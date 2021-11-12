Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu, Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı, Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul, Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

AGÜERO'NUN SAĞLIK PROBLEMİ ÇOK CİDDİ!

30 Ekim'deki Alaves maçında göğüs ağrısı hisseden Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. Agüero'nun kalbindeki probleminin çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya giden Sergio Agüero, 33 yaşında futbola veda edebilir. Alaves maçında göğüs ağrısı hissedip kenara gelen Arjantinli golcünün kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

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BATSHUAYİ, BEŞİKTAŞ'A ALIŞAMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Aboubakar'dan sonra gol yollarında etkisiz kalan Batshuayi, nedenini açıkça söyledi. Belçikalı golcü, "Duygusal bir yapım var. Ortama tam olarak adapte olamadım" açıklamasında bulundu.

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BASKETBOL MAÇINDA RAKİBİN ATTIĞI KASTİ YUMRUKLA BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okullar arası basketbol maçında yaşanan olay korku yarattı. Bir pozisyon esnasında yere düşen genç kız, kenardaki annesinin "Ona vurmalısın" sözünü dinleyerek rakibine yumruk attı. Beyin sarsıntısı geçiren kız, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

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SON DAKİKA: ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Bütçe kısıtlamasına giden Galatasaray'da kıyım listesine kaptan Arda Turan da eklendi. Futbolcuya devre arasında veda ediliyor. Galatasaray'da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 milyon euroya kadar çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde tüm tekliflere açık. Buna Marcao da dahil.

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YUSUF YAZCI TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna almak istediği Yusuf Yazıcı, Bordo-Mavili formayı giymeye hazır. Trabzonspor yönetimi, Lille kulübü ile görüşmeleri hızlandıracak.

Devre arasında yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara yine erken başlayan Trabzonspor, bomba bir hamleye hazırlanıyor. Bu sezon Fransız kulübünde pek çok maçta yedek kalan ve Ligue 1'de 13 haftada toplam 392 dakika şans bulabilen 24 yaşındaki yıldız, Lille'de mutsuz.

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GALATASARAY'IN TRANSFERDE HEDEFİ BELLİ! İŞTE ASLAN'IN İSTEDİĞİ 3 FUTBOLCU

Sarı-kırmızılı takımda ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın listesinde Mohamed Elneny, Dieng ve Gedson Fernandes var. Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basan Galatasaray, 3 futbolcuyu gündemine aldı.

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ALMAN YILDIZI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS GİBİ FAUL! ELEME MAÇININ FACİAYA DÖNÜŞMESİNE ÇOK AZ KALMIŞTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Lihtenştayn'ı ağırladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Alman futbolcu Goretzka'ya yapılan insanlık dışı faul ise mücadelenin gündemine oturdu. Konuk ekipte Hofer, hava topunda ayağıyla Goretzka'nın boğazına bastı acı içinde yere düşen futbolcu bir süre kendine gelemedi. Yapılan müdahaleler sonucunda Alman futbolcu oyuna devam ederken, Hofer kırmızı kart gördü.

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STEFAN KUNTZ, İMHA PLANINI FUTBOLCULARLA PAYLAŞTI

Cebelitarık maçında gole ihtiyacı olan A Milli Takım, maça Burak ve Halil'le başlayacak. Çift forvetin arkasında ise Hakan ve Kerem. Orta alanda ise kesici olmayacak. İki hücum yönlü orta saha Berat ve Ozan oyuna yön verecek. A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda yarın Cebelitarık'a karşı önemli bir sınav verecek. Fanatik'in haberine göre; Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, çift forvetli sistemi sahaya sürecek.

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