Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

08.05.2023 20:02
Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi. Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'ndaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

ASLAN İKİ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

5 İSİM SINIRDA

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak. Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

CANLI ANLATIM

1' Galatasaray maça atak başladı.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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