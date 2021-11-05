Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı, Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı, Galatasaray kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı, Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

MERT HAKAN'DAN, İSTANBUL'U YUNAN ŞEHRİ İLAN EDEN OLYMPİAKOS BAŞKANI'NA MESAJ

3-0 kazanılan Antwerp maçında ilk golü atan Mert Hakan, karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı'na mesaj yolladı. İstanbul için "Bizim şehrimiz" ifadelerini kullanan Marinakis'e Mert, " Yunanistan'da cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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YILDIZ OYUNCU FEKİR, KEREM'İ KULAĞINDAN ÇEKİP YUMRUK ATTI

Avrupa Ligi'nde Leverkusen-Betis maçının son anlarında ortalık karıştı. Leverkusen-Betis takımları futbolcuları birbirine saldırdı. Betis'in yıldızı Fekir, Türk futbolcu Kerem'e saldırdı. Kulağını ve saçlarını çekip, yumruk attı.

Bayer Leverkusen'in Real Betis'i konuk ettiği maçın uzatmasında saha savaş alanına döndü. Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın topu üzerine sert atması çılgına dönen Fekir, sahayı karıştırdı.

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GALATASARAY TARAFTARININ ÖPTÜĞÜ MUHABİRİN EŞİNDEN OLAY TEPKİ! PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Canlı yayına damga vuran olaya sosyal medya hesabından tepki veren muhabirin eşi Ayşe Serem Tan Kaplan, "Ama evlisin" sözlerinin yazılı olduğu bir paylaşım yaptı.

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FENERBAHÇE KABUSTAN UYANDI!

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler gruptaki ilk galibiyetini kazanırken puanını 5'e yükseltti ve 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e düşürdü.

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TERİM, DENNİS MAN İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI: GALATASARAY OLARAK BİZ İSTEDİK

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra açıklamalar yapan Fatih Terim, sarı-kırmızılıların gündeminde olan Rumen futbolcu Dennis Man için "Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak ayında ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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LOKOMOTİF MOSKOVA MAÇI SONRASI TARAFTARIN MOHAMED'E SİNİRİ GEÇMEDİ: EFSANELER ÖLMEZ, ŞEKİL DEĞİŞTİRİR

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna dahil olan Mostafa Mohamed'in 87. dakikadaki pozisyonda kararsız kalarak yanlış tercihler yapması sarı-kırmızılıları adeta deliye döndürdü. Yaşanan pozisyonu 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray- Benfica maçındaki Yasin Öztekin'in pozisyonuna benzeten taraftarlar, "Efsaneler ölmez, şekil değiştirir" paylaşımı yaptı.

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GALATASARAY'DA SİNİRLER GERİLDİ!

Lokomotiv'le 1-1 berabere kalan G. Saray'da maçın bitimiyle sinirler tavan yaptı. Mbaye Diagne, tünele koşup rakip oyuncu Jedvaj'a saldırmaya çalıştı. Jedvaj'ın, maç içinde Diagne'yi tahrik edecek hareketler yaptığı aktarıldı.UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının son anlarında tansiyon yükseldi.

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MEHMET TOPAL'DAN BU YANA İLK DEFA YAPILDI! GALATASARAY'IN GOLÜNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 42. dakikada Sofiane Feghouli attı. Cezayirli'nin enfes vuruşuyla sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi gruplarında ceza sahası dışından gol buldu. Galatasaray'da en son Mehmet Topal, 2009 yılında Dinamo Bükreş'e karşı bunu başarmıştı.

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ASLAN, AVRUPA LİGİ'NDEKİ FIRSATI KAÇIRDI! GALATASARAY, KENDİ SAHASINDA LOKOMOTİV MOSKOVA'YLA 1-1 BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkma yolunda fırsatı kaçıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e çıkarttı.

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.

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GALATASARAYLI KALECİ MUSLERA'DAN LOKOMOTİV MOSKOVA'YA TEPKİ: 1 PUAN YARIYORMUŞ GİBİ VAKİT GEÇİRDİLER

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera açıklamalar yaparken Rus ekibine tepki gösterdi. Uruguaylı kaleci, "1 puan rakibe yarıyormuş gibi vakit geçirdiler" ifadelerini kullandı.

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