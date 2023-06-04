Son Dakika: Galatasaray, 2022-23 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı

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Fenerbahçeliler'in nefret ettiği bayrak, 27 yıl sonra yine o ismin ellerinde

Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI KUPA TÖRENİ

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinden sonra şampiyonluk kupasını coşkulu bir kutlamayla kaldırdı. Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. Kupa kaptan Muslera'nın ellerinde yükseldi.

MAÇ BİTER BİTMEZ PLATFORM KURULDU

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Fenerbahçe mücadelesinin bitmesinden sonra saha ortasına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller barkovizyondan izlettirildi. Nef Stadyumu tribünlerinden yapılan ışık şovunun yanı sıra doğu tribününe asılan perdede Galatasaray'ın simgesi olan Aslan gösterildi. Kenan Doğulu, Simge Sağın ve Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusuna ortak olarak sevilen şarkılarını dile getirdiler.

ÖZBEK VE TİMUR TARAFTARI SELAMLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur taraftarları selamladı.

OKAN BURUK AİLESİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör olarak görev aldığı ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, kutlamalarda sahneye eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile çıktı. Buruk madalyasını aldıktan sonra oğlu Ali Yiğit'e verdi.

MAURO ICARDİ'DEN 'AŞKIN OLAYIM' PERFORMANSI

Şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızlı futbolcular, sahneye seçtikleri şarkılarla çıktı. Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile sahneye çıkarken, kendisine Simge Sağın eşlik etti. Icardi ve Simge şarkıyı birlikte söylerken, statta yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar da eşlik etti.Gomis de 'O Sen Olsan Bari' şarkısı ile sahneye çıkarken, yanında şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki yer aldı.Emre Taşdemir ile Abdulkerim Bardakçı ise trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu forma ile kutlamalarda yer aldı. Bu arada eşi doğum yapan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö de kutlamalarda yer alamadı.

KUPA SARI KIRMIZILI FUTBOLCULARIN ELİNDE

Kutlamanın ardından ise kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig 2022-23 şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera'ya takdim etti. Daha sonra Muslera takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdılar. Kupanın kaldırılmasının ardından ise stattan havai fişek atıldı.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA

Sarı-Kırmızılılar, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon oldu. Sarı-Kırmızılılar, tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu Cumhuriyet'in 100 yılında yaşadı.

OKAN BURUK'UN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ın başında teknik direktör olarak ilk kez şampiyon oldu. Daha önce Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, antrenörlük kariyerinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.

FUTBOLCULAR ŞARKILARLA SAHAYA ÇIKTI

Leo Dubois, "Black Eyed Peas - Pump It" şarkısıyla sahneye çıktı.

Lucas Torreira, "LiL CaKe - Mercho" ile sahneye çıktı.

Dries Mertens, Maradona ile özdeşleşen "Live is Life" şarkısıyla sahneye çıktı.

Yunus Akgün, "Senin İçin Yaşamak Var Ya (Galatasaray Marşı)" ile sahneye çıktı.

Emre Taşdemir, şampiyonluk törenine Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu bir forma ile geldi. Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem" parçasıyla çıktı.

Nicolo Zaniolo, Macklemore'un "Can't Hold Us" adlı parçasıyla sahneye çıktı.

Kaan Ayhan, Duman grubunun "Kimseyi tanımadım senden daha güzel" parçasıyla geldi.

Victor Nelsson, "Dvbbs & Borgeous - Tsunami" ile sahneye çıktı.

Milot Rashica, ülkesi Kosova'nın şarkılarından "Shkurte Fejza - Oj Kosove oj Nena ime" ile sahneye geldi.

Sergio Oliviera, "Freed from desire" şarkısıyla sahneye çıktı.

Yusuf Demir, sahneye "Rastgele" şarkısı ile çıktı.

4 ay önce Hatay'da depremi yaşayıp, bugün Galatasaray ile şampiyonluk kutlayan Adekugbe, sahneye çıktığında gözyaşlarını tutamadı.

Okan Kocuk, "Barış Manço - Kara Sevda" ile sahneye geldi.

Emin Bayram, "Çocukluk Aşkımsın (Galatasaray Marşı)" ile sahneye çıktı.

Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık fotoğrafıyla "Doymadım doyamadım" şarkısıyla sahaya çıktı. Stoper oyuncusu gözyaşlarını tutamadı.

Barış Alper Yılmaz, Gülşen'in "Sarışınım" şarkısı ile sahneye çıktı.

Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanan Juan Mata, Rosalia'nın "Despecha" şarkısı ile sahneye geldi.

Kazımcan Karataş, Tupac'ın "All eyez on me" şarkısının remix'i ile sahneye geldi.

Sacha Boey, arkadaşları ile birlikte sahneye geldi. Çıktığı sırada, "Chemin D'or - Werenoi" şarkısı çaldı.

Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki ile birlikte sahneye geldi. "O Sen Olsan Bari" şarkısı çaldı.

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahneye çıktı.

Fernando Muslera, "Sen var ya sen" marşıyla sahneye çıktı.

Icardi ve Simge, "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahneye geldi. Icardi sahneye kızlarıyla çıktı.

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