Son Dakika: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendi ve şampiyon oldu.
Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.
Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.
Türkiye Sırbistan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı bu akşam 21.00'de başladı. İlk seti Filenin Sultanları 27-25 kaybetti. İkinci sette ise 21-25 üstünlüğümüz vardı. Üçüncü sette Sırbistan geriden gelerek seti 25-22 aldı. 4. sette Milliler geri döndü ve seti 22-25 kazandı. Son sette Filenin Sultanları 13-15 kazanmayı bildi ve şampiyon oldu.
Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.
Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.
Salon: Paleis 12
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
Sırbistan: Ognjenovic, Busa, Popovic, Boskovic, Lozo, Stevanovic (Jegdic, Lazovic, Pusic, Aleksic, Drca)
Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Simge Aköz, Elif Şahin, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)
Süre: 141 dakika (31, 27, 31, 30, 22)
Filenin Sultanları'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin 'Voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum"ifadelerine yer verdi.
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