza laf atıyor. neymiç dünya rekoru değilmiş, dünya kaçıncısıymış. kudurunnn Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: Çok büyük başarı...! Verin buna 100 altın,100 de falaka vurun.yaptığı iş, hiçbir işe yaramaz da ondan. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: dünyada kaçıncı ?? sanki türkiyede dalan var heyyy allahım yaaa :) Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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Şahika Ercümen, Bahamalar, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika


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