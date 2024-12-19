Sivasspor, Ömer Erdoğan ile Sözleşme İmzaladı

Spor

Sivasspor, Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, - SİVASSPOR, teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladığı Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor, anlaşma sağladığı teknik direktör Ömer Erdoğan'a imzayı attırdı.

Sivas 4 Eylül Stadı Basın Toplantısı Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Kulüp Başkanı Bahattin Eken ile teknik direktör Ömer Erdoğan katıldı.

İmza töreninde konuşan Sivasspor Kulüp Başkanı Bahattin Eken, önceki teknik direktörleri Bülent Uygun'a, kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür etti. Eken, "Ömer Erdoğan, hem futbolculuk hem de teknik direktörlükteki başarılarıyla Türk futbolunun değerli bir ismidir. İnanıyorum ki kariyerindeki başarılarına Sivasspor'umuzda daha yenilenlerini ekleyecektir. Hepimizin bildiği üzere kulüplerin en büyük gücü taraftardır. Cumartesi sahamızda oynayacağımız Samsunspor maçında Sivas'ın, Sivasspor'un büyüklüğünü ve gücünü tüm futbol camiasına gösterelim. Son olarak sayın hocama ve ekibine şehrimize hoş geldin diyor, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'NASIL BİR GÖREVE GELDİĞİMİN FARKINDAYIM'

Teknik direktör Ömer Erdoğan ise, "Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum. Nasıl bir göreve geldiğimin farkındayım. Uzun yıllardır biliyorsunuz futbolculuk döneminde de buraya bir deplasman oyuncusu olarak, futbolcusu olarak, ondan sonra futbolu bıraktıktan sonra da bir teknik direktör olarak geldiğimde dışarıdan aldığım görüntü ve ister istemez futbol camiasında olan şeyler, gerçekten bu camianın çok köklü, Süper Lig'de sürekli başarılara imza atan, başarıları kovalayan, aynı zamanda futbolcu yetiştiren, son yıllarda iyi bir yapıya sahip olduğunu bildiğim için buraya gelip, burada başkanımla beraber, inşallah yönetim kurulumuzla beraber birçok başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

Tabii ki süre olarak devre arasına çok yakın bir zamanda geldik. Çok zamanımız yok. Bunun farkındayız. Ama ben ve ekibim kendime çok güveniyorum. Takımı çok kez canlı ve televizyon karşısında izlediğim için iyi bildiğim için buradan da inşallah çalışmamızın karşılığını taraftarlarımızın desteğiyle, siz basın mensuplarının desteğiyle inşallah burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda maçtan maça düşünmek var. Maçtan maça planlamak var. Şu an oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Onun için ekiple beraber zaten burayla anlaştıktan sonra hem kendi analizlerimize, hem rakip analizlerine başlayarak takımımızı inşallah cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan ricam, bu hafta sonu gerçekten benim futbolculuk dönemimde buraya geldiğim zaman bir deplasman havası yaşatan taraftarlarımızdan yine böyle bir hava yaratması, iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah dediğim gibi buradaki hedefleri daha yukarılara taşırız. Ama burada az önce de bahsettiğim gibi sırf bir hoca değişimiyle bazı şeyler hemen olmuyor. Burada zamana da ihtiyacımız olacak. Bu süreci sizin desteğinizle, sizin iyi niyetinizle, inşallah hep beraber üstesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

'ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ'

Hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını belirten Erdoğan, "Bizim tek şansımız kısmetse bu maçı atlattıktan sonra bayağı geriden bir hafta sonra başlayıp arasında bir boşluğumuz oluşuyor. Orada biz hem fiziksel olarak takımı takip edip hangi seviyede olduklarını görüp, aynı zamanda fiziksel kapasitelerini yukarıya çıkarmakla birlikte oyun olarak neler istediğimizi oyuncularla çalışırız. Bunlar çünkü çalışarak zamanla olur. Bu maça açıkçası çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama bu maça da oyuncuları daha fazla toplantılarla, işte bu iki günlük antrenmanlarla daha fazla taktiksel olarak rakibi nasıl karşılayacağız, top bizdeyken nasıl oyunda oynayacağız gibi çalışmalarda bu süreci anlatacağız. Bu haftadan itibaren zaten bir hava katmak istiyoruz, bir farklılık katmak istiyoruz. Özellikle mücadele gücü üzerinde duracağız. Motivasyon almamız lazım. Bunları da atlattıktan sonra inşallah da bu hafta alacağımız ilk sonuçla araya da moralli gideceğiz. Doğru bir şekilde çalışarak, inşallah bundan sonraki süreçte her hafta üzerine katarak devam edeceğiz" dedi.

Devre arasında transfer yapabileceklerini ifade eden Erdoğan, "Takımın performansını, rekabet ortamını öne geçirecek oyuncular kazandırmamız lazım. Bu konuda Sivasspor son yıllarda özellikle yaptığı transferlerle de katkı sağlayan oyuncular transfer ettiği için tecrübeli bir yapıya sahip. Başkanımız ve sportif direktörümüz, burada bize doğruları yaptıracaktır" diye konuştu.