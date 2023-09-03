Son Dakika: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendi ve şampiyon oldu.

TÜRKİYE'NİN FİNAL YOLU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

SIRBİSTAN'IN FİNAL YOLU

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

ŞAMPİYON OLDUK

Türkiye Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı bu akşam 21.00'de başladı. İlk seti Filenin Sultanları 27-25 kaybetti. İkinci sette ise 21-25 üstünlüğümüz vardı. Üçüncü sette Sırbistan geriden gelerek seti 25-22 aldı. 4. sette Milliler geri döndü ve seti 22-25 kazandı. Son sette Filenin Sultanları 13-15 kazanmayı bildi ve şampiyon oldu.

SETLER

1. SET SONUCU: SIRBİSTAN 27-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: SIRBİSTAN 21-25TÜRKİYE

3. SET SONUCU: SIRBİSTAN 25-22 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: SIRBİSTAN 22-25 TÜRKİYE

5. SET SONUCU: SIRBİSTAN 13-15 TÜRKİYE

FİNAL SETİ NEFES KESTİ

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MAÇI İZLEDİ

Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.

Salon: Paleis 12

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Ognjenovic, Busa, Popovic, Boskovic, Lozo, Stevanovic (Jegdic, Lazovic, Pusic, Aleksic, Drca)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Simge Aköz, Elif Şahin, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Süre: 141 dakika (31, 27, 31, 30, 22)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Filenin Sultanları'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin 'Voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum"ifadelerine yer verdi.